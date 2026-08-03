Urszula Bachleda-Wraj nową menadżerką ds. marketingu w DPD Polska

Urszula Bachleda-Wraj objęła stanowisko menadżerką ds. marketingu w DPD Polska. Menedżerka z niemal 20-letnim doświadczeniem w marketingu, zdobytym po stronie agencyjnej oraz w sektorze technologicznym i telekomunikacyjnym, będzie odpowiadać za strategię i działania marketingowe marki, marketing skierowany do konsumentów, klientów biznesowych oraz rozwój wizerunku i rozpoznawalności DPD Polska.

Urszula Bachleda-Wraj ma blisko 20 lat doświadczenia w marketingu, obejmującego zarówno pracę po stronie agencyjnej, jak i in-house. Karierę rozpoczynała w agencjach marketingowych, gdzie odpowiadała za kampanie online i offline dla marek z segmentów B2B, B2C i B2B2C, w tym Red Bull, Orange, Plus, Strauss Cafe Poland, Storck, Mondelēz oraz Samsung.

Przez ostatnie 12 lat związana była z T-Mobile Polska, gdzie kierowała komunikacją i promocją rozwiązań technologicznych oraz ICT skierowanych do klientów biznesowych. Odpowiadała m.in. za budowę strategii go-to-market i planów komunikacji dla nowych produktów B2B czy kompleksowe strategie komunikacyjne dla rozwiązań ICT.

W codziennej pracy łączy podejście strategiczne i oparte na danych z nastawieniem na klienta oraz mierzalnymi efektami biznesowymi. Pasjonuje się digital marketingiem, innowacjami oraz nowoczesnymi technologiami, obserwując ich wpływ na zmieniające się potrzeby klientów oraz bezpośredni wpływ na działania marketingowe marek.

W DPD Polska Urszula Bachleda-Wraj będzie odpowiadać za strategię marketingową marki, planowanie i realizację działań komunikacyjnych oraz promocyjnych, marketing skierowany konsumentów i klientów biznesowych, a także rozwój wizerunku i rozpoznawalności DPD Polska.

Urszula Bachleda-Wraj jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie ukończyła studia z zakresu marketingu i zarządzania oraz dwa kierunki studiów podyplomowych: Marketing internetowy i Biznes.AI: zarządzanie projektami sztucznej inteligencji.