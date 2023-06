Zużyte tonery – kto je odbiera?

Nie wolno pod żadnym pozorem wyrzucać zużytego tonera do zwykłego śmietnika – oto kluczowa zasada, której powinniśmy przestrzegać, gdy wymieniamy toner w naszej drukarce laserowej. Niezależnie od tego, czy jest to plastikowy pojemnik czy wkład, zawiera on specjalny, chemiczny proszek, który umożliwia nam drukowanie. Po przetworzeniu przez drukarkę, nadrukowany na papierze jest nieszkodliwy dla środowiska. Jednak samo opakowanie tonera, zwłaszcza gdy jest już zużyte, stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka i otoczenia. Więc co zrobić ze zużytym tonerem, a może lepiej zapytać: kto zatem zajmuje się odbiorem zużytych tonerów?

Toner to materiał eksploatacyjny, który składa się z plastikowej kasety oraz zawartego w niej proszku. Podczas drukowania, proszek ten jest stopniowo zużywany, a w rezultacie wkład tonera wymaga wymiany. W tym momencie pojawia się ważne pytanie: jak postępować z zużytymi tonerami?

Jak właściwie pozbyć się zużytych tonerów? Sposoby na ekologiczną utylizację

Jak postępować z zużytymi tonerami? Istnieje kilka możliwości, które pozwalają nam zgodnie z prawem i w poszanowaniu środowiska naturalnego pozbyć się tych materiałów:

Skorzystaj z pojemników przeznaczonych do odbioru zużytych tonerów, które czasami znajdują się w marketach sieciowych, sklepach ze sprzętem RTV/AGD lub galeriach handlowych. Jeśli posiadasz 1-2 zużyte tonery i korzystasz z drukarki w domu, możesz bez problemu wyrzucić je do tych specjalnych pojemników.

Pozostaw zużyty toner w sklepie, w którym dokonujesz zakupu nowego sprzętu drukującego lub sprzętu RTV/AGD. Sklepy mają obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nawet jeśli nie dokonujesz zakupu nowego urządzenia. Ten obowiązek dotyczy sklepów o powierzchni sprzedaży większej niż 400 m².

Jeśli zamawiasz nowy toner z dostawą do domu, skorzystaj z opcji zamówienia jednocześnie odbioru zużytego urządzenia tego samego rodzaju i pełniącego takie same funkcje, jak nowo zakupiony sprzęt.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do specjalnego punktu zbiórki takiego sprzętu, znanych jako PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy gminy mogą pozostawić odpady komunalne, zwłaszcza te, które nie powinny być wyrzucane do zwykłych pojemników lub worków na śmieci. Informacje na temat lokalizacji PSZOK można znaleźć na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Skorzystaj z usług firm zajmujących się utylizacją i recyklingiem zużytych tonerów. Przykładem takiej firmy jest Recykling Tonerów sp. z o.o. Należy jednak pamiętać, że proces recyklingu tonerów jest płatny, ponieważ wymaga specjalistycznego transportu i recyklingu za pomocą dedykowanych maszyn. Dlatego tę usługę najczęściej wybierają firmy, a nie konsumenci, na które są nałożone obowiązki prawne w zakresie wpisu do rejestru BDO.

Zapraszamy również do zapoznania się z mobilną aplikacją RT BOX, dzięki której zarządzanie procesem zbierania i recyklingu tonerów staje się niezwykle łatwe.

Pamiętajmy, że oddając zużyty toner do recyklingu, przyczyniamy się do produkcji nowych materiałów eksploatacyjnych. Powtórzmy: zużyty toner nie może być wyrzucany do zwykłego kosza na śmieci. Właściwe postępowanie z zużytymi tonerami ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i naszego zdrowia. Dlatego zachęcamy do wykorzystania wymienionych powyżej sposobów, które umożliwią odpowiednią utylizację tych materiałów. Po większą dawkę wiedzy zapraszamy tutaj: https://www.recyklingtonerow.pl/kto-odbiera-zuzyte-tonery/.

Nasze indywidualne działania mają wpływ na otaczające nas środowisko. Dbanie o odpowiednią utylizację zużytych tonerów nie tylko chroni nasze zdrowie, ale także przyczynia się do ochrony ekosystemów i zachowania zasobów naturalnych. Każdy z nas może wnosić swój wkład w tworzenie bardziej ekologicznej przyszłości poprzez właściwe postępowanie z odpadami.