osteopatia niemowląt Kraków
MEDYCYNA I FARMACJA
Do przeczytania w3 min.

Umieralność dzieci w Polsce spada

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Współczynnik zgonów niemowląt w Polsce spadł w 2025 roku do 3,3 promila, osiągając najniższy poziom w danych obejmujących lata 2010–2025. Poprawa nie przebiega jednak równomiernie. W województwie kujawsko-pomorskim wskaźnik był dwukrotnie wyższy niż na Podkarpaciu.

Spis treści

GUS / Demografia

Umieralność niemowląt w Polsce najniższa od 2010 roku. Dane GUS pokazują duże różnice regionalne

W 2025 roku współczynnik zgonów niemowląt w Polsce spadł do 3,3 promila, osiągając najniższy poziom w analizowanej serii obejmującej lata 2010–2025. Dane GUS dla wszystkich 16 województw pokazują jednak, że poprawa nie przebiega równomiernie: w regionie o najwyższym wskaźniku jego wartość była dwukrotnie większa niż w województwie z najniższym wynikiem.
Zgony niemowląt, 2025
3,3
najniższy poziom w latach 2010–2025 (−34% wobec 2010 r.)
Zgony dzieci 0–4 lata, 2025
4,0
−31% wobec 2010 r.; minimum w analizowanej serii
Rozpiętość regionalna 2025
2,3–4,6
Podkarpackie i Kujawsko-Pomorskie (niemowlęta)
Nadwyżka umieralności chłopców
+0,4 pkt
najmniejsza różnica w analizowanej serii, na równi z 2019 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował zaktualizowane szeregi czasowe współczynników zgonów niemowląt oraz dzieci w wieku 0–4 lat, liczonych na 1000 urodzeń żywych. Dane obejmują lata 2010–2025 i zostały przedstawione w podziale na województwa oraz płeć dziecka. Pozwalają prześledzić zarówno długoterminowy trend w skali kraju, jak i zróżnicowanie regionalne, któremu w debacie o opiece okołoporodowej i pediatrycznej poświęca się mniej uwagi niż wskaźnikom ogólnopolskim.

Piętnaście lat spadków, z przerwą w latach 2021–2022

W latach 2010–2025 współczynnik zgonów niemowląt obniżył się z 5,0 do 3,3 promila, a współczynnik zgonów dzieci w wieku 0–4 lat — z 5,8 do 4,0 promila. Spadek nie przebiegał jednak równomiernie. W latach 2021–2022 oba wskaźniki wzrosły; w grupie dzieci w wieku 0–4 lat wartość zwiększyła się z 4,2‰ w 2020 roku do 4,8‰ w 2022 roku. Później trend ponownie się odwrócił, a w 2025 roku oba wskaźniki osiągnęły najniższe poziomy w analizowanym okresie.

Współczynnik zgonów niemowląt i dzieci 0–4 lata, Polska 2010–2025 (na 1000 urodzeń żywych)

Najniższe wskaźniki w Podkarpackiem i Mazowieckiem, najwyższy w Kujawsko-Pomorskiem

W 2025 roku współczynnik zgonów niemowląt wynosił od 2,3‰ w województwie podkarpackim do 4,6‰ w kujawsko-pomorskim. Oznacza to, że najwyższa wartość była dwukrotnie większa od najniższej. Średnie z lat 2021–2025 wskazują, że zróżnicowanie nie jest wyłącznie efektem jednego roku: Kujawsko-Pomorskie i Lubelskie pozostawały w tym okresie w górnej części zestawienia, natomiast Lubuskie, Małopolskie i Mazowieckie należały do regionów o niższych wskaźnikach. Inaczej wygląda sytuacja Podkarpackiego, które w 2025 roku odnotowało najniższy wynik, ale w średniej pięcioletniej zajmowało miejsce w środku stawki. Ostatni odczyt należy więc interpretować ostrożnie, ponieważ przy mniejszej liczbie urodzeń pojedyncze zdarzenia mogą silniej wpływać na wartość wskaźnika.

Współczynnik zgonów niemowląt według województw, 2025 (na 1000 urodzeń żywych)
WojewództwoNiemowlęta 2025 (‰)vs Polska (3,3‰)0–4 lata 2025 (‰)vs Polska (4,0‰)
Podkarpackie2,3−1,02,9−1,1
Mazowieckie2,7−0,63,3−0,7
Lubuskie2,8−0,53,3−0,7
Podlaskie2,9−0,43,8−0,2
Świętokrzyskie3,0−0,33,6−0,4
Dolnośląskie3,1−0,23,7−0,3
Zachodniopomorskie3,2−0,14,4+0,4
Śląskie3,30,04,00,0
Wielkopolskie3,30,04,3+0,3
Łódzkie3,4+0,14,2+0,2
Małopolskie3,4+0,13,9−0,1
Opolskie3,5+0,24,3+0,3
Pomorskie3,6+0,34,3+0,3
Warmińsko-Mazurskie3,8+0,55,1+1,1
Lubelskie4,2+0,95,0+1,0
Kujawsko-Pomorskie4,6+1,36,0+2,0

Chłopcy nadal mają wyższy wskaźnik umieralności

W każdym roku analizowanego okresu współczynnik zgonów chłopców w wieku 0–4 lat był wyższy niż w przypadku dziewczynek. Różnica wynosiła od 0,4 do 1,2 punktu promilowego. Zjawisko podwyższonej umieralności chłopców w najmłodszych grupach wieku jest opisywane w demografii i epidemiologii oraz obserwowane w populacjach o zbliżonym poziomie rozwoju opieki zdrowotnej. W 2025 roku różnica zmniejszyła się do 0,4 punktu promilowego — najniższego poziomu w całej serii, odnotowanego również w 2019 roku.

Współczynnik zgonów dzieci 0–4 lata według płci, Polska 2010–2025 (na 1000 urodzeń żywych)
Uwaga metodologiczna

Różnica między współczynnikiem zgonów dzieci w wieku 0–4 lat a współczynnikiem zgonów niemowląt może służyć jako przybliżenie umieralności w wieku 1–4 lat, ponieważ obie miary odnoszą się do tej samej podstawy — liczby urodzeń żywych. W całym okresie 2010–2025 wartość tego wskaźnika pozostawała niemal niezmienna: średnio 0,82 promila w latach 2010–2014 wobec 0,80 promila w latach 2021–2025. Tymczasem współczynnik zgonów niemowląt spadł o ponad jedną trzecią. Oznacza to, że poprawa krajowych danych w ciągu ostatnich 15 lat koncentrowała się niemal wyłącznie w pierwszym roku życia, a nie w kolejnych latach wczesnego dzieciństwa. Jest to wyliczenie własne na podstawie danych GUS, a nie odrębna kategoria statystyczna publikowana przez urząd.

Najważniejsze wnioski
  • W 2025 roku oba wskaźniki osiągnęły najniższe wartości w analizowanej serii: 3,3‰ dla niemowląt oraz 4,0‰ dla dzieci w wieku 0–4 lat.
  • Po wzroście w latach 2021–2022 wskaźniki ponownie zaczęły spadać i obniżyły się poniżej poziomów notowanych przed tym okresem.
  • Różnice regionalne nie są jednorazowe: Kujawsko-Pomorskie i Lubelskie pozostają w górnej części zestawienia również pod względem średniej z lat 2021–2025.
  • Poprawa ogólnopolskich wyników dotyczy przede wszystkim pierwszego roku życia. Przybliżony wskaźnik dla dzieci w wieku 1–4 lat nie wykazuje porównywalnego trendu spadkowego.
  • Wskaźnik umieralności chłopców pozostaje wyższy niż dziewczynek, jednak w 2025 roku różnica zmniejszyła się do najniższego poziomu w analizowanej serii.
Źródło danych: GUS (Bank Danych Lokalnych), współczynniki zgonów niemowląt i dzieci 0–4 lata na 1000 urodzeń żywych, 2010–2025, w podziale na województwa i płeć. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

BIZNES

Jak upały wpływają na gospodarkę i biznes

0
Gdy temperatura rośnie, spada nie tylko komfort pracy. Ekstremalne...
PRACA I KARIERA

Rynek pracy w Polsce: które zawody dominują, gdzie brakuje młodych i kogo zastąpi AI

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze tak szczegółowe zestawienie zawodów...
GIEŁDA I INWESTYCJE

Czy boom na AI pęknie? Prognoza na III kwartał dla giełd, złota i ropy

0
Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych...
ENERGETYKA

Koniec last minute? Kryzys paliwowy może podnieść ceny biletów lotniczych

0
Niekoniecznie w domu, ale jeśli wyjazd to: na krócej,...
GIEŁDA I INWESTYCJE

TFI zarobiły 1,4 mld zł. Zysk branży wyższy o 38 proc.

0
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2025 r. najlepszym wynikiem w...
Wiadomości

Szpital w Otwocku inwestuje w leczenie raka płuca. Pacjenci szybciej rozpoczną terapię

0
Ponad 104 mln zł przeznaczono na modernizację Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Nowy sprzęt, rozwój diagnostyki małoinwazyjnej, badań genetycznych i leczenia w trybie dziennym mają skrócić czas od podejrzenia choroby do rozpoczęcia terapii oraz ograniczyć konieczność hospitalizacji.

Chatboty, dane pacjentów i rekomendacje lekowe. Apteki muszą uporządkować korzystanie z AI

0
2 sierpnia 2026 r. wchodzimy w kolejny etap stosowania...

UODO apeluje o uregulowanie korzystania ze smartfonów na zamkniętych oddziałach psychiatrycznych

0
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski przekazał ministrowi...

MedTech Solutions rozpoczyna pilotaż robota ortopedycznego MISSO

0
Robot ortopedyczny MISSO trafi do szpitala w Ostrołęce. Sześciomiesięczny pilotaż będzie pierwszym testowym wdrożeniem systemu w Polsce. Lekarze są już po certyfikowanym szkoleniu, a technologia ma wspierać operacje wymiany stawu kolanowego.

Sukces kosztem zdrowia. Niepokojące dane o kadrze zarządzającej e-commerce

0
Menedżerowie polskiego e-commerce płacą za dynamiczny rozwój branży własnym...

System ratownictwa nadal zmaga się z brakami lekarzy i przeciążeniem SOR-ów

0
Braki lekarzy, wielodniowe dyżury, opóźnienia w wyjazdach karetek i...

Ustawa o zawodzie dietetyka. Kwalifikacje, rejestr i jednolite standardy

0
Podczas konferencji prasowej w Sejmie przedstawiciele Polski 2050: poseł...

NIK skontrolowała Warszawski Szpital Południowy. Nieprawidłowości w organizacji, finansach i czasie pracy

0
Najwyższa Izba Kontroli wykazała szereg nieprawidłowości w działalności Warszawskiego...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
szpital
Szpital w Otwocku inwestuje w leczenie raka płuca. Pacjenci szybciej rozpoczną terapię