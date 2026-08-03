12 sierpnia 2026 roku świat stanie się na dwie minuty i 18 sekund świadkiem jednego z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych. Tego dnia cień Księżyca przemknie nad Arktyką, Grenlandią, Islandią,

a następnie dotrze nad Europę kontynentalną. Dla mieszkańców północnej Hiszpanii dzień zamieni się w noc. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe, ale i ono może dostarczyć niezapomnianych wrażeń. Co sprawia, że zaćmienia Słońca budzą emocje, inspirują naukowców i przyciągają miliony obserwatorów?

Przez szczegóły tego zjawiska astronomicznego przeprowadza nas dr inż. Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, popularyzator nauki.

Kiedy Księżyc zasłania Słońce – niezwykły zbieg okoliczności

Choć zaćmienie Słońca wydaje się zjawiskiem niemal magicznym, jego mechanizm jest dokładnie naukowo zbadany. Wszystko sprowadza się do geometrii trzech ciał niebieskich: Słońca, Księżyca i Ziemi.

– Zaćmienie Słońca to zjawisko astronomiczne, które wynika wyłącznie z geometrii ciał, które mamy w Układzie Słonecznym. Jeżeli Księżyc zasłoni nam Słońce, to w miejscu, gdzie pada jego cień, obserwujemy zaćmienie – wyjaśnia fizyk dr inż. Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Znacznie bardziej niezwykły jest fakt, że zaćmienia całkowite w ogóle mogą istnieć. Księżyc jest około 400 razy mniejszy od Słońca. Jednocześnie znajduje się niemal dokładnie 400 razy bliżej Ziemi niż Słońce, dzięki czemu oba ciała niebieskie wydają się na naszym niebie niemal tej samej wielkości. To właśnie ten wyjątkowy zbieg okoliczności sprawia, że Księżyc może niemal idealnie zasłonić tarczę słoneczną podczas całkowitego zaćmienia.

– Mamy ogromne szczęście, że rozmiar kątowy Księżyca jest niemal dokładnie taki sam jak rozmiar kątowy Słońca. Dzięki temu możliwe są całkowite zaćmienia Słońca. – podkreśla naukowiec. Gdyby Księżyc był nieco mniejszy albo znajdował się trochę dalej od Ziemi, całkowite zaćmienia nie byłyby możliwe. Widzielibyśmy jedynie zjawisko obrączkowe, podczas którego wokół ciemnej tarczy Księżyca pozostaje świetlisty pierścień słoneczny. Taki niecodzienny układ geometryczny ciał niebieskich zdarza się rzadko. Całkowite zaćmienie Słońca widoczne z kontynentalnej Europy miało miejsce w 1999 roku, 27 lat temu. Jeszcze bardziej widowiskowe zaćmienie Słońca, już teraz nazywane zaćmieniem stulecia będzie miało miejsce 2 sierpnia 2027 roku. Najdłuższa część potrwa aż 6 minut i 23 sekundy. Będzie to najdłuższy czas trwania całkowitego zaćmienia na łatwo dostępnym lądzie od 1991 roku.

Od gniewu bogów do triumfu nauki

W historii ludzkości zaćmienia budziły strach. Nagłe zniknięcie Słońca w środku dnia wydawało się wydarzeniem nadprzyrodzonym. Dla dawnych cywilizacji było znakiem gniewu bogów, zapowiedzią katastrof lub ostrzeżeniem przed nadchodzącym nieszczęściem. Jedna z najbardziej znanych historii związanych z zaćmieniem wydarzyła się w VI wieku przed naszą erą podczas bitwy nad rzeką Halys (obecnie Turcja). W trakcie walk dzień niespodziewanie zamienił się w noc.

– Żołnierze uznali to za znak i zakończyli walki. Zaćmienie miało doprowadzić do zawarcia pokoju między zwaśnionymi stronami – opowiada naukowiec. Dziś rozumiemy mechanizm tego zjawiska. Paradoksalnie jednak wiedza nie odebrała mu uroku. – Znajomość zjawiska wcale nie musi nas odzierać z zachwytu nad jego pięknem. Wręcz przeciwnie. Wchodzimy na nowy poziom jego przeżywania – mówi dr inż. P. Janowski.

Zaćmienie, które pomogło Einsteinowi

Zaćmienia Słońca nie tylko fascynowały ludzi. Odegrały także istotną rolę w historii nauki. Jednym z najważniejszych przykładów jest rok 1919. Wówczas brytyjski astronom Arthur Eddington zorganizował ekspedycje mające sprawdzić przewidywania Alberta Einsteina zawarte w ogólnej teorii względności. – Zaćmienie Słońca przyczyniło się do potwierdzenia jednego z największych triumfów nauki – podkreśla fizyk. Podczas całkowitego zaćmienia możliwe było sfotografowanie gwiazd znajdujących się pozornie blisko Słońca. Einstein przewidywał, że ogromna masa naszej gwiazdy zakrzywia czasoprzestrzeń i powoduje ugięcie światła. – Analiza zdjęć pokazała dokładnie takie przesunięcia gwiazd, jakie przewidywała teoria względności. To był koronny dowód na słuszność teorii Einsteina – wyjaśnia rozmówca.

Dlaczego Hiszpania wygrała astronomiczną loterię?

Całkowite zaćmienie nie jest widoczne z każdego miejsca na Ziemi. Pas zaćmienia przypomina wąski cień przesuwający się po powierzchni planety. – Faza całkowita to naprawdę drobny punkt na powierzchni Ziemi – tłumaczy naukowiec. Pas całkowitego zaćmienia ma zwykle od około 100 do 200 kilometrów szerokości. Każdy, kto znajduje się poza nim, obserwuje jedynie zaćmienie częściowe. W 2026 roku szczęście uśmiechnie się przede wszystkim do mieszkańców i turystów odwiedzających północną Hiszpanię. – To właśnie oni znajdą się w tej niewielkiej strefie, gdzie Księżyc całkowicie zasłoni Słońce – mówi ekspert. Polska znajdzie się poza pasem, ale mimo to zjawisko będzie imponujące. W wielu miejscach kraju zakrytych zostanie ponad 80 procent tarczy słonecznej. Zjawisko będzie widoczne w Polsce tuż przed zachodem Słońca. Warto więc w ramach własnych astronomicznych wycieczek znaleźć miejsce odsłaniające horyzont i z dobrze wyeksponowanym zachodem Słońca.

Już teraz astronomowie i miłośnicy obserwacji nieba planują podróże. W wielu regionach spodziewany jest prawdziwy najazd turystów. – Dla osób zainteresowanych astronomią to może być jedyna tak łatwo dostępna okazja od wielu lat. Nic dziwnego, że mnóstwo osób planuje wyjazd właśnie pod cień Księżyca – mówi dr inż. Paweł Janowski. Dodatkowym atutem jest klimat. Sierpień w północnej Hiszpanii daje znacznie większe szanse na bezchmurne niebo niż wiele innych miejsc Europy.

Naturalne laboratorium dla naukowców

To właśnie faza całkowitego zakrycia cieniem Ziemi sprawia, że zaćmienie staje się doświadczeniem wyjątkowym. Temperatura spada, niebo ciemnieje, na horyzoncie pojawia się charakterystyczny zmierzch, milkną ptaki, budzą się nocne owady.

– Przyroda myśli, że właśnie zapadła noc – opowiada P. Janowski. Dlatego właśnie zaćmienie pozostaje jednym z najbardziej niezwykłych doświadczeń, jakie można przeżyć pod gołym niebem. Dla większości ludzi zaćmienie Słońca jest widowiskiem. Dla naukowców to okazja do prowadzenia badań, których często nie da się wykonać w żaden inny sposób. Choć współczesna astronomia dysponuje satelitami, teleskopami i zaawansowaną aparaturą obserwacyjną, całkowite zaćmienie Słońca nadal dostarcza bezcennych danych. – Może się wydawać, że skoro mamy teleskopy kosmiczne i sondy badające Słońce, to zaćmienia nie wnoszą nic nowego. Tymczasem zjawisko to wciąż pozostaje bardzo ważnym źródłem wiedzy – podkreśla dr inż. P. Janowski.

Największe znaczenie mają obserwacje korony słonecznej tj. zewnętrznej atmosfery Słońca. Na co dzień jest ona niewidoczna, ponieważ blask tarczy słonecznej całkowicie ją przyćmiewa. Dopiero gdy Księżyc zasłoni fotosferę, naukowcy mogą obserwować struktury korony rozciągające się na miliony kilometrów w przestrzeń kosmiczną.

– Zaćmienie pozostaje bardzo dobrym narzędziem, jeśli chcemy badać głęboką koronę słoneczną. Nadal są obszary, których nie jesteśmy w stanie obserwować równie skutecznie innymi metodami – wyjaśnia naukowiec.

Korona słoneczna jest jednym z największych zagadnień współczesnej astrofizyki. Temperatura widocznej powierzchni Słońca, czyli fotosfery, wynosi około 5500°C, natomiast temperatura korony sięga od jednego do nawet kilku milionów stopni Celsjusza. Naukowcy wciąż badają mechanizmy odpowiedzialne za to zaskakujące zjawisko, określane jako problem ogrzewania korony słonecznej.

Atmosfera dostaje sygnał, że zapadła noc

Całkowite zaćmienie jest wyjątkowym zjawiskiem również dla badaczy atmosfery Ziemi. W ciągu kilku minut ilość energii docierającej ze Słońca gwałtownie spada, a następnie równie szybko wraca do normy. – Zaćmienie jest dla atmosfery czymś w rodzaju nagłego impulsu. Nagle wyłączamy główne źródło energii, a potem równie szybko je włączamy – tłumaczy dr inż. P. Janowski. Naukowcy obserwują wtedy zmiany temperatury powietrza, wilgotności, kierunku wiatru oraz zachowania wyższych warstw atmosfery. Szczególnie interesująca jest jonosfera, zjonizowana warstwa górnej atmosfery Ziemi, która odgrywa kluczową rolę w propagacji fal radiowych oraz wpływa na działanie systemów nawigacyjnych i komunikacyjnych.

– Możemy obserwować, jak zmienia się jonizacja atmosfery i jak reagują systemy komunikacji wykorzystujące fale radiowe – mówi ekspert. Dzięki temu zaćmienia są interesujące nie tylko dla astronomów, ale także dla geofizyków, meteorologów, specjalistów od telekomunikacji czy badaczy pogody kosmicznej.

Zaćmienie wpływa również na świat zwierząt i roślin. Choć trwa zaledwie kilka minut, dla wielu organizmów jest sygnałem, że właśnie kończy się dzień. – Dla wielu organizmów to sygnał identyczny jak zachód Słońca. Z tą różnicą, że za kilka minut znów zrobi się jasno – śmieje się naukowiec.

Jak bezpiecznie obserwować zaćmienie?

Zjawisk astronomicznych z udziałem Słońca nie możemy oglądać gołym okiem. Z wyjątkiem bardzo krótkiej fazy całkowitej, obserwowanej z obszaru całkowitego zaćmienia i tylko wtedy, gdy tarcza słoneczna jest zasłonięta w stu procentach.

– Jeżeli choć niewielki fragment tarczy słonecznej pozostaje widoczny, musimy korzystać z odpowiednich filtrów – podkreśla dr inż. P. Janowski. Patrzenie na Słońce bez zabezpieczenia może prowadzić do trwałego uszkodzenia siatkówki. – To tak, jakbyśmy za pomocą lupy skupiali światło dokładnie na własnym oku. Skutki mogą być nieodwracalne – ostrzega.

Bezpiecznym rozwiązaniem są certyfikowane okulary do obserwacji zaćmień, wyposażone w filtry spełniające normę ISO 12312-2. Takie filtry przepuszczają jedynie niewielki ułamek światła słonecznego. Należy natomiast unikać sposobów obserwacji, które przez lata obrosły licznymi mitami. Płyty CD, przydymione szkło, okulary przeciwsłoneczne czy klisze fotograficzne nie zapewniają wystarczającej ochrony.

– To metody, które mogą dawać złudne poczucie bezpieczeństwa. Oko nie odczuwa bólu podczas uszkadzania siatkówki, dlatego ryzyko jest szczególnie duże – zaznacza ekspert. Dobra wiadomość jest taka, że do obserwacji zaćmienia nie potrzeba drogiego sprzętu. Najprostszym rozwiązaniem są specjalne okulary astronomiczne. Wystarczą również lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne.

Jeszcze prostsza jest metoda projekcyjna. – Nie musimy nawet patrzeć bezpośrednio na Słońce. Możemy rzutować obraz Słońca na kartkę papieru i obserwować zmieniający się kształt tarczy – wyjaśnia P. Janowski. Naturalny projektor tworzą również przerwy między liśćmi drzew. Podczas częściowego zaćmienia na chodnikach czy ścianach pojawiają się setki małych sierpów będących obrazami przysłoniętego Słońca.

Nie tylko zaćmienie – sierpniowe niebo pełne Perseidów

Sierpień od lat należy do najbardziej atrakcyjnych miesięcy dla miłośników nocnego nieba. W tym samym czasie aktywny jest rój Perseidów, jednego z najefektowniejszych rojów meteorów obserwowanych z Ziemi. – Maksimum Perseidów przypada około 12 i 13 sierpnia, więc będziemy mieli prawdziwe astronomiczne święto – podkreśla naukowiec. Perseidy powstają, gdy Ziemia przecina strumień pyłu pozostawiony przez kometę Swift-Tuttle. Drobne okruchy materii wpadają w atmosferę z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na sekundę i spalają się, tworząc świetliste smugi. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie są one widoczne wyłącznie podczas maksimum. – To nie jest zjawisko jednej nocy. Perseidy można obserwować przez wiele tygodni, ale w okolicach maksimum ich godzinowa liczba jest największa – wyjaśnia fizyk.

12 sierpnia 2026 roku Europa na chwilę pogrąży się w cieniu, kiedy to Księżyc przysłoni część tarczy słonecznej widzianej z powierzchni Ziemi. Zjawisko to będzie ilustracją geometrii układu Ziemia – Księżyc – Słońce oraz dynamicznych zależności w Układzie Słonecznym. – To jedno z tych zjawisk, które pozwalają jednocześnie poczuć zachwyt i zrozumieć, jak niezwykle precyzyjnie działa wszechświat, dając możliwość takich predykcji – podsumowuje dr inż. Paweł Janowski z Wydziału Fizyki

i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie.