Skanska sprzedaje biurowiec w Warszawie za 86 mln euro

Skanska podpisała umowę sprzedaży swojego warszawskiego projektu Studio B. Nabywcą jest Stena Real Estate AB, międzynarodowy podmiot działający na rynku nieruchomości, należący do szwedzkiej Stena Group. Ten zaprojektowany i zbudowany zgodnie z zasadami ESG budynek wzbogaca Wolę o mocny akcent nie tylko ponadczasowej architektury, ale także zrównoważonego budownictwa. Jest to już trzecia transakcja pomiędzy obiema stronami w regonie Europy Środkowo-Wschodniej.

Studio B jest częścią kompleksu biurowego, zaprojektowanego przez duńską pracownię Arrow Architects i polską Grupę 5 Architekci. Budynek dostarczył 17 600 mkw. zrównoważonej i innowacyjnej powierzchni. Przestrzeń biurowa została w pełni wynajęta jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Swoje siedziby otworzyły tu doskonale znane, globalne marki, takie jak Grupa Societe Generale, C.H. Robinson, firma ubezpieczeniowa Unum Życie czy Business Link.

Studio zlokalizowane jest pomiędzy dwiema stacjami metra – Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego – oraz w sąsiedztwie licznych punktów handlowych i lokali usługowych. To jeden z nielicznych projektów najnowszej generacji w tej prężnie rozwijającej się części Warszawy, który zachowuje jednocześnie kameralny charakter. Po ukończeniu, kompleks będzie oferował miejsca do rekreacji, w tym ogólnodostępny plac z małą architekturą, ogrodami deszczowymi i zbiornikami retencyjnymi ułatwiającymi gromadzenie wody.

– Sprzedaż Studia B to dowód na niesłabnące zainteresowanie wysokiej jakości, zrównoważonymi produktami biurowymi zlokalizowanymi w dynamicznych, tętniących życiem lokalizacjach. To również potwierdzenie pozytywnej zmiany na rynku inwestycyjnym w kontekście popytu. Cieszy nas fakt, że jako Skanska możemy być liderem w oferowaniu takich innowacyjnych i ponadczasowych inwestycji – mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska i CEO spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. – To już trzecia transakcja i czwarty sprzedany budynek w ramach naszej długoletniej współpracy i partnerskiej relacji z Stena Real Estate AB, opartej na wspólnych wartościach i silnym zaangażowaniu w kwestie ESG – dodaje Katarzyna Zawodna-Bijoch.

– Kontynuujemy rozbudowę naszego portfolio w Polsce, inwestując w trwałe aktywa w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach. Polska, a zwłaszcza Warszawa, charakteryzuje się wysokim PKB i przyciąga najemców z różnych stron świata, dzięki dobrze wykształconym kadrom i intensywnemu rozwojowi tkanki miejskiej. To sprawia, że postrzegamy ten rynek jako dynamiczny i atrakcyjny pod kątem inwestycji – mówi Sofia Granlund, MD, Stena Real Estate AB.

– Studio B oferuje najwyższej jakości przestrzenie, dostosowane do różnych modeli pracy oraz rozwiązania wspierające najemców w realizacji ich polityk ESG. W połączeniu ze świetną lokalizacją i innowacjami wewnątrz budynku, otrzymujemy produkt, który wyróżnia się na bardzo wymagającym warszawskim rynku biurowym – mówi Mariusz Krzak, wiceprezes ds. operacyjnych w Polsce i w Czechach w spółce biurowej Skanska. – Zaufanie, jakim obdarzają nas najemcy i inwestorzy jest najlepszym dowodem na to, że nasza strategia, zakładająca tworzenie projektów przyjaznych użytkownikom, funkcjonalnych i wspierających cele zrównoważonego rozwoju, jest słuszna – dodaje Mariusz Krzak.

Zrównoważone rozwiązania, doskonała lokalizacja i ponadczasowa architektura

Studio B zostało zbudowane zgodnie z wymaganiami najważniejszych certyfikatów branżowych: LEED Platinum, WELL czy Obiekt bez barier. W budynku zastosowano rozwiązania przyjazne pracownikom, w tym klimatyzację opartą na cichych belkach chłodzących i nawilżaczach adiabatycznych, które utrzymują powietrze w czystości i świeżości. Studio wykorzystuje system kontroli natężenia światła dziennego, który dostosowuje intensywność oświetlenia wewnętrznego do warunków panujących na zewnątrz. W ramach inwestycji zastosowano też innowacyjny beton o zmniejszonym śladzie węglowym, którego emisyjność jest średnio o 46% niższa niż betonu o tradycyjnej mieszance.

Jedną z zalet Studia jest jego doskonała lokalizacja, z dogodnym dostępem nie tylko do stacji metra, ale także rozbudowanej sieci tramwajów i autobusów. Kolejnym atutem jest okoliczna infrastruktura rowerowa, umożliwiająca dojazd do pracy z każdej części Warszawy.