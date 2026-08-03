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Zatrudnienie w Gdańsku rośnie najszybciej w Polsce, ale bezrobocie też idzie w górę

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Gdańsk wyraźnie wyróżnia się na tle największych polskich miast. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ciągu roku o 4,3 proc., osiągając 121,7 tys. etatów – był to najlepszy wynik wśród 18 miast wojewódzkich. Jednocześnie liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się aż o 19,2 proc., a stopa bezrobocia wzrosła z 2,7 do 3,3 proc.

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Dane GUS, czerwiec 2026

Gdańsk wyłamuje się z trendu, który w tegorocznej serii miejskich statystyk GUS powtarzał się od miesięcy: spadającego zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło tu o 4,3% r/r — najwyższy wynik spośród 18 miast wojewódzkich, podczas gdy w większości pozostałych ośrodków zatrudnienie kurczyło się. Zaskakująco, rosnącemu zatrudnieniu towarzyszy jednak równie wyraźny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych — o 19,2% r/r.

121,7 tys.przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Gdańsku, +4,3% r/r — najwyższy wzrost wśród miast wojewódzkich
8495zarejestrowani bezrobotni w Gdańsku, +19,2% r/r (+1366 osób)
3,3%stopa bezrobocia w Gdańsku (woj. pomorskie: 5,3%, kraj: 5,8%)
10 osóbna 1 ofertę pracy — poprawa z 12 rok wcześniej, jeden z lepszych wyników w kraju

Zatrudnienie rośnie szybciej niż gdziekolwiek indziej

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Gdańsku wyniosło w czerwcu 2026 r. 121,7 tys. etatów — o 0,8 tys. (0,6%) więcej niż w maju i o 5,0 tys. (4,3%) więcej niż rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym wzrosło zwłaszcza w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (+1,0%) oraz obsłudze rynku nieruchomości (+0,5%), a spadło w informacji i komunikacji (-0,8%).

W ujęciu rocznym najbardziej rzuca się w oczy administrowanie i działalność wspierająca — sekcja, w której zatrudnienie wzrosło aż o 34,2% r/r, zdecydowanie odstając od pozostałych. Wyraźny wzrost zanotowały też przetwórstwo przemysłowe (+4,9%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (+4,3%) oraz handel (+4,1%). Spadki dotknęły za to zakwaterowanie i gastronomię (-4,4%), informację i komunikację (-4,0%) oraz budownictwo (-3,6%).

 

Trend zatrudnienia w Gdańsku pokazuje wyraźne przyspieszenie od marca 2026 r. — w ciągu jednego miesiąca (luty–marzec) zatrudnienie skokowo wzrosło z 118,0 tys. do 121,0 tys. etatów i od tego momentu utrzymuje się na podwyższonym poziomie. To znacznie ostrzejsza zmiana niż stopniowe wahania obserwowane w 2025 r.

 

Bezrobocie rośnie równolegle z zatrudnieniem

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gdańsku na koniec czerwca 2026 r. wyniosła 8495 osób — o 167 osób (1,9%) mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 1366 osób (19,2%) więcej niż rok wcześniej. Kobiety stanowiły 51,3% ogółu bezrobotnych (4355 osób) — jeden z najwyższych udziałów kobiet wśród bezrobotnych spośród miast objętych zestawieniem GUS; ich liczba wzrosła r/r o 18,1%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 3,3% — tyle samo co miesiąc wcześniej, ale wyraźnie więcej niż 2,7% rok wcześniej. W całym województwie pomorskim stopa ta wynosi 5,3% (4,7% rok wcześniej), a w kraju — 5,8% (5,1% rok wcześniej). Równoczesny wzrost zatrudnienia i liczby bezrobotnych to nietypowe zestawienie — może sugerować, że do miejskiego rynku pracy napływa więcej osób poszukujących zatrudnienia niż wynikałoby to z samego tempa tworzenia nowych miejsc pracy, choć ustalenie dokładnych przyczyn (migracja, powroty osób biernych zawodowo) wymagałoby danych spoza tego zestawienia.

 

W czerwcu do ewidencji zarejestrowano 804 osoby (806 w maju), z czego aż 45,1% (363 osoby) rejestrowało się po raz pierwszy — najwyższy udział pierwszorazowych rejestracji spośród opisywanych dotąd miast. Wyrejestrowano 971 osób, z czego 580 podjęło pracę, a 169 utraciło status bezrobotnego z powodu braku kontaktu z urzędem pracy przez co najmniej 90 dni. Prawa do zasiłku nie posiadało 87,5% ogółu bezrobotnych (86,7% rok wcześniej).

Liczba ofert pracy zgłoszonych w czerwcu wyniosła 990, a liczba bezrobotnych przypadających na jedną dostępną ofertę spadła do 10 — z 11 miesiąc wcześniej i 12 rok wcześniej. To jeden z najlepszych wyników w kraju i wyraźna poprawa względem poprzedniego roku, w którym wskaźnik ten sięgał nawet 14.

Gdańsk na tle innych miast wojewódzkich

Zestawienie zmian zatrudnienia r/r we wszystkich 18 miastach wojewódzkich pokazuje, jak wyjątkowa jest sytuacja Gdańska: to jedyne miasto z tak wysokim wzrostem, wyprzedzające Szczecin (+1,8%) i Wrocław (+0,7%). W większości pozostałych ośrodków — od Opola (-3,4%) po Łódź (-3,1%) — zatrudnienie w ujęciu rocznym spadało.

 
MiastoZatrudnienie r/rZatrudnienie (tys.)Bezrobotni (tys.)Stopa bezrobociaOferty pracyBezrobotni/oferta
Gdańsk+4,3%121,78,53,3%99010
Szczecin+1,8%57,47,34,1%26023
Wrocław+0,7%195,010,12,5%7318
Toruń-0,1%36,83,43,8%28613
Olsztyn-0,2%25,02,42,9%16220
Warszawa-0,7%1106,722,31,6%182716
Lublin-1,0%71,17,64,3%24170
Katowice-1,1%126,73,81,8%26716
Rzeszów-1,2%43,65,44,4%44221
Zielona Góra-1,4%21,83,04,3%6731
Bydgoszcz-1,9%52,54,32,8%27020
Kraków-1,9%243,814,62,8%10617
Gorzów Wielkopolski-2,2%19,42,44,4%17411
Kielce-2,2%30,25,45,6%24112
Białystok-2,6%38,27,95,9%49417
Poznań-2,6%166,55,41,6%21427
Łódź-3,1%127,419,65,8%35979
Opole-3,4%28,22,43,1%1626

Dla firm rozważających ekspansję w Trójmieście obraz jest korzystny na pierwszy rzut oka — najsilniejszy wzrost zatrudnienia w kraju i poprawiający się stosunek liczby bezrobotnych do ofert pracy. Warto jednak pamiętać, że równoległy, dwucyfrowy wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych oznacza, że rosnąca liczba miejsc pracy nie przekłada się jeszcze na malejące bezrobocie — sygnał, że lokalna podaż pracy rośnie co najmniej równie szybko, co popyt na nią.

Źródło danych GUS (Urząd Statystyczny w Gdańsku, „Statystyka Gdańska” 6/2026, dane wygenerowane 03.08.2026 r.; stan na 2026.07.21). Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Uwaga: 1 czerwca 2025 r. weszła w życie nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która zmieniła zasady rejestracji i ewidencji bezrobotnych — może to wpływać na porównywalność danych z okresami sprzed tej daty.

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