Warszawa ma dziś najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego spośród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce — razem z Poznaniem, po 1,6%. Ale spokojna statystyka bezrobocia skrywa wyraźne ochłodzenie po stronie popytu na pracę: liczba ofert zgłaszanych miesięcznie do stołecznych urzędów pracy spadła średnio o 46% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych rośnie w tempie ponad 11% rocznie.
Zatrudnienie: przemysł rośnie, usługi profesjonalne tracą najwięcej
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wyniosło w czerwcu 2026 r. 1106,7 tys. etatów — nieznacznie więcej (+0,3 tys., 0,03%) niż w maju, ale o 7,5 tys. (0,7%) mniej niż rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym wzrost odnotowano w administrowaniu i działalności wspierającej (+0,8%) oraz obsłudze rynku nieruchomości (+0,2%), a spadek — najsilniej w budownictwie (-0,6%).
W ujęciu rocznym obraz jest bardziej wyrazisty: największy spadek zatrudnienia dotknął działalność profesjonalną, naukową i techniczną (-7,2% r/r) — sekcję obejmującą m.in. usługi konsultingowe, prawne i R&D, kluczową dla warszawskiego rynku pracy białych kołnierzyków. Zatrudnienie skurczyło się też w obsłudze rynku nieruchomości i zakwaterowaniu-gastronomii (po -3,1%) oraz w handlu (-2,0%). Jedynym wyraźnym wzrostem był przemysł (+5,2% r/r), a za nim budownictwo (+1,0%).
Bezrobocie rejestrowane rośnie mimo rekordowo niskiej stopy
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie na koniec czerwca 2026 r. wyniosła 22 269 osób — o 346 osób (1,5%) mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 2218 osób (11,1%) więcej niż rok wcześniej. Kobiety stanowiły 48,2% ogółu bezrobotnych (10 734 osoby); ich liczba wzrosła w ujęciu rocznym aż o 14,9% — szybciej niż w populacji bezrobotnych ogółem.
Mimo tego wzrostu, stopa bezrobocia rejestrowanego w Warszawie pozostaje najniższa w kraju — 1,6%, identycznie jak miesiąc wcześniej i tylko nieznacznie powyżej 1,5% sprzed roku. Dla porównania, w całym województwie mazowieckim stopa ta wynosi 4,4% (4,0% rok wcześniej), a w kraju — 5,8% (5,1% rok wcześniej). Warszawa pozostaje więc wyspą wyjątkowo niskiego bezrobocia, choć rosnącego w tempie szybszym niż większość innych dużych miast.
W czerwcu do ewidencji zarejestrowano 2758 osób (3081 w maju), a wyrejestrowano 3104 osoby (2770 w maju) — z czego 1544 osoby podjęły pracę, a 1178 utraciło status bezrobotnego z powodu braku kontaktu z urzędem pracy przez co najmniej 90 dni. Wśród nowo zarejestrowanych aż 34,8% (959 osób) rejestrowało się po raz pierwszy — najwyższy udział spośród miast w województwie mazowieckim (30,4%). Prawa do zasiłku nie posiadało 87,5% ogółu bezrobotnych, nieco więcej niż rok wcześniej (86,1%).
Oferty pracy w wyraźnym odwrocie
Najbardziej wymowny jest jednak trend po stronie popytu na pracę zgłaszanego do urzędów. W styczniu 2025 r. warszawskie urzędy pracy przyjęły 3888 ofert pracy; w czerwcu 2026 r. — 1827, mimo częściowego odbicia w pierwszej połowie 2026 r. Średnia miesięczna liczba zgłaszanych ofert spadła z ok. 2908 w pierwszym półroczu 2025 r. do ok. 1562 w pierwszym półroczu 2026 r. — o 46%. Liczba bezrobotnych przypadających na jedną dostępną ofertę pracy pozostaje przy tym stabilna (16 w czerwcu 2026 r., tyle samo co rok wcześniej) — spadek liczby ofert idzie więc w parze ze spadkiem liczby dysponowanych wakatów, a nie z pogłębiającą się przewagą kandydatów nad ofertami.
Warszawa na tle innych miast wojewódzkich
Na tle 18 miast objętych czerwcowym zestawieniem GUS, Warszawa i Poznań mają najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego w kraju (po 1,6%), wyraźnie poniżej Katowic (1,8%) czy Wrocławia (2,5%). Na przeciwnym biegunie znajdują się Białystok (5,9%), Łódź (5,8%) i Kielce (5,6%).
|Miasto
|Bezrobotni (tys.)
|Stopa bezrobocia
|Oferty pracy (miesiąc)
|Bezrobotni / 1 ofertę
|Zatrudnienie (tys.)
|Warszawa
|22,3
|1,6%
|1827
|16
|1106,7
|Poznań
|5,4
|1,6%
|214
|27
|166,5
|Katowice
|3,8
|1,8%
|267
|16
|126,7
|Wrocław
|10,1
|2,5%
|731
|8
|195,0
|Bydgoszcz
|4,3
|2,8%
|270
|20
|52,5
|Kraków
|14,6
|2,8%
|1061
|7
|243,8
|Olsztyn
|2,4
|2,9%
|162
|20
|25,0
|Opole
|2,4
|3,1%
|162
|6
|28,2
|Gdańsk
|8,5
|3,3%
|990
|10
|121,7
|Toruń
|3,4
|3,8%
|286
|13
|36,8
|Szczecin
|7,3
|4,1%
|260
|23
|57,4
|Lublin
|7,6
|4,3%
|241
|70
|71,1
|Zielona Góra
|3,0
|4,3%
|67
|31
|21,8
|Gorzów Wielkopolski
|2,4
|4,4%
|174
|11
|19,4
|Rzeszów
|5,4
|4,4%
|442
|21
|43,6
|Kielce
|5,4
|5,6%
|241
|12
|30,2
|Łódź
|19,6
|5,8%
|359
|79
|127,4
|Białystok
|7,9
|5,9%
|494
|17
|38,2
Dla firm rekrutujących w Warszawie sygnały są mieszane: stopa bezrobocia pozostaje najniższa w kraju, więc pula łatwo dostępnych kandydatów z rejestru urzędów pracy jest wciąż niewielka w relacji do wielkości rynku. Jednocześnie wyraźny spadek liczby zgłaszanych ofert i kurczące się zatrudnienie w usługach profesjonalnych (-7,2% r/r) sugerują, że to właśnie segment doradczy, prawny i R&D — a nie sektory nisko płatne — najsilniej odczuwa spowolnienie popytu na pracę w stolicy.
Źródło danych GUS (Urząd Statystyczny w Warszawie, „Statystyka Warszawy” 6/2026, dane wygenerowane 03.08.2026 r.; stan na 2026.07.27). Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Uwaga: 1 czerwca 2025 r. weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zmieniła zasady rejestracji i ewidencji bezrobotnych — może to wpływać na porównywalność danych z okresami sprzed tej daty.