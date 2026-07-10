Prawie 443 tys. numerów telefonicznych przeniesionych w II kw. 2026. Którzy operatorzy zyskali klientów?

W II kwartale 2026 r. Polacy przenieśli między operatorami blisko 443 tys. numerów telefonicznych. Największy odpływ klientów w telefonii komórkowej odnotował Polkomtel, który stracił netto ponad 35,6 tys. numerów. Wyraźnie zyskał natomiast Orange Polska oraz mniejsi operatorzy, w tym VikingCo, Vectra i Premium Mobile. W telefonii stacjonarnej największe wzrosty zanotowali dostawcy obsługujący klientów biznesowych.

Rynek Telekomunikacyjny

Statystyki przenoszenia numerów w II kwartale 2026 roku: Polkomtel traci najwięcej klientów, Orange i operatorzy B2B zyskują

W 2 kwartale 2026 r. Polacy przenieśli między operatorami niemal 443 tys. numerów telefonicznych — zarówno komórkowych, jak i stacjonarnych. Dane UKE pokazują wyraźnego przegranego w segmencie mobile (Polkomtel), zaskakującego lidera wśród firm B2B w segmencie stacjonarnym (BT Poland) oraz silny efekt sezonowy w kwietniu.

Numery przeniesione łącznie 442 947 MNP + FNP, 2Q 2026 Sieci ruchome (MNP) 361 107 81,5% wszystkich przeniesień Sieci stacjonarne (FNP) 81 840 18,5% wszystkich przeniesień Największy spadek netto Polkomtel ▼ -35 677 numerów

Telefonia komórkowa (MNP): Polkomtel głównym przegranym kwartału

W 2 kwartale 2026 r. w sieciach ruchomych przeniesiono łącznie 361 107 numerów. Wśród czterech dużych operatorów sytuacja była wyraźnie zróżnicowana: Orange Polska zanotował dodatni bilans netto +19 834 numery (82 847 oddanych wobec 102 681 przyjętych), podczas gdy Polkomtel odnotował największy spadek w całym zestawieniu — bilans -35 677 numerów (88 620 oddanych wobec zaledwie 52 943 przyjętych). P4 (Play) również stracił netto -8 784 numery, a T-Mobile Polska pozostał niemal w równowadze (-984).

W ujęciu udziałów: Polkomtel odpowiadał za 24,5% wszystkich numerów oddanych w rynku, ale tylko za 14,7% przyjętych — to największy rozjazd między odpływem a napływem klientów wśród operatorów sieciowych. Dla porównania Orange Polska generował 22,9% oddań przy 28,4% przyjęć, co czyni go jedynym z „wielkiej czwórki” z wyraźnie dodatnim saldem migracji klientów w tym kwartale.

Miesięczna liczba przeniesień numerów, 2Q 2026 r.

Poza czwórką dużych sieciowych operatorów, wyraźnym beneficjentem migracji byli gracze wirtualni (MVNO) i alternatywni dostawcy: VikingCo Poland zyskał netto +6 225 numerów, Vectra S.A. +4 497, PREMIUM MOBILE +3 761, a OTVARTA +3 221. Ruch ten wskazuje na przepływ klientów z operatorów sieciowych — zwłaszcza Polkomtela i P4 — w stronę tańszych lub niszowych ofert MVNO.

Operator Dawca Biorca Bilans netto Polkomtel Sp. z o.o. 88 620 52 943 -35 677 Orange Polska S.A. 82 847 102 681 +19 834 P4 Sp. z o.o. 96 305 87 521 -8 784 VikingCo Poland Sp. z o.o. 1 827 8 052 +6 225 Vectra S.A. 1 040 5 537 +4 497 PREMIUM MOBILE Sp. z o.o. 7 260 11 021 +3 761 OTVARTA Sp. z o.o. 1 068 4 289 +3 221 JKL Property Sp. z o.o. 1 893 0 -1 893

Operatorzy z największym co do wartości bezwzględnej bilansem netto w segmencie MNP, 2Q 2026 r. Źródło danych: UKE.

Telefonia stacjonarna (FNP): operatorzy B2B przejmują klientów od incumbentów

W segmencie stacjonarnym przeniesiono w 2 kwartale 2026 r. łącznie 81 840 numerów — niemal pięć razy mniej niż w telefonii komórkowej. Struktura strat i zysków wygląda tu inaczej niż na rynku mobile: to najwięksi tradycyjni operatorzy tracą najwięcej klientów netto. T-Mobile Polska odnotował bilans -16 773 (18 351 oddanych wobec zaledwie 1 578 przyjętych), Netia S.A. -12 405, a Orange Polska -4 326. Łącznie ci trzej najwięksi gracze odpowiadali za 64,9% wszystkich numerów oddanych w segmencie FNP — sygnał silnego odpływu klientów biznesowych i indywidualnych od tradycyjnych operatorów stacjonarnych.

Zaskakującym liderem po stronie przyjmujących numery okazał się BT Poland Sp. z o.o. — spółka telekomunikacyjna obsługująca głównie klientów korporacyjnych — z bilansem +11 884 (18 oddanych wobec 11 902 przyjętych). Podobny profil miały Verizon Polska (+9 137) oraz INTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak (+5 770) i StarNet Telecom (+5 158). Duże, jednorazowe transfery numerów tej skali wskazują zwykle na migrację całych pul numeracyjnych klientów korporacyjnych, a nie na indywidualne decyzje konsumenckie.

Największy bilans netto operatorów (MNP + FNP łącznie), 2Q 2026 r.

Operator Dawca Biorca Bilans netto T-MOBILE POLSKA S.A. 18 351 1 578 -16 773 Netia S.A. 14 666 2 261 -12 405 BT Poland Sp. z o.o. 18 11 902 +11 884 Verizon Polska Sp. z o.o. 100 9 237 +9 137 TATA COMMUNICATIONS POLAND Sp. z o.o. 9 139 30 -9 109 INTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak 0 5 770 +5 770 StarNet Telecom Sp. z o.o. 22 5 180 +5 158 Orange Polska S.A. 20 103 15 777 -4 326

Operatorzy z największym co do wartości bezwzględnej bilansem netto w segmencie FNP, 2Q 2026 r. Zestawienie UKE obejmuje podmioty, które oddały lub przyjęły min. 100 numerów w kwartale. Źródło danych: UKE.

Kwiecień jako miesiąc szczytowy — silny efekt sezonowy w FNP

O ile rynek MNP wykazywał w 2Q 2026 r. dużą stabilność miesięczną (121 111 w kwietniu, 120 400 w maju, 119 596 w czerwcu — wahania rzędu 1%), o tyle w segmencie FNP zaobserwowano silny efekt sezonowy: kwiecień odpowiadał aż za 60% całego kwartalnego wolumenu (49 088 numerów), po czym w maju liczba przeniesień spadła o 74% do 12 681, a w czerwcu częściowo odbiła do 20 071 (+58% m/m). Tak duża zmienność w segmencie stacjonarnym sugeruje, że znacząca część wolumenu FNP w kwietniu pochodziła z jednorazowych migracji dużych pul numeracyjnych klientów biznesowych, a nie z rozproszonych decyzji indywidualnych abonentów.

Perspektywa biznesowa: rynek MNP pozostaje polem walki między dużymi sieciami a MVNO — Polkomtel i P4 tracą klientów na rzecz Orange oraz tańszych marek wirtualnych (VikingCo, PREMIUM MOBILE, OTVARTA), co potwierdza presję cenową w segmencie mobile. Rynek FNP wygląda inaczej: to gracze wyspecjalizowani w obsłudze klienta korporacyjnego (BT Poland, Verizon Polska, StarNet Telecom) przejmują numerację od tradycyjnych incumbentów (T-Mobile, Netia, Orange, TATA Communications) — sygnał, że firmy coraz częściej migrują całą infrastrukturę telefoniczną do wyspecjalizowanych dostawców usług B2B.

W 2Q 2026 r. przeniesiono łącznie 442 947 numerów telefonicznych w Polsce: 361 107 w sieciach ruchomych (MNP) i 81 840 w sieciach stacjonarnych (FNP).

Polkomtel to zdecydowany przegrany kwartału w segmencie mobile — bilans netto -35 677 numerów, największy spadek wśród wszystkich operatorów w obu segmentach.

Orange Polska jako jedyny z „wielkiej czwórki” komórkowej odnotował wyraźnie dodatni bilans (+19 834), zyskując 28,4% wszystkich przyjętych numerów w MNP.

W segmencie FNP trzej najwięksi tradycyjni operatorzy (T-Mobile, Netia, Orange) odpowiadali za 64,9% wszystkich oddanych numerów — klienci masowo migrują do wyspecjalizowanych dostawców B2B, takich jak BT Poland czy Verizon Polska.

Rynek MNP jest miesięcznie stabilny (wahania ok. 1%), podczas gdy FNP wykazał silny efekt sezonowy — kwiecień odpowiadał za 60% kwartalnego wolumenu.

Alternatywni operatorzy komórkowi (VikingCo Poland, PREMIUM MOBILE, OTVARTA, Vectra) systematycznie przejmują klientów od operatorów sieciowych, potwierdzając presję cenową na rynku mobile.

Źródło danych: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), Raport MNP w PLI CBD — 2 kwartał 2026 r. oraz Raport FNP w PLI CBD — 2 kwartał 2026 r. Dane dotyczą liczby numerów przeniesionych z wykorzystaniem Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), zarządzanej przez Prezesa UKE.