Czym jest wentylacja z odzyskiem ciepła i czy warto w nią zainwestować_

Coraz częściej wentylacja tradycyjna (czyli grawitacyjna) zastępowana jest wentylacją z systemem rekuperacji. Gdy badamy temat, to najczęściej słyszymy, że odzysk ciepła pozwala zmniejszyć rachunki za ogrzewanie i owszem – to prawda. Jednak wentylacja z rekuperacją, posiada jeszcze inne zalety. Wentylacja z odzyskiem ciepła pozwala na dodatkowe zastosowanie różnych filtrów, które mogą chronić przed alergenami i zanieczyszczeniami powietrza z zewnątrz. Co jeszcze zyskasz wybierając wentylację z odzyskiem ciepła zamiast wentylacji grawitacyjnej? Dowiedz się więcej z naszego artykułu!

Wentylacja z odzyskiem ciepła fakty i mity – jak to działa?

Wentylację z odzyskiem ciepła najbardziej opłaca się instalować w pomieszczeniach ogrzewanych. Ze względu na to, że przyczynia się znacznie do zaoszczędzenia energii zużywanej na ogrzewanie pomieszczenia (lub całego domu). W jaki sposób się to odbywa? Otóż za pomocą rekuperatora i specjalnych nowoczesnych elementów tej instalacji zużyte powietrze jest odprowadzane na zewnątrz z odzyskiem nawet do 90% ciepła. Nowe powietrze z zewnątrz jest pobierane, filtrowane i trafia do nas z powrotem wraz z ciepłem. Wentylacja naturalna (grawitacyjna) polega tylko na tym, że cieplejsze powietrze unosi się wyżej, a następnie „ucieka” przy pomocy otworów wentylacyjnych umieszczonych wysoko na ścianach budynków. Taka wentylacja jest uzależniona mocno od warunków pogodowych – a mianowicie od wiatru i w żaden sposób nie chroni nas przed zanieczyszczeniami z zewnątrz.

Wentylacja z odzyskiem ciepła – dlaczego warto?

Decydując się na wentylację z odzyskiem ciepła możemy zaopatrzyć się dodatkowo w filtry oczyszczające powietrze z metali ciężkich i pyłów. Możliwość taką docenią szczególnie osoby narażone na reakcje alergiczne, dzieci i osoby starsze oraz zwłaszcza z chorobami płuc, czy astmą. Inwestycję w wentylację z rekuperacją można potraktować również jako działanie prewencyjne, mające na celu utrzymanie dobrego zdrowia i samopoczucia na dłużej. Działanie to może być przejawem troski o zdrowie i dobre warunki do życia dla siebie i swojej rodziny, a pieniądze zaoszczędzone na ogrzewaniu będziemy mogli przeznaczyć na coś innego.

Wentylacja z odzyskiem ciepła – jaki koszt?

Ceny instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zależą od rodzaju rekuperatora, wielkości pomieszczenia oraz cennika usług firmy, która wybierzemy do tego zadania. Bezpłatną wycenę instalacji z odzyskiem ciepła oferuje online firma Comair. Warto zapoznać się ze szczegółami, a nawet zadzwonić do specjalistów, którzy się tym zajmują. Specjaliści z tej dziedziny z pewnością chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i nurtujące wątpliwości dotyczące opłacalności rekuperacji. Konsultacja umożliwi rozpatrzenie możliwości i stworzenie planu wstępnej koncepcji. Z taką pomocą każdy zainteresowany opłacalną, bezpieczną i korzystna dla zdrowia wentylacja domu, salonu, czy firmy będzie mógł zapoznać się ze szczegółami.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Comair.pl