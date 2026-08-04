rynek pracy bezrobocie
REKRUTACJAWYNAGRODZENIA
Do przeczytania w7 min.

Zarobki w FMCG w 2026 roku. Kto może liczyć na najwyższe pensje?

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Spis treści

Rosnąca popularność marek własnych, zwiększająca się skłonność konsumentów do porównywania cen i analizowania składu produktów oraz przyspieszająca automatyzacja zmieniają branżę FMCG. Producenci dostosowują organizację produkcji, a wraz z nim zmieniają się potrzeby kadrowe. Największy deficyt dotyczy dziś automatyków, techników utrzymania ruchu, technologów i inżynierów jakości. To właśnie o tych specjalistów firmy konkurują najbardziej, a utrzymujący się niedobór pracowników przekłada się na presję płacową.

Konsumenci kupują ostrożniej, producenci uważniej liczą koszty

W ostatnich miesiącach polski rynek FMCG nadal rósł, jednak nie oznaczało to większej sprzedaży produktów. Konsumenci pozostają ostrożni, szukają promocji i coraz częściej wybierają produkty w korzystnej relacji ceny do jakości. Korzystają na tym marki własne sieci handlowych. W 2025 roku Polacy wydali na nie 67 mld zł, o 6,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Ich udział w wartości całego koszyka FMCG wzrósł do 23,5 proc.

Marki własne przestały być postrzegane wyłącznie jako najtańsza alternatywa. Coraz częściej konkurują jakością, składem i nowymi wariantami produktów. W segmencie spożywczym utrzymuje się zainteresowanie produktami gotowymi do spożycia lub szybkiego przygotowania oraz kategoriami kojarzonymi ze zdrowym stylem życia, m.in. produktami o obniżonej zawartości cukru, żywnością funkcjonalną i napojami bezalkoholowymi. Jednocześnie słabiej rozwija się segment premium.

Zmieniające się preferencje konsumentów wpływają na sposób organizacji produkcji. Firmy rozwijają linie dla marek własnych, częściej wprowadzają krótsze serie, optymalizują receptury i jednocześnie starają się utrzymać konkurencyjne ceny mimo rosnących kosztów energii, surowców, pracy i transportu.

Zmiany zachodzące na rynku FMCG coraz mocniej wpływają na sposób organizacji produkcji. Producenci częściej realizują krótsze serie, rozwijają produkcję marek własnych i szybciej dostosowują ofertę do zmieniających się preferencji konsumentów. To oznacza większe wymagania wobec zakładów produkcyjnych, które muszą łączyć wysoką efektywność z elastycznością, utrzymując jednocześnie koszty pod kontrolą – mówi Danuta Protasewicz, Regional Manager w Grafton Recruitment.

Presja na ograniczanie kosztów przyspiesza inwestycje w automatyzację i cyfryzację produkcji oraz rozwiązania zmniejszające zużycie energii i ilość odpadów. Równie ważna staje się możliwość szybkiego dostosowania linii do nowych produktów, opakowań i wielkości zamówień.

Silna konkurencja o pracownika

Automatyzacja i cyfryzacja zmieniają nie tylko sposób organizacji produkcji, ale również zapotrzebowanie na pracowników. Firmy coraz częściej poszukują osób, które potrafią zapewnić ciągłość pracy zakładu, usprawniać procesy produkcyjne i wykorzystywać nowoczesne technologie, wynika z „Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym” Grafton Recruitment. Dlatego największym zainteresowaniem pracodawców cieszą się dziś automatycy, technicy utrzymania ruchu, technolodzy, inżynierowie jakości oraz specjaliści zajmujący się analizą danych produkcyjnych.

Coraz większego znaczenia nabierają również specjaliści z obszaru ESG, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Wymogi regulacyjne oraz cele środowiskowe sprawiają, że kompetencje w tych obszarach stają się ważnym elementem rozwoju przedsiębiorstw.

Największym wyzwaniem dla branży FMCG pozostaje dziś niedobór wykwalifikowanych pracowników. Najtrudniej pozyskać automatyków, techników utrzymania ruchu, technologów i inżynierów jakości. To grupy zawodowe, w których bezrobocie jest praktycznie marginalne, dlatego konkurencja o najlepszych specjalistów pozostaje bardzo silna – podkreśla Maria Górczyńska, Manager w Grafton Recruitment.

Silna presja płacowa

Najsilniejsza presja płacowa utrzymuje się na stanowiskach produkcyjnych. Pracownicy oczekują wynagrodzeń wyraźnie wyższych od płacy minimalnej, a jedną z głównych przyczyn rotacji pozostają atrakcyjniejsze oferty finansowe.

Wzrost wynagrodzeń widoczny jest również na stanowiskach specjalistycznych. Rosną płace automatyków, techników utrzymania ruchu, technologów i inżynierów jakości, ale także specjalistów związanych z ESG, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Na stanowiskach menedżerskich podwyżki dotyczą przede wszystkim osób, które potrafią skutecznie zarządzać produkcją, usprawniać procesy i prowadzić cyfryzację zakładów.

Wynagrodzenia FMCG Wynagrodzenia FMCG

Presja płacowa jest silna, jednak większość przedsiębiorstw planuje utrzymanie obecnego poziomu wynagrodzeń. Jeśli pojawiają się podwyżki, najczęściej wynikają one ze wzrostu płacy minimalnej, a nie z szerokich programów podwyżkowych. Utrzymujący się niedobór wykwalifikowanych pracowników może jednak sprawić, że część firm będzie musiała zweryfikować swoje plany – wyjaśnia Maria Górczyńska.

Wynagrodzenia w FMCG: Mazowsze często najwyżej, ale nie we wszystkich rolach

Wynagrodzenia w produkcji FMCG różnią się wyraźnie między regionami, szczególnie na stanowiskach managerskich, technicznych i związanych z optymalizacją procesów. Najwyższe widełki dla dyrektorów zakładów oferuje woj. mazowieckie, gdzie wynoszą one 28-40 tys. zł brutto miesięcznie. W woj. dolnośląskim, małopolskim, pomorskim i śląskim górny pułap sięga 35 tys. zł, w wielkopolskim 32 tys. zł, a najniższe maksymalne stawki w tej grupie widać w woj. kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim – do 30 tys. zł. Kierownicy produkcji również najwięcej mogą zarobić na Mazowszu – 19-24 tys. zł. W woj. małopolskim, śląskim i łódzkim górny pułap to 22 tys. zł, natomiast najniższy zakres wynagrodzeń dotyczy woj. kujawsko-pomorskiego: 12-17 tys. zł.

W obszarze utrzymania ruchu i automatyzacji, czyli tam, gdzie firmy wskazują dziś jedne z największych deficytów kadrowych, stawki są zróżnicowane, ale wyraźnie wyższe w regionach o silnym zapleczu przemysłowym.

  • Kierownicy utrzymania ruchu zarabiają od 12 tys. zł w woj. kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim do 20 tys. zł w woj. śląskim.
  • Technicy utrzymania ruchu mogą liczyć od 7 tys. zł w woj. kujawsko-pomorskim i małopolskim do 11 tys. zł w woj. mazowieckim.
  • W przypadku inżynierów automatyków najwyższe widełki również są na Mazowszu: 11-14 tys. zł. Nieco niższe górne pułapy widać w woj. dolnośląskim i pomorskim, gdzie sięgają 13,5 tys. zł, oraz w woj. śląskim i wielkopolskim – 13 tys. zł.
  • Automatycy zarabiają od 7 tys. zł w woj. kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim do 13,5 tys. zł w woj. mazowieckim.

W jakości, technologii i usprawnianiu procesów najwyższe stawki dotyczą ról managerskich oraz stanowisk bezpośrednio wpływających na efektywność produkcji.

  • Kierownicy jakości zarabiają od 13 tys. zł w woj. kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i łódzkim do 23 tys. zł w woj. dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim i śląskim.
  • Inżynierowie jakości mogą liczyć na 8-14 tys. zł, przy czym najwyższy górny pułap pojawia się w woj. mazowieckim i pomorskim.
  • Inżynierowie procesu zarabiają od 8 tys. zł w kilku regionach do 15 tys. zł w woj. śląskim.
  • W rolach związanych z Lean Manufacturing i ciągłym doskonaleniem najwyższe widełki dla kierowników i managerów oferuje woj. mazowieckie: 18-23 tys. zł.
  • Dla specjalistów ds. Lean Manufacturing zakres wynosi od 7,5 tys. zł w woj. kujawsko-pomorskim do 14 tys. zł na Mazowszu.

W technologii i laboratoriach stawki są niższe niż na najwyższych stanowiskach produkcyjnych, ale nadal dobrze pokazują presję na kompetencje specjalistyczne:

  • Kierownicy laboratoriów zarabiają od 10 tys. zł w woj. kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i łódzkim do 18 tys. zł w woj. małopolskim, mazowieckim i śląskim.
  • Główni technolodzy mogą liczyć od 9 tys. zł w woj. kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim do 19 tys. zł w woj. małopolskim; w woj. śląskim górny pułap wynosi 18 tys. zł, a na Mazowszu 17 tys. zł.
  • Technolodzy zarabiają od 7 tys. zł w woj. łódzkim do 13 tys. zł w woj. dolnośląskim i wielkopolskim.

Regionalne różnice widać także w logistyce, magazynach i zakupach, które w FMCG mają duże znaczenie ze względu na krótsze serie produkcyjne, presję kosztową i konieczność sprawnej obsługi zamówień.

  • Kierownicy logistyki najwięcej mogą zarobić w woj. mazowieckim: 15-24 tys. zł. W woj. małopolskim i śląskim dolna granica jest nawet wyższa i wynosi 16 tys. zł, ale górny pułap kończy się na 21 tys. zł.
  • Specjaliści ds. logistyki zarabiają od 7 tys. zł w woj. kujawsko-pomorskim do 13 tys. zł na Mazowszu.
  • Kierownicy magazynów mogą liczyć od 9,5 tys. zł w woj. kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim do 18 tys. zł w woj. dolnośląskim i mazowieckim.
  • Operatorzy wózków widłowych od 5,5 tys. zł w kilku regionach do 8,5 tys. zł w woj. mazowieckim.
  • W zakupach najwyższe stawki również najczęściej pojawiają się na Mazowszu. Kierownicy działów zakupów zarabiają 19-25 tys. zł, podczas gdy w woj. śląskim górny pułap wynosi 23 tys. zł, a w woj. dolnośląskim, małopolskim, pomorskim i wielkopolskim 21 tys. zł.
  • Menedżerowie kategorii zakupowych osiągają najwyższe wynagrodzenia w woj. mazowieckim: 21-28 tys. zł.
  • Dla kupców strategicznych najwyższy górny pułap, 20 tys. zł, pojawia się w woj. mazowieckim i śląskim, a dla kupców – 15 tys. zł w tych samych regionach.
  • Planiści produkcji mogą liczyć od 7,5 tys. zł w woj. kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim do 13 tys. zł w woj. mazowieckim.

Najwyższe stawki w FMCG dotyczą ról, które mają bezpośredni wpływ na pracę zakładu: ciągłość produkcji, ograniczanie strat, jakość, sprawność procesów i szybkie dostosowanie linii do zmieniających się zamówień. W FMCG szczególnie cenione są dziś osoby, które łączą doświadczenie operacyjne z kompetencjami technicznymi, analizą danych i umiejętnością wdrażania usprawnień.

Stawka przyciąga, warunki zatrzymują – oczekiwania pracowników

W FMCG o atrakcyjności oferty pracy decyduje dziś cały pakiet warunków zatrudnienia. Oprócz wynagrodzenia kandydaci zwracają uwagę na także na stabilny grafik, benefity pozapłacowe, wsparcie w dojazdach do pracy, kulturę organizacyjną i możliwości rozwoju. Porównują więc nie tylko poziom płac, ale też sposób zarządzania zespołem, dostęp do szkoleń i możliwość pracy przy nowoczesnych rozwiązaniach. W zakładach produkcyjnych, w których utrzymanie ciągłości pracy i ograniczanie rotacji mają bezpośredni wpływ na realizację zamówień, te elementy stają się częścią konkurencji o pracownika.

O raporcie: „Raport wynagrodzeń w sektorze przemysłowym 2026” to już 10. edycja cyklicznego opracowania przygotowanego przez ekspertów Grafton Recruitment. Zawiera zestawienia wynagrodzeń pracowników wszystkich szczebli (fizycznych, specjalistów, aż po kadrę menedżerską) w różnych gałęziach przemysłu, takich jak farmacja i chemia, motoryzacja i produkcja urządzeń, FMCG, badania i rozwój, centra inżynieryjne i dystrybucyjne, budownictwo oraz branża zbrojeniowa. Badanie wynagrodzeń zostało przeprowadzone od marca do kwietnia 2026 roku na próbie 9345 kandydatów pracujących w sektorze przemysłowym oraz 178 firm. Publikacja została wzbogacona o komentarze ekspertów, które pokazują aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju sektora.

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

BIZNES

Jak upały wpływają na gospodarkę i biznes

0
Gdy temperatura rośnie, spada nie tylko komfort pracy. Ekstremalne...
PRACA I KARIERA

Rynek pracy w Polsce: które zawody dominują, gdzie brakuje młodych i kogo zastąpi AI

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze tak szczegółowe zestawienie zawodów...
GIEŁDA I INWESTYCJE

Czy boom na AI pęknie? Prognoza na III kwartał dla giełd, złota i ropy

0
Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych...
ENERGETYKA

Koniec last minute? Kryzys paliwowy może podnieść ceny biletów lotniczych

0
Niekoniecznie w domu, ale jeśli wyjazd to: na krócej,...
GIEŁDA I INWESTYCJE

TFI zarobiły 1,4 mld zł. Zysk branży wyższy o 38 proc.

0
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2025 r. najlepszym wynikiem w...
Wiadomości

Zatrudnienie w Gdańsku rośnie najszybciej w Polsce, ale bezrobocie też idzie w górę

0
Gdańsk wyraźnie wyróżnia się na tle największych polskich miast. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ciągu roku o 4,3 proc., osiągając 121,7 tys. etatów – był to najlepszy wynik wśród 18 miast wojewódzkich. Jednocześnie liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się aż o 19,2 proc., a stopa bezrobocia wzrosła z 2,7 do 3,3 proc.

Warszawa ma najniższe bezrobocie w Polsce, ale liczba ofert pracy spadła o 46 proc.

0
Stopa bezrobocia w Warszawie wynosi zaledwie 1,6 proc. i pozostaje najniższa wśród miast wojewódzkich, ex aequo z Poznaniem. Jednocześnie stołeczny rynek pracy wyraźnie traci dynamikę. W pierwszym półroczu 2026 roku liczba ofert zgłaszanych do urzędów spadła średnio o 46 proc., liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 11,1 proc., a zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się o 0,7 proc.

Rynek pracy w Lublinie pod presją. Na jedną ofertę przypada 70 bezrobotnych

0
Stopa bezrobocia w Lublinie wynosi 4,3 proc. i pozostaje niższa od średniej krajowej, jednak liczba dostępnych ofert pracy pokazuje znacznie trudniejszą sytuację. Na koniec czerwca na jedno wolne miejsce zgłoszone do urzędu przypadało aż 70 zarejestrowanych bezrobotnych – był to drugi najwyższy wynik wśród 18 dużych miast objętych zestawieniem GUS. Jednocześnie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w ciągu roku o 1 proc.

Coraz trudniej o pracę w Kielcach. Bezrobocie trzecie najwyższe wśród dużych miast

0
Rynek pracy w Kielcach wyraźnie osłabł. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła w ciągu roku o 805 osób, czyli 17,6 proc., a stopa bezrobocia zwiększyła się z 4,7 do 5,6 proc. Jednocześnie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło do 30,2 tys. etatów – najniższego poziomu od co najmniej półtora roku. Szczególnie mocne spadki odnotowały transport oraz gastronomia, natomiast zatrudnienie rosło przede wszystkim w IT.

Pracodawcy szukają pracowników, pracownicy obawiają się o przyszłość – Raport Rynek pracy 2026. Półroczny przegląd trendów

0
Polskie firmy nie rezygnują z zatrudniania, mimo niepewnej sytuacji gospodarczej i rosnących trudności rekrutacyjnych. Aż 90 proc. pracodawców planuje prowadzić rekrutacje w drugim półroczu 2026 roku, a 43 proc. spodziewa się większej aktywności niż na początku roku. Jednocześnie 85 proc. organizacji deklaruje występowanie luki kompetencyjnej, podczas gdy 63 proc. specjalistów rozważa zmianę pracy.

Rynek pracy w marketingu odbija. Liczba ofert może wzrosnąć o 28%

0
Po latach dominacji pracodawców rynek pracy w marketingu zaczyna...

Kraków liderem płac wśród miast wojewódzkich. Zatrudnienie jednak spada

0
Kraków pozostaje liderem wynagrodzeń wśród miast wojewódzkich, ale pozostałe...

Rzeszów: zatrudnienie spada, płace rosną, a bezrobocie się zwiększa

0
W czerwcu 2026 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
rynek pracy
Zatrudnienie w Gdańsku rośnie najszybciej w Polsce, ale bezrobocie też idzie w górę