Aplikacja mobilna skuteczną bronią w walce z kryzysem spowodowanym chorobą COVID-19? Okazuje się, że innowacyjna technologia może być niezwykle efektywna w zażegnywaniu zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa – firma Startup Development House jest tego najlepszym przykładem. Wdrożenie aplikacji do powszechnego użytku wcale nie musi generować ogromnych kosztów, a czas oczekiwania na gotowy produkt może zamknąć się w zaledwie kilkunastu dniach. Jak to możliwe? Odpowiedzią jest agile maanagement.

Aplikacja w 2 tygodnie – niemożliwe staje się możliwe

Wszystko zaczęło się od Grace Lake Partners – nigeryjskiego przedsiębiorstwa działającego na rynku inwestycyjno-doradczym, które odezwało się do Startup Development House z prośbą o zaprojektowanie innowacyjnej aplikacji mobilnej zdolnej do minimalizowania negatywnych skutków szalejącej pandemii. Z uwagi na stosunkowo wysoki współczynnik reprodukcji koronawirusa SARS-CoV-2 bardzo łatwo jest się nim zarazić, zwłaszcza przebywając w większych skupiskach ludzi. Aplikacja SocialHealth pozwala ograniczyć ekspozycję na koronawirusa – za jej pośrednictwem można bezproblemowo umówić wizytę u lekarza, przeprowadzić wideo-rozmowę ze specjalistą czy też wystawić receptę w formie elektronicznej. Jest to pierwsza tego typu aplikacja mobilna w historii Nigerii, która w dodatku została wdrożona do produkcji w nie więcej niż 2 tygodnie od przyjęcia zlecenia.

Wysoka skuteczność i elastyczność

W dalszym ciągu pozostaje pytanie, jak można stworzyć i wdrożyć do powszechnego użytku w pełni sprawną aplikację mobilną dysponując tak ograniczonym czasem? Wszystko dzięki wieloletniemu doświadczeniu w inicjowaniu rozwiązań IT specjalnie na potrzeby startupów. Przy tak krótkim czasie realizacji projektu nie ma czasu na eksperymentowanie czy planowanie każdego etapu inwestycji z osobna. Polscy specjaliści stawiają w pierwszej kolejności na analizę rzeczywistych potrzeb klientów, ekspresowe prototypowanie i dostosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych zgodnie z docelowym przeznaczeniem projektu. Koncentracja na najważniejszych aspektach technologicznych pozwala zaoszczędzić mnóstwo cennego czasu, który można spożytkować na nieustanne usprawnianie już istniejących pomysłów. Z tego też względu aplikacja zlecona przez nigeryjską firmę GLP może nie jest designerskim majstersztykiem, ale za to czas dostarczenia gotowego produktu do klienta i zakres jego dostępności dla przeciętnych obywateli Nigerii stoją na najwyższym, światowym poziomie.

Szybko, sprawnie i bezpiecznie

Jedną z największych zalet innowacyjnej aplikacji przeznaczonej na rynek nigeryjski jest jest uniwersalny charakter. Jest to aplikacja z rodzaju Progressive Web App (PWA), co oznacza, że do jej obsługi wystarczy dostęp do zwykłej przeglądarki internetowej. Interfejs programu jest na tyle uproszczony, aby korzystanie z aplikacji przebiegało w sposób sprawny nawet w przypadku osób o ograniczonych umiejętnościach posługiwania się aplikacjami mobilnymi. Programistom z Startup Development House zależało również na tym, aby cały proces umawiania zdalnych wizyt lekarskich, począwszy od rejestracji pacjentów i lekarzy, opisywania symptomów, przepisywania leków aż po wystawianie e-recept nie budził najmniejszych obaw u użytkowników. Wszystkie dane są szyfrowane, a aplikacja działa nawet przy niskiej prędkości łączy internetowych.

Nowoczesne technologie w czasie pandemii

Innowacyjne rozwiązania pomagają przeciwdziałać eskalacji negatywnych skutków pandemii koronawirusa, ale nie tylko, ponieważ w Nigerii wielu pacjentów cierpi z powodu innych chorób zakaźnych. To sprawia, że ich obecność w przychodniach zdrowia staje się zagrożeniem dla innych osób, dlatego też tak ważna jest wstępna, zdalna diagnoza i sprawne działanie. Co więcej, trudna sytuacja pandemiczna na świecie nie pozostaje bez wpływu na inne sektory gospodarki, które w dużej mierze radzą sobie dzięki przeprowadzonej wcześniejszej transformacji cyfrowej. Przedsiębiorcy, którzy nie podjęli działań mających na celu usprawnienie czy wdrożenie nowych rozwiązań IT przed wybuchem epidemii powinni to zrobić jak najszybciej, gdyż od tego może zależeć ich „być albo nie być”.

Jak wybrać partnera IT?

Nikogo nie trzeba przekonywać, że wybór odpowiedniej firmy z branży IT często decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia, zwłaszcza, gdy w perspektywie widnieją długofalowe projekty wymagające dłuższej współpracy. Zatem na co zwrócić uwagę przy wyborze partnera technologicznego?

Doświadczenie krajowe i międzynarodowe

Zrealizowane projekty i zadowolenie Klientów stanowi najlepszą wizytówkę, co dotyczy nie tylko branży IT. Zawartość portfolio partnera technologicznego pozwala wstępnie oszacować, czy jego doświadczenie pozwoli na rozwój przedsiębiorstwa. Warto stawiać na firmy mające styczność nie tylko ze startupami, ale i większymi markami, co świadczy o ich elastyczności i wysokich kompetencjach. Co więcej, świetną rekomendacją okazuje się również doświadczenie w pracy z zagranicznymi podmiotami – umiejętność pracy zdalnej i ponadprzeciętne predyspozycje komunikacyjne to dobry prognostyk zwłaszcza dla tych, którzy cenią sobie efektywną współpracę na odległość.

Zarządzanie projektami

Sprawowanie kontroli nad poszczególnymi projektami pozwala zachować elastyczność i indywidualne podejście do Klienta. Specyfika pracy z podmiotami o zróżnicowanych budżetach, zasięgach czy ograniczeniach czasowych wymaga umiejętności szybkiego reagowania i dostosowywania metod zarządzania w zależności od potrzeb. Znajomość skutecznych technik menadżerskich takich jak Agile czy Scrum może okazać się kluczowa dla powodzenia technologicznej inwestycji.

Kompleksowe usługi i znajomość nowych technologii

Podczas wyboru partnera IT należy zwrócić uwagę na kadrę pracowniczą oraz kompetencje, jakimi się wykazuje. Zgrany zespół specjalistów, w których skład powinni wchodzić m.in. developerzy, stratedzy produktowi, product designerzy, project managerowie czy testerzy Quality Assurance to klucz do owocnej współpracy i szybkiego prototypowania. Rozwiązania technologiczne i ich umiejętna adaptacja w dynamicznie zmieniającym się środowisku są ogromnie ważne, jednak to czynnik ludzki ostatecznie decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia.