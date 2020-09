– Kiedyś do kupowania w sieci skłaniały niskie ceny, teraz widzimy, że pozwala to też zaoszczędzić czas. Przy dobrze wdrożonym systemie e-sprzedaży sprawdzenie, czy w magazynie jest interesujący klienta kolor i rozmiar bluzy zajmuje kilka sekund, podczas gdy w stacjonarnym punkcie sprzedaży wymaga to przewertowania kilkunastu wieszaków i poproszenie pracownika obsługi, by sprawdził, czy nie została może ostatnia sztuka na zapleczu. Zakupy spożywcze online zrobimy w kilka minut, a nie w kilkadziesiąt, jak przy wyprawie do supermarketu. Jednak stacjonarne punkty sprzedaży nie znikną zupełnie choćby dlatego, że zwykle będą w pobliżu i pozwolą na łatwy odbiór zakupów internetowych. Dlatego firmy handlowe, nawet jeśli nie zamierzają w pełni przechodzić do sieci, powinny się otworzyć na rozwiązania mieszanie – podpowiada ‎Paweł Szewczyk.