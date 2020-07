W ciągu ostatnich kilku miesięcy mogliśmy przekonać się jak ogromne znaczenie w naszym życiu ma technologia. To właśnie skalowalne, odporne na zakłócenia i bezpieczne narzędzia oraz usługi pozwoliły nam szybko zareagować na kryzys wywołany przez COVID-19. Eksperci Cisco prezentują 8 wniosków, które możemy wyciągnąć z pandemii.

„Wyobraźmy sobie co by się stało, gdybyśmy musieli zmierzyć się z globalną pandemią, jaką jest koronawirus, 20-30 lat temu, kiedy Internet nie był tak powszechny, a jego przepustowość często pozostawiała wiele do życzenia. Gospodarka światowa byłaby zrujnowana, a dużo więcej firm niż obecnie musiałoby ogłosić upadłość. Można śmiało powiedzieć, że możliwość przeniesienia licznych usług do przestrzeni wirtualnej uratowała nas przed globalną zapaścią i sprawiła, że w wielu aspektach stosunkowo szybko udało się wrócić do względnej normalności” – mówi Przemysław Kania, Dyrektor Generalny Cisco w Polsce.

Jakie zmiany technologiczne pozostaną z nami po pandemii:

Online zamiast offline

Ten trend nie jest niczym nowym. Od kilku lat obserwujemy stopniowe wypieranie sklepów stacjonarnych przez sklepy on-line czy przenoszenie do przestrzeni wirtualnej usług finansowych co skutkuje zamykaniem fizycznych oddziałów banków. Przykładowo, firma Tesco zaobserwowała 103% wzrost sprzedaży online w ciągu zaledwie kilku tygodni. Z kolei eksperci z firmy Kearney przewidują, że w ciągu trzech lat w Polsce może zniknąć około 15% placówek bankowych.

Pandemia koronawirusa tylko nasiliła powyższy trend. Firmy chcąc przetrwać trudny czas pandemii musiały wdrożyć cyfrową strategię działania i na tyle, na ile było to możliwe przenieść swoją działalność do sieci.

Bezdotykowe interakcje i interfejsy

Walka z koronawirusem wymusiła ograniczenie dotykania powierzchni wspólnych. Dlatego ekrany dotykowe będą coraz częściej zastępowane przez rozwiązania sterowane głosem i wykorzystujące systemy wizyjne, a płatności zbliżeniowe będą coraz bardziej sukcesywnie wypierały transakcje gotówkowe, także u starszych przedstawicieli społeczeństwa.

E-porady lekarskie

Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, prawie 1/3 przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce to efekt kontaktu z chorym w szpitalu lub przychodni. Potrzeba ograniczenia wizyt w tych miejscach przyczyniła się do wzrostu popularności telemedycyny. Niektórzy dostawcy usług z tego obszaru zaobserwowali 50% wzrost wirtualnych konsultacji lekarskich z wykorzystaniem narzędzi wideo. W dłuższej perspektywie ten trend może okazać się niezwykle pozytywny i przyczynić się do zmniejszenia kolejek do lekarza a także znacząco skrócić i przyspieszyć czas diagnozowania i wstępnych porad medycznych.

Nie wszyscy wrócą do biura, a biura nie będą takie same

Mało prawdopodobne, abyśmy po zniesieniu restrykcji wrócili do stanu sprzed pandemii. Koronawirus sprawił, że wiele osób doceniło walory pracy zdalnej i nie wszyscy wrócą do biur. Te osoby powinny mieć możliwość pracy zespołowej z wykorzystaniem narzędzi do współpracy, takich jak Cisco Webex. Powrotowi do miejsc pracy będą towarzyszyły liczne obawy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia. Firmy powinny elastycznie reagować na potrzeby pracowników. Biura należy dostosować tak, aby zapewnić odpowiednio szerokie ciągi komunikacyjne, wentylację czy bezdotykowe panele w windach co zmniejsza ryzyko zarażania w przyszłości.

Zdalna nauka i szkolenia

Po zamknięciu placówek edukacyjnych ponad 1,2 miliarda dzieci na całym świecie niemal z dnia na dzień musiało przejść na model nauki zdalnej. Często był to trudny proces zarówno dla nauczycieli, jak i podopiecznych. Jednak w niektórych przypadkach okazywało się, że część uczniów doskonale odnajduje się w nowych warunkach i np. śmielej udziela odpowiedzi, gdy nie czuje na sobie wzroku całej klasy. Przeniesienie nauki do sfery online sprawiło, że łatwiej jest też dzielić się zasobami edukacyjnymi co może być niezwykle pomocne w sytuacji, gdy któryś z uczniów nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach. Eksperci Cisco przewidują, że po zakończeniu pandemii, również szkolenia w firmach częściej będą odbywały się online.

Cyfrowe wydarzenia

Potrzeba zachowania dystansu społecznego sprawiła, że liczne konferencje, targi czy festiwale nie mogły się odbyć w pierwotnej formie. Wydarzenia przeniosły się do przestrzeni wirtualnej, czego najlepszym przykładem jest Cisco Live, które zgromadziło ponad 124 tys. uczestników online. W przyszłości możemy spodziewać się wzrostu popularności wydarzeń hybrydowych, łączących spotkania dużych grup ludzi z sesjami w sieci.

Wzrost roli analityki, automatyzacji i robotyki

Jako że maszyny są odporne na wirusy atakujące ludzi, ich rola podczas pandemii COVID-19 była nie do przecenienia. To właśnie inteligentne maszyny sprawiły, że wiele organizacji np. fabryk mogło działać niemal bez zakłóceń. Nie byłoby to możliwe bez systemów analitycznych, przetwarzających dane generowane przez urządzenia. Na podstawie tych analiz ludzie mogli podejmować decyzje biznesowe nawet z domowego zacisza. Analityka pozwalała również walczyć z koronawirusem np. poprzez tworzenie prognoz dotyczących rozwoju pandemii.

Cyberbezpieczeństwo ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

Podczas pandemii cyberprzestępcy starają się wykorzystywać masowe przejście użytkowników na pracę zdalną. Koncentrują się między innymi na próbach wyłudzania dostępu do aplikacji czy danych użytkowników, głównie po to, aby w ten sposób wejść w posiadanie danych firmowych. Do tego celu stosują złośliwe domeny, phishing, czy wzmożony trend wyszukiwania informacji związanych z wirusem COVID-19 i np. prowadzą do dezinformacji. Chcąc skutecznie bronić się przed cyberzagrożeniami w tym trudnym okresie, biznes musiał wdrożyć jeszcze bardziej restrykcyjne polityki bezpieczeństwa oraz odpowiednie rozwiązania takie jak VPN, które objęły zarówno pracowników biurowych, jak i zdalnych.