7 powodów, dla których Twój biznes powinien przyjmować płatności w Bitcoinie

Potoczne myślenie o kryptowalutach to kojarzenie ich z pralniami brudnych pieniędzy gangsterów lub transakcjami pomiędzy szemranymi milionerami, którzy zbudowali fortuny na nieczystych interesach. Na szczęście coraz więcej przedsiębiorców wie już więcej o Bitcoinie i potrafi wykorzystać potencjał kryptowaluty w systemie własnych płatności. Wiedza ta jest źródłem znaczącej przewagi konkurencyjnej. Oto siedem wybranych powodów, dla których warto wprowadzić sprawny system płatności w Bitcoinie. Ta wiedza może być początkiem nowego rozdziału w rozwoju Twojego biznesu.

Poniższa lista 7 powodów została przygotowana przez zespół redakcyjny strony Odkryj Bitcoin. Poradnika dla początkujących pokazującego jak poruszać się w Świecie kryptowalut.

Powód 1: Prowizje od płatności w Bitcoinie są niższe niż w przypadku karty kredytowej lub portfela internetowego

Osoby prowadzące różnorodne formy biznesów internetowych doceniają coraz szerzej korzystny system płatności w kryptowalucie Bitcoin. E-commerce to ścieżka przyszłości, dlatego warto umożliwić klientom płacenie w kryptowalucie. Obecnie jest to możliwe albo za sprawą współpracy z obecnymi na rynku pośrednikami, albo samemu wymieniać Bitcoin na wybraną przez nas walutę. W tym drugim przypadku możliwy jest także zysk wynikający wprost z aktualnego kursu kryptowaluty Bitcoin, podobnie jak w przypadku wymiany tradycyjnych walut.

Powód 2: Bezpieczeństwo transakcji dzięki ich szyfrowaniu

Drugi powód, dla którego warto wprowadzić płatności w Bitcoinie to gwarancja bezpieczeństwa dokonywania operacji finansowych w Bitcoinie. Jak wiadomo, ten rodzaj transakcji jest bezpieczny i szyfrowany, co sprawia, że w zasadzie niemożliwe staje się wyłudzenie zwrotu środków finansowych. A to przy prowadzeniu działalności biznesowej bardzo istotny atut w stosowaniu Bitcoina.

Powód 3: Wprowadzenie płatności w Bitcoinie to pozyskanie klientów płacących w tej kryptowalucie

Środowisko docelowych klientów to zarazem dostęp do ich pieniędzy, a więc możliwości nabywczych. Nie da się ukryć, że kryptowaluty Bitcoin używają ludzie odważni, przedsiębiorczy i chętnie się uczący, co dobrze wróży ich rozwojowi finansowemu. Coraz więcej przedsiębiorców, zwłaszcza właścicieli sklepów oferuje swoim klientom system płatności w Bitcoinie. Jeśli i w naszym biznesie zaistnieje taka możliwość, zyskamy tym samym dostęp do społeczności użytkowników tej kryptowaluty, budując swą markę biznesową i oszczędzając na reklamie, bo opinia środowiskowa jest podstawą trwałego i długofalowego biznesu.

Powód 4: Bitcoin to możliwość wprowadzenia systemu mikropłatności w naszym biznesie

Bitcoin umożliwia stosowanie w naszej działalności biznesowej mikropłatności. A to bardzo ważna innowacja. Dzięki niej można dokonywać i przyjmować płatności w drobnych kwotach, a to przydaje się szczególnie w przypadku obsługi serwisów ogłoszeniowych lub w płatności w grach czy aplikacjach.

Powód 5: Możliwość rozliczeń międzynarodowych w kryptowalucie

Bitcoin jako sposób płatności znakomicie sprawdza się w transakcjach międzynarodowych. Przelewy tego typu nie generują bowiem dodatkowych prowizji od transakcji. Wypłata w Bitcoin trafia natychmiast na konto adresata, niezależnie od kraju jego lokalizacji. Wszystkie te cechy płatności w Bitcoin mogą znacząco rozbudzić naszą współpracę międzynarodową lub po prostu zjednać nam przychylność międzynarodowych klientów i kontrahentów.

Powód 6: A może promocja naszego biznesu w ramach akcji crowdfundingowych? Bitcoin to argument za!

Nie od dziś wiadomo, że dobra, czyli najlepiej tania i głośna reklama jest dźwignią handlu produktem, usługą lub fundamentem marki osobistej. Stworzenia akcji crowdfundingowej, w której metodą płatności będzie właśnie Bitcoin, otwiera nasz biznes na globalny rynek. Warto także przy tej okazji śledzić najlepsze momenty kursu Bitcoina, a zyski ze zbiórki mogą być znacznie wyższe niż w przypadku tradycyjnego posługiwania się inną walutą. W przypadku takich działań buduje się również nowatorski i nowoczesny wizerunek naszej firmy, a to już kapitał nie do podważenia i inwestycja w przyszłość, wszak opinia środowiskowa w biznesie jest zawsze na wagę złota. Użytkownicy kryptowaluty Bitcoin należą do grona osób najbardziej otwartych na nowe szanse wielu sektorów gospodarki, gdyż cechuje ich psychologiczna skłonność do poszerzania pola ekspansji biznesowych.

Powód 7: Bitcoin ułatwia nam dbanie o dywersyfikację ryzyka zarządzania kapitałem finansowym.

Nawet początkujący przedsiębiorcy wiedzą, że dywersyfikacja ryzyka finansowego pomaga utrzymać płynność finansową naszego biznesu, tym samym dając przedsiębiorcy ważną przestrzeń dla innowacji. Kryzysy finansowe, inflacja, wahania rynku zrujnowały już niejeden biznesplan. Dlatego właśnie płatności w Bitcoin mogą być dobrym narzędziem redukcji ryzyka biznesowego. Gdzie jeszcze może się przydać ta forma płatności w kryptowalucie o zdecydowanie najlepszej reputacji? Eksperci wymieniają jednym tchem:

księgi transakcji reprezentujące akcje

płatności za mienie ruchome i nieruchome

opłaty za kilowatogodziny energii

Technologia blockchain, w ramach której funkcjonuje kryptowaluta Bitcoin ma jeszcze szereg innych zastosowań, łącznie z zarobkowaniem na giełdzie kryptowalut. Istnieje więc wiele, coraz nowszych powodów, aby Bitcoin wprowadzić do naszego systemu płatności w biznesie. Warto kreować zaufanie do naszego biznesu otwierając go na nowe perspektywy rozwojowe, a do takich należy przecież – budujący dopiero swoją pozycję wśród polskich przedsiębiorców i ich klientów – rynek kryptowalut.