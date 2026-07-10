Prawie 443 tys. numerów telefonicznych przeniesionych w II kw. 2026. Którzy operatorzy zyskali klientów?

W II kwartale 2026 r. Polacy przenieśli między operatorami blisko 443 tys. numerów telefonicznych. Największy odpływ klientów w telefonii komórkowej odnotował Polkomtel, który stracił netto ponad 35,6 tys. numerów. Wyraźnie zyskał natomiast Orange Polska oraz mniejsi operatorzy, w tym VikingCo, Vectra i Premium Mobile. W telefonii stacjonarnej największe wzrosty zanotowali dostawcy obsługujący klientów biznesowych.
W 2 kwartale 2026 r. Polacy przenieśli między operatorami niemal 443 tys. numerów telefonicznych — zarówno komórkowych, jak i stacjonarnych. Dane UKE pokazują wyraźnego przegranego w segmencie mobile (Polkomtel), zaskakującego lidera wśród firm B2B w segmencie stacjonarnym (BT Poland) oraz silny efekt sezonowy w kwietniu.
W 2 kwartale 2026 r. w sieciach ruchomych przeniesiono łącznie 361 107 numerów. Wśród czterech dużych operatorów sytuacja była wyraźnie zróżnicowana: Orange Polska zanotował dodatni bilans netto +19 834 numery (82 847 oddanych wobec 102 681 przyjętych), podczas gdy Polkomtel odnotował największy spadek w całym zestawieniu — bilans -35 677 numerów (88 620 oddanych wobec zaledwie 52 943 przyjętych). P4 (Play) również stracił netto -8 784 numery, a T-Mobile Polska pozostał niemal w równowadze (-984).
W ujęciu udziałów: Polkomtel odpowiadał za 24,5% wszystkich numerów oddanych w rynku, ale tylko za 14,7% przyjętych — to największy rozjazd między odpływem a napływem klientów wśród operatorów sieciowych. Dla porównania Orange Polska generował 22,9% oddań przy 28,4% przyjęć, co czyni go jedynym z „wielkiej czwórki” z wyraźnie dodatnim saldem migracji klientów w tym kwartale.
Poza czwórką dużych sieciowych operatorów, wyraźnym beneficjentem migracji byli gracze wirtualni (MVNO) i alternatywni dostawcy: VikingCo Poland zyskał netto +6 225 numerów, Vectra S.A. +4 497, PREMIUM MOBILE +3 761, a OTVARTA +3 221. Ruch ten wskazuje na przepływ klientów z operatorów sieciowych — zwłaszcza Polkomtela i P4 — w stronę tańszych lub niszowych ofert MVNO.
|Operator
|Dawca
|Biorca
|Bilans netto
|Polkomtel Sp. z o.o.
|88 620
|52 943
|-35 677
|Orange Polska S.A.
|82 847
|102 681
|+19 834
|P4 Sp. z o.o.
|96 305
|87 521
|-8 784
|VikingCo Poland Sp. z o.o.
|1 827
|8 052
|+6 225
|Vectra S.A.
|1 040
|5 537
|+4 497
|PREMIUM MOBILE Sp. z o.o.
|7 260
|11 021
|+3 761
|OTVARTA Sp. z o.o.
|1 068
|4 289
|+3 221
|JKL Property Sp. z o.o.
|1 893
|0
|-1 893
W segmencie stacjonarnym przeniesiono w 2 kwartale 2026 r. łącznie 81 840 numerów — niemal pięć razy mniej niż w telefonii komórkowej. Struktura strat i zysków wygląda tu inaczej niż na rynku mobile: to najwięksi tradycyjni operatorzy tracą najwięcej klientów netto. T-Mobile Polska odnotował bilans -16 773 (18 351 oddanych wobec zaledwie 1 578 przyjętych), Netia S.A. -12 405, a Orange Polska -4 326. Łącznie ci trzej najwięksi gracze odpowiadali za 64,9% wszystkich numerów oddanych w segmencie FNP — sygnał silnego odpływu klientów biznesowych i indywidualnych od tradycyjnych operatorów stacjonarnych.
Zaskakującym liderem po stronie przyjmujących numery okazał się BT Poland Sp. z o.o. — spółka telekomunikacyjna obsługująca głównie klientów korporacyjnych — z bilansem +11 884 (18 oddanych wobec 11 902 przyjętych). Podobny profil miały Verizon Polska (+9 137) oraz INTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak (+5 770) i StarNet Telecom (+5 158). Duże, jednorazowe transfery numerów tej skali wskazują zwykle na migrację całych pul numeracyjnych klientów korporacyjnych, a nie na indywidualne decyzje konsumenckie.
|Operator
|Dawca
|Biorca
|Bilans netto
|T-MOBILE POLSKA S.A.
|18 351
|1 578
|-16 773
|Netia S.A.
|14 666
|2 261
|-12 405
|BT Poland Sp. z o.o.
|18
|11 902
|+11 884
|Verizon Polska Sp. z o.o.
|100
|9 237
|+9 137
|TATA COMMUNICATIONS POLAND Sp. z o.o.
|9 139
|30
|-9 109
|INTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak
|0
|5 770
|+5 770
|StarNet Telecom Sp. z o.o.
|22
|5 180
|+5 158
|Orange Polska S.A.
|20 103
|15 777
|-4 326
O ile rynek MNP wykazywał w 2Q 2026 r. dużą stabilność miesięczną (121 111 w kwietniu, 120 400 w maju, 119 596 w czerwcu — wahania rzędu 1%), o tyle w segmencie FNP zaobserwowano silny efekt sezonowy: kwiecień odpowiadał aż za 60% całego kwartalnego wolumenu (49 088 numerów), po czym w maju liczba przeniesień spadła o 74% do 12 681, a w czerwcu częściowo odbiła do 20 071 (+58% m/m). Tak duża zmienność w segmencie stacjonarnym sugeruje, że znacząca część wolumenu FNP w kwietniu pochodziła z jednorazowych migracji dużych pul numeracyjnych klientów biznesowych, a nie z rozproszonych decyzji indywidualnych abonentów.
Perspektywa biznesowa: rynek MNP pozostaje polem walki między dużymi sieciami a MVNO — Polkomtel i P4 tracą klientów na rzecz Orange oraz tańszych marek wirtualnych (VikingCo, PREMIUM MOBILE, OTVARTA), co potwierdza presję cenową w segmencie mobile.
Rynek FNP wygląda inaczej: to gracze wyspecjalizowani w obsłudze klienta korporacyjnego (BT Poland, Verizon Polska, StarNet Telecom) przejmują numerację od tradycyjnych incumbentów (T-Mobile, Netia, Orange, TATA Communications) — sygnał, że firmy coraz częściej migrują całą infrastrukturę telefoniczną do wyspecjalizowanych dostawców usług B2B.
- W 2Q 2026 r. przeniesiono łącznie 442 947 numerów telefonicznych w Polsce: 361 107 w sieciach ruchomych (MNP) i 81 840 w sieciach stacjonarnych (FNP).
- Polkomtel to zdecydowany przegrany kwartału w segmencie mobile — bilans netto -35 677 numerów, największy spadek wśród wszystkich operatorów w obu segmentach.
- Orange Polska jako jedyny z „wielkiej czwórki” komórkowej odnotował wyraźnie dodatni bilans (+19 834), zyskując 28,4% wszystkich przyjętych numerów w MNP.
- W segmencie FNP trzej najwięksi tradycyjni operatorzy (T-Mobile, Netia, Orange) odpowiadali za 64,9% wszystkich oddanych numerów — klienci masowo migrują do wyspecjalizowanych dostawców B2B, takich jak BT Poland czy Verizon Polska.
- Rynek MNP jest miesięcznie stabilny (wahania ok. 1%), podczas gdy FNP wykazał silny efekt sezonowy — kwiecień odpowiadał za 60% kwartalnego wolumenu.
- Alternatywni operatorzy komórkowi (VikingCo Poland, PREMIUM MOBILE, OTVARTA, Vectra) systematycznie przejmują klientów od operatorów sieciowych, potwierdzając presję cenową na rynku mobile.