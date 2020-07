Wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania, uruchomionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jest już dostępne dla firm. Przedsiębiorcy, których dotknęły skutki pandemii koronawirusa, mogą liczyć na rządową pomoc w spłacaniu kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych.

Fundusz Dopłat do Oprocentowania jest częścią rządowej tarczy antykryzysowej. Przewiduje dopłaty do oprocentowania nowych i wcześniej zaciągniętych kredytów obrotowych, czyli takich, które finansują bieżącą działalność przedsiębiorstw. O kredyt z dopłatą do oprocentowania mogą wnioskować wszystkie firmy niezależnie od branży, a także podmioty, które prowadzą działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Wystarczy uwiarygodnić, że kryzys wpłynął lub niebawem wpłynie na kondycję finansową firmy. W tym celu przedsiębiorca przedstawia dokumenty, których bank kredytujący wymaga zgodnie ze swoją polityką kredytową.

Wysokość wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Firmy z sektora MŚP otrzymają dopłatę do oprocentowania w wysokości dwóch punktów procentowych, a duże jednego punktu procentowego.

„Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19 mogą zaciągnąć kredyt o obniżonym, dzięki dopłatom z budżetu państwa, oprocentowaniu. To odpowiedź na zwiększone obecnie zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe” – mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Dopłaty do oprocentowania można łączyć z innymi programami pomocowymi BGK. A zatem przedsiębiorca, który zaciągnął kredyt obrotowy na przykład zabezpieczony gwarancją de minimis do 80 proc. wysokości kredytu, nie dość, że nie zapłaci prowizji za jej udzielenie, to dodatkowo skorzysta z dopłaty do oprocentowania.

Fundusz Dopłat do Oprocentowania to rozwiązanie wypracowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Tylko w tym roku budżet państwa przeznaczył na dopłaty 296 mln zł i kolejne 271 mln zł w roku 2021.

„Fundusz Dopłat do Oprocentowania to kolejne rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, aby wesprzeć przedsiębiorców w tym trudnym czasie. Co ważne, firmy korzystające z dopłat mogą łączyć to wsparcie z innymi programami pomocowymi BGK. Nasze systemy gwarancji ułatwiają firmom dostęp do kredytów, a Fundusz Dopłat do Oprocentowania pomaga w ich spłacie” – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredytów z dopłatami będą udzielały banki komercyjne i spółdzielcze, które podpiszą lub już podpisały umowy z BGK. Ich lista znajduje się na stronie http://www.bgk.pl i będzie aktualizowana, kiedy kolejne banki wprowadzą rozwiązanie do swojej oferty.