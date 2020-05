Czy druk może rywalizować z internetem?

W dobie internetu, katalogów online i sklepów internetowych mogłoby się wydawać, że praca drukarni przechodzi do lamusa. W istocie jednak tak nie jest i jest to sposób na Klienta, w który nadal inwestują firmy – i to zarówno mali, jak i najwięksi gracze na rynku. Dlaczego warto drukować reklamę, zamiast po prostu umieszczać ją na swojej stronie internetowej?

Kluczem jest różnorodność

Zazwyczaj eksperci są zgodni – im więcej kanałów dotarcia do Klienta, tym lepiej. I choć są firmy, które całość swoich działań promocyjnych zamknęły wyłącznie do świata online, reklama stacjonarna nadal ma swoich zwolenników i potrafi przynosić zaskakujące efekty. Ważny jest odpowiedni pomysł i przemyślana dystrybucja, ale w internecie również.

Druk w erze internetu

W internecie z reklamą spotykamy się wszędzie. Przeglądając media społecznościowe, wchodząc na stronę główną portalu informacyjnego, czytając artykuł poradnikowy czy bloga. Tak duże nasycenie reklamą sprawia, że w znakomitej większości nie zwracamy uwagę na te komunikaty. W takiej sytuacji często powrót „do korzeni” jaką jest reklama stacjonarna, przynosi niesamowite efekty.

Koszty mogą być porównywalne

Wiele osób uważa, że koszty reklamy internetowej są niższe, niż druku. Wystarczy przecież, że wrzucimy katalog reklamowy do pobrania na stronie czy post o promocji na facebooku. Warto jednak zaznaczyć, że np. w przypadku katalogów, w jednym i drugim przypadku nie unikniemy pracy grafika. W internecie również zazwyczaj nie wystarczy umieścić katalog na stronie internetowej – Klient musi na niego trafić, a do tego również konieczna jest reklama.

Klient zabierze swój produkt do domu

Najbardziej znanym przykładem jest chyba katalog IKEA – do niedawna co roku dostarczany do tysięcy domów pozwalał na przeglądanie mebli w domowym zaciszu, robienie notatek, oglądanie aranżacji i produktów w wygodnej formie, jak w książce. Tego nie da Ci internet! Reklama drukowana w formie np. kalendarza na ścianę czy książkowego planera to również praktyczne rozwiązanie, którego nie zastąpi internet – chyba że myślimy o aplikacji.

Postaw na prestiż

Druk katalogu firmowego z dokonaniami, historią i portfolio firmy, odpowiedniej jakości i z uszlachetnieniami mówi dobrze o kondycji finansowej Twojego przedsiębiorstwa. Tego nie da Ci umieszczenie katalogu w internecie, a przecież to ważny aspekt np. dla firm premium, które dbają o swój wizerunek i chcą trafić do najbardziej wymagających Klientów.

Dobra drukarnia to skarb

Starannie dobrana drukarnia to partner w realizacji wielu strategii reklamowych firmy. Wybierz drukarnię do zadań specjalnych – taką, którą spełni pokładane w niej nadzieje, doradzi, ale i przekona do siebie jakością druku. Z taką pomocą reklama offline ma z pewnością większe szanse na powodzenie, niezależnie od branży.