Fundusz Hipoteczny DOM podsumował na koniec czerwca wartość świadczeń pieniężnych wypłacanych seniorom z tytułu renty dożywotniej. Od początku działalności, czyli od blisko 12 lat instytucja wypłaciła emerytom 14 mln zł. Pod koniec listopada 2019 r. kwota wypłacanych środków oscylowała wokół 13 mln, a to oznacza, że 1 mln zł trafił do osób starszych w pół roku.

Średnie świadczenie pieniężne wypłacane w ramach renty dożywotniej to 1000 zł miesięcznie – tak wynika z oficjalnych raportów Związku Przedsiębiorstw Finansowych, który zbiera i przetwarza dane od największych funduszy hipotecznych zrzeszonych w strukturach tej organizacji. – Te kwoty zależą od wieku, płci i wartości nieruchomości seniora. Mówi się, że średnie świadczenie to 1000 zł, ale w naszym Funduszu bywają wypłaty rzędu 3000 zł a nawet 5000 zł miesięcznie – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM. – Od jakiegoś czasu dostępne jest u nas również nowe rozwiązanie. Senior może otrzymać dużą sumę pieniędzy w momencie podpisania umowy, a później, co miesiąc, otrzymywać świadczenia w równych transzach. Takie rozwiązanie jest dla niektórych ważne, gdyż osoby starsze decydujące się na rentę dożywotnią mają niejednokrotnie zadłużenie i z pomocą tych pieniędzy chcą je spłacić – dodaje.

Zainteresowanie rentą dożywotnią wciąż nie jest w Polsce porównywalne do Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii, ale usługa jest dostępna na rodzimym rynku od 12 lat. Wiedza na temat renty dożywotniej również jest większa niż jeszcze trzy lata temu. Z ostatniej ankiety przeprowadzonej przez Fundusz Hipoteczny DOM (podczas której przepytano 1000 seniorów) wynika, że ponad 90 proc. emerytów słyszało o tym rozwiązaniu.[1] Dla porównania, w 2017 roku, było to 69,3 proc.[2]

[1] Ankieta telefoniczna przeprowadzona przez Fundusz Hipoteczny DOM wśród osób 65+ pod koniec 2019 roku. Próba = 1007 osób.

[2] Ankieta telefoniczna przeprowadzona przez Fundusz Hipoteczny DOM wśród osób 65+ w lipcu 2017 roku. Próba = 1200 osób.