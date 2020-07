Wybór tonera do drukarki firmowej. Na co zwrócić uwagę?

Wśród podstawowego sprzętu użytkowanego przez każdą firmę jest zapewne drukarka. Ze względu na częstotliwość druku, jakość wydruku oraz koszty eksploatacji, najwięcej przedsiębiorstw decyduje się na drukarkę laserową. Pomimo wyższej ceny zakupu, jest ona bardzo ekonomiczna i wydajna, przez co inwestycja szybko się zwraca. Pamiętajmy jednak że koszt początkowy nie jest jedynym i największym, lecz decydujący jest tu koszt materiałów eksploatacyjnych, których będziemy używać w naszej firmie.

Koszty materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych są dużo niższe, ponadto mają większą pojemność, przez co są znacznie wydajniejsze w porównaniu z drukarkami atramentowymi. Toner używany w laserach może jednocześnie być nieużytkowany przez dłuższy czas i nic mu się nie stanie, zaś w przypadku tuszu do drukarek atramentowych, często zdarza się, że zasychają w kartridżach i nie nadają się już do pracy. Na co zwrócić jednak uwagę podczas kupowania tonera do firmowej drukarki laserowej?

Toner dobrany do urządzenia

Przede wszystkim musimy kupić odpowiedni toner. Niezależnie, czy będziemy korzystać z produktów oryginalnych, czy zamienników, odpowiednio dobrany toner to podstawa. Musi on być w pełni kompatybilny z posiadanym modelem drukarki aby nie doszło do uszkodzenia sprzętu. Ponadto należy zwrócić uwagę na datę produkcji, a więc datę uzupełnienia kasety, bowiem zbyt odległy termin skutkować może zmniejszeniem jakości wydruku oraz jego wydajności.

Oryginalny toner czy zamiennik?

Oczywiście w instrukcji obsługi każdego modelu znajdziemy informację, iż powinniśmy korzystać wyłącznie z oryginalnych produktów, dedykowanych poszczególnym urządzeniom. Jest to też warunek ważnej gwarancji, w przypadku oddawania sprzętu do serwisu. Warto jednak korzystać z zamienników, gdyż są one obecnie na tyle wyspecjalizowane, że nie uszkodzą naszej drukarki a koszt ich zakupu może być nawet o 90% mniejszy, niż w przypadku oryginalnego tonera. Jest to ważne zwłaszcza dla tych firm, które drukują duże ilości materiałów. Obecnie zamienniki charakteryzują się dużo niższą ceną bez utraty jakości druku, wydajności oraz całkowicie bezpieczne. Możemy skorzystać także z tonerów regenerowanych, czyli takich, gdzie oryginalne puste kasety są czyszczone i ponownie napełniane. Odpowiednio napełniony w ten sposób toner może być często najlepszym produktem, gdyż napełniany jest on do końca i ma większą wydajność, niż oryginał a nawet zamiennik.

Najważniejsze parametry tonera

Niezależnie jednak, na jaki rodzaj tonera się zdecydujemy, warto zwrócić uwagę na rzetelność firmy, która jest jego producentem oraz parametry, które go charakteryzują- przede wszystkim wydajność, która określa maksymalną ilość wydrukowanych kopii A4, przy 5% pokrycia strony tekstem. Im większa wydajność, tym oczywiście lepiej, gdyż przekłada się na obniżenie ceny zadruku jednej strony.

Cena jest tym, co nas bardzo interesuje. Przecież zależy nam na tym, by koszt zakupu produktu był jak najmniejszy. Pamiętajmy jednak, by przy wyborze tonera kierować się przede wszystkim jego wydajnością i jakością oraz korzystać ze sprawdzonych źródeł, gdyż ceny pomiędzy gorszym a lepszym tonerem nie będą aż takie skokowe i warto wydać te parę złotych więcej, by móc cieszyć się lepszą jakością i większą ilością wydruku.

Znając dwa wyżej wymienione parametry, a więc wydajność i cenę kasety, w łatwy sposób możemy obliczyć koszt zadruku jednej strony, dzięki czemu będziemy mogli dokładnie oszacować koszty eksploatacji naszej drukarki i ocenić, jaki toner będzie najkorzystniejszym wyborem.

Musimy również zwrócić uwagę na to, czy nasza drukarka jest monochromatyczna, czyli możliwy jest wydruk jedynie dokumentów czarno-białych. W tym przypadku potrzebny będzie wyłącznie jeden toner, z czarnym proszkiem o oznaczeniu koloru „black”. Z kolei w przypadku drukarek kolorowych, będziemy mieć do czynienia z czterema odrębnymi kasetami o kolorach żółtym, niebieskim, purpurowym oraz czarnym. Oczywiście zakup tonerów kolorowych w zestawie będzie tańszy, niż przy zakupie pojedynczych kaset.

Warto także zwrócić uwagę na to, czy na dany produkt przyznana zostaje gwarancja. Powinna ona obejmować możliwość zamiany tonera w przypadku jego nieprawidłowego działania. Niektórzy producenci poszli o krok dalej, oferując nawet usługę naprawy sprzętu, w przypadku jeśli toner zamiennik ją uszkodzi.

Jak widzimy, wybór odpowiedniego tonera do firmowej drukarki nie jest wcale taki trudny. Jeśli jednak nadal mamy z tym problem, gdyż jesteśmy laikiem w tej kwestii, to nie ma obaw, bowiem większość sklepów internetowych posiada wyszukiwarki, dzięki którym w łatwy sposób znajdziemy toner, który będzie pasował do danego urządzenia i szybko będziemy mogli porównać interesujące nas parametry. Ponadto zawsze możemy prosić o pomoc przedstawiciela handlowego lub sprzedawcę.