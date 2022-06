Budowa domu w 2022 r. – zapłacimy nawet 58 000 zł więcej

Budujący dom w Polsce nie mają łatwo ani tanio. 53 proc. z nich odczuło wzrost cen materiałów, u 24 proc. ekipa budowlana zwlekała z zakończeniem prac, a 77 proc. przekroczyło budżet przeznaczony na fachowców. Do tego postawienie domu kosztuje od 42000 zł do nawet 58 000 zł więcej niż rok temu w zależności od metrażu.

Eksperci porównywarki rankomat.pl przeanalizowali rynek fachowców budowlanych oraz koszty postawienia domu. Podstawą do wyliczenia były badanie Wavemaker i dane portalu kb.pl dla domów powierzchni 100 m2, 140 m2 i 195 m2.

Podane kwoty budowy domu są stawkami netto i nie obejmują 8 proc. VAT-u, a także niektórych kosztów, jak zakup i uzbrojenie działki budowlanej, zakup projektu domu, wykończenia domu do stanu pod klucz i jego wyposażenia oraz zagospodarowania ogrodu przy domu.

Na co piątej budowie „jakoś to będzie”

Największym problemem na etapie budowy i remontu domu są finanse. 53 proc. ankietowanych odczuło wzrost cen materiałów, a 41 proc. miało nieprzewidziane wydatki – wynika z badania rankomat.pl w czerwcu 2022 r.

Dopiero na kolejnych miejscach źródłem problemów z budową i remontem domu okazali się fachowcy, w tym trudność z ich znalezieniem (27 proc. pytanych) i brak odpowiednich kompetencji (22 proc.).

Co do samych materiałów budowlanych, oprócz ich ceny, najgorzej jest z dostępnością (23 proc. odpowiedzi) i jakością (13 proc. zauważyło pogorszenie).

7 grzechów głównych fachowcy

Ankietowani w badaniu wskazali też przyczyny niezadowolenia z fachowców. Zwykle chodzi o dochowanie terminów. Zdaniem 24 proc. pytanych fachowcy kilkukrotnie przekładali termin zakończenia prac, a według 22 proc. problem dotyczył przekładania rozpoczęcia budowy.

17 proc. uznało, że ekipom budowlanym i remontowym brakuje fachowej wiedzy, 16 proc. wprost przyznało, że doszło do wykonania fuszerki skutkującej późniejszą usterką i również 16 proc. wskazało na nieobecność specjalisty w dniu wykonania zlecenia bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Dla 9 proc. główny problem związany z budową i remontem domu stanowiło wycofanie się fachowcy z podjętych prac, a dla 7 proc. brak zwrotu zaliczki.

Co do samych płatności 73 proc. fachowców chciało rozliczenia za pracę w gotówce, a tylko 6 proc. przyjmowało płatność kartą czy blikiem (5 proc.). 13 proc. zgodziło się na przelew bankowy. Nieco ponad połowa fachowców (53 proc.) za wykonaną usługę wystawiła rachunek lub paragon.

Tylko co 4 Polak zmieścił się w budżecie

77% ankietowanych przyznało, że wydało więcej niż planowało, na remont lub budowę. Największa grupa (20%) zadeklarowała, że przekroczyła budżet od 1001 zł do 5000 zł. Nieco mniej badanych (17%) wydało od 101 zł do 500 zł i od 501 zł do 1000 zł. Jednocześnie 23% Polaków zmieściło się w założonym budżecie.

Przed rokiem postawienie domu tańsze o 58 000 zł

Im większy dom, tym różnica w kosztach budowy na przestrzeni lat jest bardziej wyraźna. W przypadku domu 195 m2 w stanie deweloperskim koszt takiej inwestycji zamknie się średnio w kwocie 470 000 zł. Rok wcześniej było to jeszcze 412 000 zł, a 5 lat temu 319 000 zł. Z każdym rokiem postawienie prawie 200-metrowego domu bez wykończenia kosztuje średnio o 30 000 zł więcej. Różnica dla domu 195 m2 między rokiem 2021 a 2022 to 58 000 zł – wynika z danych kb.pl.

Dom 140 m2 bez wykończenia będzie kosztował w 2022 r. średnio 410 000 zł, podczas gdy rok wcześniej było to 358 000 zł, a 5 lat wcześniej 276 000 zł. Tu tempo wzrostu jest na poziomie średnio 26 800 zł rocznie. Postawienie domu 140-metrowego przed rokiem było tańsze o 52 000 zł. 0 22 000 zł więcej co roku trzeba wydać na budowę domu 100 m2 do stanu deweloperskiego. Jeszcze w 2018 r. wystarczyło 232 000 zł, w 2021 r. równo 300 000 zł, a w tym roku już 342 000 zł, czyli o 42 000 zł więcej.

185 000 zł to dopiero początek wydatków na budowę domu

W 2022 r. trzeba mieć co najmniej 185 000 zł, aby zakończyć budowę 100-metrowego domu w stanie surowym otwartym. Etap ten obejmuje wylanie fundamentów, postawienie ścian nośnych i działowych, stropów, wylanie schodów i położenie dachu. 198 000 zł to wydatek potrzebny do zakończenia budowy w stanie surowym otwartym domu o powierzchni 140 m2. Różnica rzędu 13 000 zł w porównaniu z domem 100 m2 jest stosunkowo niewielka, za to znacznie wyraźniejsza przy porównaniu kosztów budowy domu 195 m2, gdzie średni wydatek według danych kb.pl. zamyka się w kwocie 252 000 zł. Droższe jest postawienie domu do stanu surowego zamkniętego, a więc z zadaszeniem, drzwiami i oknami oraz bramą garażową. W 2022 r. trzeba przeznaczyć co najmniej 214 000 zł (dom 100 m2), 236 000 zł (dom 140 m2) i 290 000 zł (dom 195 m2). Jednak ten etap budowy jest najtańszy. Różnica między stanem surowym otwartym i zamkniętym wynosi 29 000 zł dla domu 100 m2. Dla inwestycji o powierzchni 140 m2 i 195 m2 jest taka sama i wynosi o 38 000 zł więcej.

Doprowadzenie budowy domu do stanu deweloperskiego w 2022 r. to wydatek 342 000 zł dla domu 100 m2. Budujący dom o powierzchni 140 m2 muszą liczyć się z rachunkiem na kwotę 410 000 zł. Dom 195 m2 w stanie deweloperskim, czyli z elewacją, instalacjami, posadzkami i tynkami będzie kosztował 470 000 zł – wylicza kb.pl. Różnica między stanem deweloperskim a surowym zamkniętym to kolejne 128 000 zł (dom 100 m2), 174 000 zł (dom 140 m2) i 180 000 zł (dom 195 m2) więcej.