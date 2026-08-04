Umieralność dzieci w Polsce spada

Umieralność niemowląt w Polsce najniższa od 2010 roku. Dane GUS pokazują duże różnice regionalne
Główny Urząd Statystyczny opublikował zaktualizowane szeregi czasowe współczynników zgonów niemowląt oraz dzieci w wieku 0–4 lat, liczonych na 1000 urodzeń żywych. Dane obejmują lata 2010–2025 i zostały przedstawione w podziale na województwa oraz płeć dziecka. Pozwalają prześledzić zarówno długoterminowy trend w skali kraju, jak i zróżnicowanie regionalne, któremu w debacie o opiece okołoporodowej i pediatrycznej poświęca się mniej uwagi niż wskaźnikom ogólnopolskim.
Piętnaście lat spadków, z przerwą w latach 2021–2022
W latach 2010–2025 współczynnik zgonów niemowląt obniżył się z 5,0 do 3,3 promila, a współczynnik zgonów dzieci w wieku 0–4 lat — z 5,8 do 4,0 promila. Spadek nie przebiegał jednak równomiernie. W latach 2021–2022 oba wskaźniki wzrosły; w grupie dzieci w wieku 0–4 lat wartość zwiększyła się z 4,2‰ w 2020 roku do 4,8‰ w 2022 roku. Później trend ponownie się odwrócił, a w 2025 roku oba wskaźniki osiągnęły najniższe poziomy w analizowanym okresie.
Najniższe wskaźniki w Podkarpackiem i Mazowieckiem, najwyższy w Kujawsko-Pomorskiem
W 2025 roku współczynnik zgonów niemowląt wynosił od 2,3‰ w województwie podkarpackim do 4,6‰ w kujawsko-pomorskim. Oznacza to, że najwyższa wartość była dwukrotnie większa od najniższej. Średnie z lat 2021–2025 wskazują, że zróżnicowanie nie jest wyłącznie efektem jednego roku: Kujawsko-Pomorskie i Lubelskie pozostawały w tym okresie w górnej części zestawienia, natomiast Lubuskie, Małopolskie i Mazowieckie należały do regionów o niższych wskaźnikach. Inaczej wygląda sytuacja Podkarpackiego, które w 2025 roku odnotowało najniższy wynik, ale w średniej pięcioletniej zajmowało miejsce w środku stawki. Ostatni odczyt należy więc interpretować ostrożnie, ponieważ przy mniejszej liczbie urodzeń pojedyncze zdarzenia mogą silniej wpływać na wartość wskaźnika.
|Województwo
|Niemowlęta 2025 (‰)
|vs Polska (3,3‰)
|0–4 lata 2025 (‰)
|vs Polska (4,0‰)
|Podkarpackie
|2,3
|−1,0
|2,9
|−1,1
|Mazowieckie
|2,7
|−0,6
|3,3
|−0,7
|Lubuskie
|2,8
|−0,5
|3,3
|−0,7
|Podlaskie
|2,9
|−0,4
|3,8
|−0,2
|Świętokrzyskie
|3,0
|−0,3
|3,6
|−0,4
|Dolnośląskie
|3,1
|−0,2
|3,7
|−0,3
|Zachodniopomorskie
|3,2
|−0,1
|4,4
|+0,4
|Śląskie
|3,3
|0,0
|4,0
|0,0
|Wielkopolskie
|3,3
|0,0
|4,3
|+0,3
|Łódzkie
|3,4
|+0,1
|4,2
|+0,2
|Małopolskie
|3,4
|+0,1
|3,9
|−0,1
|Opolskie
|3,5
|+0,2
|4,3
|+0,3
|Pomorskie
|3,6
|+0,3
|4,3
|+0,3
|Warmińsko-Mazurskie
|3,8
|+0,5
|5,1
|+1,1
|Lubelskie
|4,2
|+0,9
|5,0
|+1,0
|Kujawsko-Pomorskie
|4,6
|+1,3
|6,0
|+2,0
Chłopcy nadal mają wyższy wskaźnik umieralności
W każdym roku analizowanego okresu współczynnik zgonów chłopców w wieku 0–4 lat był wyższy niż w przypadku dziewczynek. Różnica wynosiła od 0,4 do 1,2 punktu promilowego. Zjawisko podwyższonej umieralności chłopców w najmłodszych grupach wieku jest opisywane w demografii i epidemiologii oraz obserwowane w populacjach o zbliżonym poziomie rozwoju opieki zdrowotnej. W 2025 roku różnica zmniejszyła się do 0,4 punktu promilowego — najniższego poziomu w całej serii, odnotowanego również w 2019 roku.
Różnica między współczynnikiem zgonów dzieci w wieku 0–4 lat a współczynnikiem zgonów niemowląt może służyć jako przybliżenie umieralności w wieku 1–4 lat, ponieważ obie miary odnoszą się do tej samej podstawy — liczby urodzeń żywych. W całym okresie 2010–2025 wartość tego wskaźnika pozostawała niemal niezmienna: średnio 0,82 promila w latach 2010–2014 wobec 0,80 promila w latach 2021–2025. Tymczasem współczynnik zgonów niemowląt spadł o ponad jedną trzecią. Oznacza to, że poprawa krajowych danych w ciągu ostatnich 15 lat koncentrowała się niemal wyłącznie w pierwszym roku życia, a nie w kolejnych latach wczesnego dzieciństwa. Jest to wyliczenie własne na podstawie danych GUS, a nie odrębna kategoria statystyczna publikowana przez urząd.
- W 2025 roku oba wskaźniki osiągnęły najniższe wartości w analizowanej serii: 3,3‰ dla niemowląt oraz 4,0‰ dla dzieci w wieku 0–4 lat.
- Po wzroście w latach 2021–2022 wskaźniki ponownie zaczęły spadać i obniżyły się poniżej poziomów notowanych przed tym okresem.
- Różnice regionalne nie są jednorazowe: Kujawsko-Pomorskie i Lubelskie pozostają w górnej części zestawienia również pod względem średniej z lat 2021–2025.
- Poprawa ogólnopolskich wyników dotyczy przede wszystkim pierwszego roku życia. Przybliżony wskaźnik dla dzieci w wieku 1–4 lat nie wykazuje porównywalnego trendu spadkowego.
- Wskaźnik umieralności chłopców pozostaje wyższy niż dziewczynek, jednak w 2025 roku różnica zmniejszyła się do najniższego poziomu w analizowanej serii.