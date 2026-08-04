dr Piotr Mierzejewski, Prezes Thorium Space
dr Piotr Mierzejewski, Prezes Thorium Space
FIRMY
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Thorium Space przyspiesza projekty satelitarne przed debiutem na NewConnect

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Thorium Space zakończyło kolejne etapy prac nad technologiami bezpiecznej komunikacji satelitarnej i pozyskało blisko 34 mln zł z dwóch emisji akcji. Polska spółka wdraża strategię na lata 2026–2036, rozwija współpracę z Creotech Instruments i przygotowuje się do planowanego debiutu na rynku NewConnect.

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Spółka Thorium Space zrealizowała w pierwszej połowie tego roku kolejne etapy kluczowych projektów i jest gotowa wykorzystać potencjał rosnącego europejskiego sektora kosmicznego. Spółka wdraża nową strategię rozwoju na lata 20262036, zawarła porozumienie z Creotech Instruments i osiągnęła istotne postępy w programach T-XPDR, SUBCOM i HummingSat. Ponadto spółka pozyskała łącznie prawie 34 mln zł w ramach dwóch ofert publicznych: 11,7 mln zł z emisji akcji serii H z prawem poboru oraz 22 mln zł z emisji serii I, przeprowadzonej w ramach pre-IPO poprzedzającego planowany debiut na rynku NewConnect.

– Pierwsze półrocze 2026 r. było dla Thorium Space bardzo intensywnym okresem. Przygotowując się do ogłoszenia i wdrożenia nowej strategii oraz przeprowadzenia oferty publicznej, realizowaliśmy jednocześnie liczne projekty, z powodzeniem zamykając kolejne etapy prac w kilku z nich. Zarówno Thorium Space, jak i cały europejski rynek SATCOM znajdują się dziś w szczególnym momencie. Rosnące zapotrzebowanie na bezpieczną komunikację satelitarną oraz rozwój europejskich programów kosmicznych tworzą przestrzeń dla nowych dostawców technologii. Chcemy wykorzystać ten moment, rozwijając własne kompetencje, technologie i partnerstwa – mówi Piotr Mierzejewski, prezes Thorium Space.

Postępy w projektach technologicznych

Thorium Space realizuje obecnie sześć projektów technologicznych, o różnym stopniu zaawansowania. W ostatnich miesiącach spółka zakończyła kolejne etapy prac w kilku z nich. W projekcie HummingSat, realizowanym z Europejską Agencją Kosmiczną i szwajcarską SWISSto12, Thorium Space odpowiada za definicję wymagań misji oraz projekt cyfrowego payloadu komunikacyjnego o dużej elastyczności w alokacji zasobów i podwyższonej efektywności operacyjnej. Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem i metodyką wymaganą przez ESA – agencja pozytywnie odebrała przegląd gotowości do testów TRR, a zakończenie bieżącej fazy planowane jest na listopad tego roku.

W projekcie T-XPDR (współfinansowanym w programie SZAFIR, NCBR), w ramach którego spółka pracuje nad demonstratorem transpodera do taktycznej łączności satelitarnej (PTSC), inżynierowie Thorium Space zakończyli z pozytywnym wynikiem II etap prac. Zintegrowano kluczowe elementy demonstratora adaptacyjnego transpondera satelitarnego pracującego w paśmie Ka, potwierdzając poprawność architektury systemu. Obecnie trwa III, ostatni etap projektu.

Z kolei w projekcie SUBCOM (współfinansowanym z FENG), w którym Thorium Space rozwija dwukierunkowy system łączności dedykowany dla rakiety suborbitalnej ILR-33 Bursztyn 2K oraz system lokalizacji i śledzenia jej poszczególnych członów, zakończono produkcję i testy funkcjonalne systemu łączności rakieta–ziemia oraz lokalizacji. Przeprowadzono także pierwszą integrację z rakietą i pozytywnie zaliczono testy parkingowe. Obecnie inżynierowie Thorium Space przygotowują się do kolejnego etapu prób przed startem rakiety zaplanowanego przez Instytut Lotnictwa (Sieć Badawcza Łukasiewicz).

Strategia i kapitał na rozwój

W maju 2026 r. Thorium Space ogłosiło strategię zakładającą budowę pozycji europejskiego dostawcy technologii dla rynku secure SATCOM w oparciu o rozwój własnego IP oraz etapową komercjalizację: od komponentów i podsystemów po zaawansowane systemy komunikacji satelitarnej. Przystępując do realizacji tej strategii Thorium Space zawarło z Creotech Instruments umowę opcji dającą Creotech prawo objęcia 1 100 560 akcji Thorium Space, a następnie umowę o współpracy technologicznej i biznesowej w obszarze systemów komunikacji satelitarnej dla klientów komercyjnych, instytucjonalnych i obronnych. Na podstawie zawartej umowy opcji Thorium Space wygenerowało dodatkowy kapitał warunkowy w wysokości prawie 28 mln zł. W kwietniu br. spółka pozyskała 11,7 mln zł z emisji akcji serii H z zachowaniem prawa poboru. Z kolei w połowie czerwca spółka z powodzeniem zamknęła ofertę publiczną akcji serii I, pozyskując 22 mln zł na komercjalizację technologii SATCOM i rozwój własnych układów scalonych, przy znaczącym zainteresowaniu inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Rosnący rynek bezpiecznej komunikacji satelitarnej

Postępy w realizacji projektów i rozwój Thorium Space wpisują się w rosnące znaczenie globalnego rynku SATCOM, którego wartość szacowana jest na 107 mld USD w 2026 r. z prognozowanym wzrostem do 223 mld USD w 2033 r., co odpowiada średniorocznemu tempu wzrostu (CAGR) na poziomie ok. 11%. Napędzają go m.in. spadające koszty technologii półprzewodnikowych i wyniesienia na orbitę, przejście od systemów analogowych do rozwiązań cyfrowych, rozwój dużych konstelacji satelitów na niskiej orbicie (LEO) oraz rosnące zapotrzebowanie na technologiczną niezależność i bezpieczne sieci komunikacyjne w Europie. Obecnie łączność stanowi dominujące zastosowanie satelitów. Z danych branżowych wynika, że ok. 63% wystrzelonych satelitów obsługuje łączność, 82% aktywnych satelitów realizuje misje komunikacyjne, a 95% satelitów komunikacyjnych działa właśnie na orbicie LEO.

Szczególnie interesująco prezentuje się segment terminali satelitarnych, którego wartość ma wzrosnąć do 18,1 mld USD do 2033 r. (CAGR ok. 10,6%), przy postępującym przejściu z anten parabolicznych na płaskie anteny panelowe ze sterowaniem elektronicznym. To technologia, w której Thorium Space rozwija własne rozwiązania w ramach terminali z serii Aurora Pro (pasmo Ka) i Ares (pasmo Ku). Rośnie również rynek cyfrowych payloadów telekomunikacyjnych, szacowany łącznie na 11,7 mld EUR w latach 2025–2035, w tym ok. 0,65 mld EUR w samej Europie i na Bliskim Wschodzie. Segment ten pozostaje zdominowany przez duże koncerny satelitarne oraz dostawców procesorów objętych amerykańskimi restrykcjami eksportowymi (ITAR), co otwiera przestrzeń dla niezależnych europejskich dostawców technologii payloadowych, takich jak Thorium Space.

Dodatkowym impulsem rozwojowym dla polskiego sektora kosmicznego jest ogłoszona 13 lipca 2026 r. decyzja rządu RP oraz ESA o utworzeniu w Warszawie nowego centrum ESA, skoncentrowanego na bezpieczeństwie cywilnym i odporności.

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