Dane GUS, czerwiec 2026

Warszawa ma dziś najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego spośród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce — razem z Poznaniem, po 1,6%. Ale spokojna statystyka bezrobocia skrywa wyraźne ochłodzenie po stronie popytu na pracę: liczba ofert zgłaszanych miesięcznie do stołecznych urzędów pracy spadła średnio o 46% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych rośnie w tempie ponad 11% rocznie.

1106,7 tys. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie, -0,7% r/r 22 269 zarejestrowani bezrobotni w Warszawie, +11,1% r/r (+2218 osób) 1,6% stopa bezrobocia w Warszawie — najniższa w kraju, ex aequo z Poznaniem -46% średnia miesięczna liczba ofert pracy w I poł. 2026 r. wobec I poł. 2025 r.

Zatrudnienie: przemysł rośnie, usługi profesjonalne tracą najwięcej

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło w czerwcu 2026 r. 1106,7 tys. etatów — nieznacznie więcej (+0,3 tys., 0,03%) niż w maju, ale o 7,5 tys. (0,7%) mniej niż rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym wzrost odnotowano w administrowaniu i działalności wspierającej (+0,8%) oraz obsłudze rynku nieruchomości (+0,2%), a spadek — najsilniej w budownictwie (-0,6%).

W ujęciu rocznym obraz jest bardziej wyrazisty: największy spadek zatrudnienia dotknął działalność profesjonalną, naukową i techniczną (-7,2% r/r) — sekcję obejmującą m.in. usługi konsultingowe, prawne i R&D, kluczową dla warszawskiego rynku pracy białych kołnierzyków. Zatrudnienie skurczyło się też w obsłudze rynku nieruchomości i zakwaterowaniu-gastronomii (po -3,1%) oraz w handlu (-2,0%). Jedynym wyraźnym wzrostem był przemysł (+5,2% r/r), a za nim budownictwo (+1,0%).

Bezrobocie rejestrowane rośnie mimo rekordowo niskiej stopy

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie na koniec czerwca 2026 r. wyniosła 22 269 osób — o 346 osób (1,5%) mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 2218 osób (11,1%) więcej niż rok wcześniej. Kobiety stanowiły 48,2% ogółu bezrobotnych (10 734 osoby); ich liczba wzrosła w ujęciu rocznym aż o 14,9% — szybciej niż w populacji bezrobotnych ogółem.

Mimo tego wzrostu, stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie pozostaje najniższa w kraju — 1,6%, identycznie jak miesiąc wcześniej i tylko nieznacznie powyżej 1,5% sprzed roku. Dla porównania, w całym województwie mazowieckim stopa ta wynosi 4,4% (4,0% rok wcześniej), a w kraju — 5,8% (5,1% rok wcześniej). Warszawa pozostaje więc wyspą wyjątkowo niskiego bezrobocia, choć rosnącego w tempie szybszym niż większość innych dużych miast.

W czerwcu do ewidencji zarejestrowano 2758 osób (3081 w maju), a wyrejestrowano 3104 osoby (2770 w maju) — z czego 1544 osoby podjęły pracę, a 1178 utraciło status bezrobotnego z powodu braku kontaktu z urzędem pracy przez co najmniej 90 dni. Wśród nowo zarejestrowanych aż 34,8% (959 osób) rejestrowało się po raz pierwszy — najwyższy udział spośród miast w województwie mazowieckim (30,4%). Prawa do zasiłku nie posiadało 87,5% ogółu bezrobotnych, nieco więcej niż rok wcześniej (86,1%).

Oferty pracy w wyraźnym odwrocie

Najbardziej wymowny jest jednak trend po stronie popytu na pracę zgłaszanego do urzędów. W styczniu 2025 r. warszawskie urzędy pracy przyjęły 3888 ofert pracy; w czerwcu 2026 r. — 1827, mimo częściowego odbicia w pierwszej połowie 2026 r. Średnia miesięczna liczba zgłaszanych ofert spadła z ok. 2908 w pierwszym półroczu 2025 r. do ok. 1562 w pierwszym półroczu 2026 r. — o 46%. Liczba bezrobotnych przypadających na jedną dostępną ofertę pracy pozostaje przy tym stabilna (16 w czerwcu 2026 r., tyle samo co rok wcześniej) — spadek liczby ofert idzie więc w parze ze spadkiem liczby dysponowanych wakatów, a nie z pogłębiającą się przewagą kandydatów nad ofertami.

Warszawa na tle innych miast wojewódzkich

Na tle 18 miast objętych czerwcowym zestawieniem GUS, Warszawa i Poznań mają najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego w kraju (po 1,6%), wyraźnie poniżej Katowic (1,8%) czy Wrocławia (2,5%). Na przeciwnym biegunie znajdują się Białystok (5,9%), Łódź (5,8%) i Kielce (5,6%).

Miasto Bezrobotni (tys.) Stopa bezrobocia Oferty pracy (miesiąc) Bezrobotni / 1 ofertę Zatrudnienie (tys.) Warszawa 22,3 1,6% 1827 16 1106,7 Poznań 5,4 1,6% 214 27 166,5 Katowice 3,8 1,8% 267 16 126,7 Wrocław 10,1 2,5% 731 8 195,0 Bydgoszcz 4,3 2,8% 270 20 52,5 Kraków 14,6 2,8% 1061 7 243,8 Olsztyn 2,4 2,9% 162 20 25,0 Opole 2,4 3,1% 162 6 28,2 Gdańsk 8,5 3,3% 990 10 121,7 Toruń 3,4 3,8% 286 13 36,8 Szczecin 7,3 4,1% 260 23 57,4 Lublin 7,6 4,3% 241 70 71,1 Zielona Góra 3,0 4,3% 67 31 21,8 Gorzów Wielkopolski 2,4 4,4% 174 11 19,4 Rzeszów 5,4 4,4% 442 21 43,6 Kielce 5,4 5,6% 241 12 30,2 Łódź 19,6 5,8% 359 79 127,4 Białystok 7,9 5,9% 494 17 38,2

Dla firm rekrutujących w Warszawie sygnały są mieszane: stopa bezrobocia pozostaje najniższa w kraju, więc pula łatwo dostępnych kandydatów z rejestru urzędów pracy jest wciąż niewielka w relacji do wielkości rynku. Jednocześnie wyraźny spadek liczby zgłaszanych ofert i kurczące się zatrudnienie w usługach profesjonalnych (-7,2% r/r) sugerują, że to właśnie segment doradczy, prawny i R&D — a nie sektory nisko płatne — najsilniej odczuwa spowolnienie popytu na pracę w stolicy.

Źródło danych GUS (Urząd Statystyczny w Warszawie, „Statystyka Warszawy” 6/2026, dane wygenerowane 03.08.2026 r.; stan na 2026.07.27). Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Uwaga: 1 czerwca 2025 r. weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zmieniła zasady rejestracji i ewidencji bezrobotnych — może to wpływać na porównywalność danych z okresami sprzed tej daty.