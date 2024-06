Ile kosztuje i gdzie warto wziąć kredyt na samochód używany?

Zastanawiasz się, ile kosztuje kredyt na samochód używany? Taka forma finansowania jest proponowana przez podmioty zajmujące się finansowaniem zakupu pojazdów, a także przez niektóre banki. Zanim zdecydujesz się na kredyt na samochód używany, poznaj podstawowe warunki finansowania, a także ryzyko, z jakim wiąże się zaciągnięcie zobowiązania na używany pojazd.

Czy banki udzielają kredytów na samochody używane?

Pokrycie kosztów zakupu samochodu osobowego jest możliwe na wiele sposobów. Możesz wykorzystać dedykowany kredyt na samochód używany, gdzie zabezpieczeniem finansowania będzie zakupione auto. Takie rozwiązanie może zwiększyć Twoją zdolność kredytową oraz szanse na pozyskanie finansowania w większej kwocie.

Alternatywnie możesz zdecydować się na kredyt gotówkowy z opcją przeznaczenia środków na używany pojazd. Jak to możliwe? Otóż kredyty gotówkowe są udzielane na dowolnie wybrany cel, co oznacza, że otrzymane pieniądze możesz spożytkować tak, jak tylko chcesz. Dzięki temu w ramach kredytu gotówkowego pokryjesz nawet do 100% wartości zakupu używanego auta i to bez konieczności ustanowienia zabezpieczenia na ruchomości.

Kredyty gotówkowe oraz kredyty na samochody używane są udzielane przez większość banków komercyjnych w Polsce. Wystarczy, że wybierzesz się do placówki bankowej, porozmawiasz z doradcą i złożysz wniosek kredytowy. Odpowiadając na pytanie, czy można wziąć kredyt na używane auto – zdecydowanie tak! Co więcej, masz nawet kilka opcji – to nie tylko kredyt samochodowy, ale także kredyt gotówkowy na samochód używany bez konieczności ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia na ruchomości.

Na czym polega kredyt na samochód używany? Warunki

Jeśli zdecydujesz się na standardowy kredyt na samochód używany, musisz liczyć się z tym, że bank będzie wymagać spełnienia kilku warunków. Aby złożyć wniosek o przyznanie kredytu na auto używane, musisz mieć:

co najmniej 18 lat,

pełną zdolność do czynności prawnych,

odpowiednio wysokie dochody.

Instytucja finansowa może nakładać też pewne ograniczenia, jeśli chodzi o wartość i wiek pojazdu. Najczęściej nie można pokryć kosztów zakupu auta starszego niż 5-15 lat (zależnie od banku). To jedyne ograniczenie, które dotyczy większości ofert kredytów na samochody używane.

Co więcej, w ramach takiej formy finansowania możesz skorzystać z dwóch opcji:

Kredyt na samochód z ratą balonową – decydując się na taki kredyt, zapłacisz ostatnią ratę o wysokiej wartości (nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych). To pozwoli Ci na ograniczenie wysokości miesięcznej raty do minimum, a w razie potrzeby możesz rozłożyć ostatnią ratę kredytu na kolejne lata. Kredyt 50/50 na samochód – takie oferty są skierowane do osób z wysoką dyspozycją gotówki. W ramach umowy kredytu na używane auto zapłacisz tylko dwie raty po 50% wartości zakupionego pojazdu. Niekiedy konieczna będzie wpłata własna w wysokości ok. 10% wartości pojazdu.

Uwaga! Te warianty są skierowane raczej do osób, które chcą kupić nowe samochody. W przypadku aut z drugiej ręki najlepszym wyborem będzie standardowy kredyt na samochód używany, który udzielany jest na podobnych zasadach jak zobowiązanie gotówkowe.

Kto może wziąć kredyt na samochód używany?

Kredyt na samochód używany może wziąć praktycznie każda pełnoletnia osoba, która ma zdolność do czynności prawnych.

Kilka innych warunków do spełnienia w związku z ubieganiem się o kredyt na pokrycie kosztów zakupu używanego auta to:

odpowiednia wysokość zdolności kredytowej,

brak negatywnych wpisów w BIK,

ważny dowód tożsamości.

Jako potencjalny kredytobiorca musisz też dostarczyć do banku kilka niezbędnych dokumentów. Są to:

zaświadczenie o dochodach na druku od pracodawcy,

dokumenty powiązane z kupowanym samochodem, np. umowa kupna-sprzedaży, faktura pro-forma lub kserokopia dowodu rejestracyjnego.

Planujesz wziąć kredyt na samochód używany? Wymagania banku są raczej niewygórowane. Wystarczy, że masz odpowiednio wysokie dochody, brak negatywnej historii kredytowej oraz samochód używany, który spełnia wymogi oferty. Alternatywnie możesz zaciągnąć kredyt gotówkowy, gdzie nie ma żadnych ograniczeń odnośnie do wieku pojazdu – możesz pokryć koszt zakupu nawet kilkunastoletniego auta, bez zbędnych formalności.

Pamiętaj jednak, że kredyt na samochód używany bez BIK nie jest dostępny. Instytucje finansowe zawsze w tym przypadku weryfikują wiarygodność potencjalnych klientów w rejestrach Biura Informacji kredytowej.

Czy warto wziąć kredyt na samochód używany?

Wciąż się wahasz i nie wiesz, czy opłaca się brać kredyt na samochód? W dzisiejszych czasach wartość nowych i używanych pojazdów może być naprawdę wysoka. Z tego względu warto wybrać najtańszy kredyt na samochód używany i cieszyć się pojazdem bez wysokich miesięcznych kosztów. Wystarczy, że wybierzesz atrakcyjną ofertę finansowania, a formalności dopełnisz nawet w jeden dzień. Koniecznie sprawdź wysokość raty kredytu w kalkulatorze kredytu gotówkowego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych środków na zakup auta, ale nie chcesz ustanawiać ruchomości jako zabezpieczenia kredytu, postaw na zobowiązanie gotówkowe. Koszty będą podobne jak w przypadku kredytu na auto używane, ale bank nie będzie wymagać dodatkowego zabezpieczenia. Co więcej, środki spożytkujesz tak, jak tylko chcesz.