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Warszawa ma najniższe bezrobocie w Polsce, ale liczba ofert pracy spadła o 46 proc.

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Stopa bezrobocia w Warszawie wynosi zaledwie 1,6 proc. i pozostaje najniższa wśród miast wojewódzkich, ex aequo z Poznaniem. Jednocześnie stołeczny rynek pracy wyraźnie traci dynamikę. W pierwszym półroczu 2026 roku liczba ofert zgłaszanych do urzędów spadła średnio o 46 proc., liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 11,1 proc., a zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się o 0,7 proc.

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Dane GUS, czerwiec 2026

Warszawa ma dziś najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego spośród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce — razem z Poznaniem, po 1,6%. Ale spokojna statystyka bezrobocia skrywa wyraźne ochłodzenie po stronie popytu na pracę: liczba ofert zgłaszanych miesięcznie do stołecznych urzędów pracy spadła średnio o 46% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych rośnie w tempie ponad 11% rocznie.

1106,7 tys.przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie, -0,7% r/r
22 269zarejestrowani bezrobotni w Warszawie, +11,1% r/r (+2218 osób)
1,6%stopa bezrobocia w Warszawie — najniższa w kraju, ex aequo z Poznaniem
-46%średnia miesięczna liczba ofert pracy w I poł. 2026 r. wobec I poł. 2025 r.

Zatrudnienie: przemysł rośnie, usługi profesjonalne tracą najwięcej

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło w czerwcu 2026 r. 1106,7 tys. etatów — nieznacznie więcej (+0,3 tys., 0,03%) niż w maju, ale o 7,5 tys. (0,7%) mniej niż rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym wzrost odnotowano w administrowaniu i działalności wspierającej (+0,8%) oraz obsłudze rynku nieruchomości (+0,2%), a spadek — najsilniej w budownictwie (-0,6%).

W ujęciu rocznym obraz jest bardziej wyrazisty: największy spadek zatrudnienia dotknął działalność profesjonalną, naukową i techniczną (-7,2% r/r) — sekcję obejmującą m.in. usługi konsultingowe, prawne i R&D, kluczową dla warszawskiego rynku pracy białych kołnierzyków. Zatrudnienie skurczyło się też w obsłudze rynku nieruchomości i zakwaterowaniu-gastronomii (po -3,1%) oraz w handlu (-2,0%). Jedynym wyraźnym wzrostem był przemysł (+5,2% r/r), a za nim budownictwo (+1,0%).

 

Bezrobocie rejestrowane rośnie mimo rekordowo niskiej stopy

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie na koniec czerwca 2026 r. wyniosła 22 269 osób — o 346 osób (1,5%) mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 2218 osób (11,1%) więcej niż rok wcześniej. Kobiety stanowiły 48,2% ogółu bezrobotnych (10 734 osoby); ich liczba wzrosła w ujęciu rocznym aż o 14,9% — szybciej niż w populacji bezrobotnych ogółem.

Mimo tego wzrostu, stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie pozostaje najniższa w kraju — 1,6%, identycznie jak miesiąc wcześniej i tylko nieznacznie powyżej 1,5% sprzed roku. Dla porównania, w całym województwie mazowieckim stopa ta wynosi 4,4% (4,0% rok wcześniej), a w kraju — 5,8% (5,1% rok wcześniej). Warszawa pozostaje więc wyspą wyjątkowo niskiego bezrobocia, choć rosnącego w tempie szybszym niż większość innych dużych miast.

 

W czerwcu do ewidencji zarejestrowano 2758 osób (3081 w maju), a wyrejestrowano 3104 osoby (2770 w maju) — z czego 1544 osoby podjęły pracę, a 1178 utraciło status bezrobotnego z powodu braku kontaktu z urzędem pracy przez co najmniej 90 dni. Wśród nowo zarejestrowanych aż 34,8% (959 osób) rejestrowało się po raz pierwszy — najwyższy udział spośród miast w województwie mazowieckim (30,4%). Prawa do zasiłku nie posiadało 87,5% ogółu bezrobotnych, nieco więcej niż rok wcześniej (86,1%).

Oferty pracy w wyraźnym odwrocie

Najbardziej wymowny jest jednak trend po stronie popytu na pracę zgłaszanego do urzędów. W styczniu 2025 r. warszawskie urzędy pracy przyjęły 3888 ofert pracy; w czerwcu 2026 r. — 1827, mimo częściowego odbicia w pierwszej połowie 2026 r. Średnia miesięczna liczba zgłaszanych ofert spadła z ok. 2908 w pierwszym półroczu 2025 r. do ok. 1562 w pierwszym półroczu 2026 r. — o 46%. Liczba bezrobotnych przypadających na jedną dostępną ofertę pracy pozostaje przy tym stabilna (16 w czerwcu 2026 r., tyle samo co rok wcześniej) — spadek liczby ofert idzie więc w parze ze spadkiem liczby dysponowanych wakatów, a nie z pogłębiającą się przewagą kandydatów nad ofertami.

 

Warszawa na tle innych miast wojewódzkich

Na tle 18 miast objętych czerwcowym zestawieniem GUS, Warszawa i Poznań mają najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego w kraju (po 1,6%), wyraźnie poniżej Katowic (1,8%) czy Wrocławia (2,5%). Na przeciwnym biegunie znajdują się Białystok (5,9%), Łódź (5,8%) i Kielce (5,6%).

 
MiastoBezrobotni (tys.)Stopa bezrobociaOferty pracy (miesiąc)Bezrobotni / 1 ofertęZatrudnienie (tys.)
Warszawa22,31,6%1827161106,7
Poznań5,41,6%21427166,5
Katowice3,81,8%26716126,7
Wrocław10,12,5%7318195,0
Bydgoszcz4,32,8%2702052,5
Kraków14,62,8%10617243,8
Olsztyn2,42,9%1622025,0
Opole2,43,1%162628,2
Gdańsk8,53,3%99010121,7
Toruń3,43,8%2861336,8
Szczecin7,34,1%2602357,4
Lublin7,64,3%2417071,1
Zielona Góra3,04,3%673121,8
Gorzów Wielkopolski2,44,4%1741119,4
Rzeszów5,44,4%4422143,6
Kielce5,45,6%2411230,2
Łódź19,65,8%35979127,4
Białystok7,95,9%4941738,2

Dla firm rekrutujących w Warszawie sygnały są mieszane: stopa bezrobocia pozostaje najniższa w kraju, więc pula łatwo dostępnych kandydatów z rejestru urzędów pracy jest wciąż niewielka w relacji do wielkości rynku. Jednocześnie wyraźny spadek liczby zgłaszanych ofert i kurczące się zatrudnienie w usługach profesjonalnych (-7,2% r/r) sugerują, że to właśnie segment doradczy, prawny i R&D — a nie sektory nisko płatne — najsilniej odczuwa spowolnienie popytu na pracę w stolicy.

Źródło danych GUS (Urząd Statystyczny w Warszawie, „Statystyka Warszawy” 6/2026, dane wygenerowane 03.08.2026 r.; stan na 2026.07.27). Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Uwaga: 1 czerwca 2025 r. weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zmieniła zasady rejestracji i ewidencji bezrobotnych — może to wpływać na porównywalność danych z okresami sprzed tej daty.

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