Umieralność dzieci w Polsce spada

GUS / Demografia

Umieralność niemowląt w Polsce najniższa od 2010 roku. Dane GUS pokazują duże różnice regionalne

W 2025 roku współczynnik zgonów niemowląt w Polsce spadł do 3,3 promila, osiągając najniższy poziom w analizowanej serii obejmującej lata 2010–2025. Dane GUS dla wszystkich 16 województw pokazują jednak, że poprawa nie przebiega równomiernie: w regionie o najwyższym wskaźniku jego wartość była dwukrotnie większa niż w województwie z najniższym wynikiem.

Zgony niemowląt, 2025 3,3 ‰ najniższy poziom w latach 2010–2025 (−34% wobec 2010 r.) Zgony dzieci 0–4 lata, 2025 4,0 ‰ −31% wobec 2010 r.; minimum w analizowanej serii Rozpiętość regionalna 2025 2,3–4,6 ‰ Podkarpackie i Kujawsko-Pomorskie (niemowlęta) Nadwyżka umieralności chłopców +0,4 pkt najmniejsza różnica w analizowanej serii, na równi z 2019 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował zaktualizowane szeregi czasowe współczynników zgonów niemowląt oraz dzieci w wieku 0–4 lat, liczonych na 1000 urodzeń żywych. Dane obejmują lata 2010–2025 i zostały przedstawione w podziale na województwa oraz płeć dziecka. Pozwalają prześledzić zarówno długoterminowy trend w skali kraju, jak i zróżnicowanie regionalne, któremu w debacie o opiece okołoporodowej i pediatrycznej poświęca się mniej uwagi niż wskaźnikom ogólnopolskim.

Piętnaście lat spadków, z przerwą w latach 2021–2022

W latach 2010–2025 współczynnik zgonów niemowląt obniżył się z 5,0 do 3,3 promila, a współczynnik zgonów dzieci w wieku 0–4 lat — z 5,8 do 4,0 promila. Spadek nie przebiegał jednak równomiernie. W latach 2021–2022 oba wskaźniki wzrosły; w grupie dzieci w wieku 0–4 lat wartość zwiększyła się z 4,2‰ w 2020 roku do 4,8‰ w 2022 roku. Później trend ponownie się odwrócił, a w 2025 roku oba wskaźniki osiągnęły najniższe poziomy w analizowanym okresie.

Współczynnik zgonów niemowląt i dzieci 0–4 lata, Polska 2010–2025 (na 1000 urodzeń żywych)

Najniższe wskaźniki w Podkarpackiem i Mazowieckiem, najwyższy w Kujawsko-Pomorskiem

W 2025 roku współczynnik zgonów niemowląt wynosił od 2,3‰ w województwie podkarpackim do 4,6‰ w kujawsko-pomorskim. Oznacza to, że najwyższa wartość była dwukrotnie większa od najniższej. Średnie z lat 2021–2025 wskazują, że zróżnicowanie nie jest wyłącznie efektem jednego roku: Kujawsko-Pomorskie i Lubelskie pozostawały w tym okresie w górnej części zestawienia, natomiast Lubuskie, Małopolskie i Mazowieckie należały do regionów o niższych wskaźnikach. Inaczej wygląda sytuacja Podkarpackiego, które w 2025 roku odnotowało najniższy wynik, ale w średniej pięcioletniej zajmowało miejsce w środku stawki. Ostatni odczyt należy więc interpretować ostrożnie, ponieważ przy mniejszej liczbie urodzeń pojedyncze zdarzenia mogą silniej wpływać na wartość wskaźnika.

Współczynnik zgonów niemowląt według województw, 2025 (na 1000 urodzeń żywych)

Województwo Niemowlęta 2025 (‰) vs Polska (3,3‰) 0–4 lata 2025 (‰) vs Polska (4,0‰) Podkarpackie 2,3 −1,0 2,9 −1,1 Mazowieckie 2,7 −0,6 3,3 −0,7 Lubuskie 2,8 −0,5 3,3 −0,7 Podlaskie 2,9 −0,4 3,8 −0,2 Świętokrzyskie 3,0 −0,3 3,6 −0,4 Dolnośląskie 3,1 −0,2 3,7 −0,3 Zachodniopomorskie 3,2 −0,1 4,4 +0,4 Śląskie 3,3 0,0 4,0 0,0 Wielkopolskie 3,3 0,0 4,3 +0,3 Łódzkie 3,4 +0,1 4,2 +0,2 Małopolskie 3,4 +0,1 3,9 −0,1 Opolskie 3,5 +0,2 4,3 +0,3 Pomorskie 3,6 +0,3 4,3 +0,3 Warmińsko-Mazurskie 3,8 +0,5 5,1 +1,1 Lubelskie 4,2 +0,9 5,0 +1,0 Kujawsko-Pomorskie 4,6 +1,3 6,0 +2,0

Chłopcy nadal mają wyższy wskaźnik umieralności

W każdym roku analizowanego okresu współczynnik zgonów chłopców w wieku 0–4 lat był wyższy niż w przypadku dziewczynek. Różnica wynosiła od 0,4 do 1,2 punktu promilowego. Zjawisko podwyższonej umieralności chłopców w najmłodszych grupach wieku jest opisywane w demografii i epidemiologii oraz obserwowane w populacjach o zbliżonym poziomie rozwoju opieki zdrowotnej. W 2025 roku różnica zmniejszyła się do 0,4 punktu promilowego — najniższego poziomu w całej serii, odnotowanego również w 2019 roku.

Współczynnik zgonów dzieci 0–4 lata według płci, Polska 2010–2025 (na 1000 urodzeń żywych)

Uwaga metodologiczna Różnica między współczynnikiem zgonów dzieci w wieku 0–4 lat a współczynnikiem zgonów niemowląt może służyć jako przybliżenie umieralności w wieku 1–4 lat, ponieważ obie miary odnoszą się do tej samej podstawy — liczby urodzeń żywych. W całym okresie 2010–2025 wartość tego wskaźnika pozostawała niemal niezmienna: średnio 0,82 promila w latach 2010–2014 wobec 0,80 promila w latach 2021–2025. Tymczasem współczynnik zgonów niemowląt spadł o ponad jedną trzecią. Oznacza to, że poprawa krajowych danych w ciągu ostatnich 15 lat koncentrowała się niemal wyłącznie w pierwszym roku życia, a nie w kolejnych latach wczesnego dzieciństwa. Jest to wyliczenie własne na podstawie danych GUS, a nie odrębna kategoria statystyczna publikowana przez urząd.