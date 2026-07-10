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Prawie 443 tys. numerów telefonicznych przeniesionych w II kw. 2026. Którzy operatorzy zyskali klientów?

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W II kwartale 2026 r. Polacy przenieśli między operatorami blisko 443 tys. numerów telefonicznych. Największy odpływ klientów w telefonii komórkowej odnotował Polkomtel, który stracił netto ponad 35,6 tys. numerów. Wyraźnie zyskał natomiast Orange Polska oraz mniejsi operatorzy, w tym VikingCo, Vectra i Premium Mobile. W telefonii stacjonarnej największe wzrosty zanotowali dostawcy obsługujący klientów biznesowych.

Rynek Telekomunikacyjny
Statystyki przenoszenia numerów w II kwartale 2026 roku: Polkomtel traci najwięcej klientów, Orange i operatorzy B2B zyskują
Źródło: UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej), Raport MNP w PLI CBD i Raport FNP w PLI CBD za 2 kwartał 2026 r.

W 2 kwartale 2026 r. Polacy przenieśli między operatorami niemal 443 tys. numerów telefonicznych — zarówno komórkowych, jak i stacjonarnych. Dane UKE pokazują wyraźnego przegranego w segmencie mobile (Polkomtel), zaskakującego lidera wśród firm B2B w segmencie stacjonarnym (BT Poland) oraz silny efekt sezonowy w kwietniu.

Numery przeniesione łącznie
442 947
MNP + FNP, 2Q 2026
Sieci ruchome (MNP)
361 107
81,5% wszystkich przeniesień
Sieci stacjonarne (FNP)
81 840
18,5% wszystkich przeniesień
Największy spadek netto
Polkomtel
▼ -35 677 numerów
Telefonia komórkowa (MNP): Polkomtel głównym przegranym kwartału

W 2 kwartale 2026 r. w sieciach ruchomych przeniesiono łącznie 361 107 numerów. Wśród czterech dużych operatorów sytuacja była wyraźnie zróżnicowana: Orange Polska zanotował dodatni bilans netto +19 834 numery (82 847 oddanych wobec 102 681 przyjętych), podczas gdy Polkomtel odnotował największy spadek w całym zestawieniu — bilans -35 677 numerów (88 620 oddanych wobec zaledwie 52 943 przyjętych). P4 (Play) również stracił netto -8 784 numery, a T-Mobile Polska pozostał niemal w równowadze (-984).

W ujęciu udziałów: Polkomtel odpowiadał za 24,5% wszystkich numerów oddanych w rynku, ale tylko za 14,7% przyjętych — to największy rozjazd między odpływem a napływem klientów wśród operatorów sieciowych. Dla porównania Orange Polska generował 22,9% oddań przy 28,4% przyjęć, co czyni go jedynym z „wielkiej czwórki” z wyraźnie dodatnim saldem migracji klientów w tym kwartale.

Miesięczna liczba przeniesień numerów, 2Q 2026 r.

Poza czwórką dużych sieciowych operatorów, wyraźnym beneficjentem migracji byli gracze wirtualni (MVNO) i alternatywni dostawcy: VikingCo Poland zyskał netto +6 225 numerów, Vectra S.A. +4 497, PREMIUM MOBILE +3 761, a OTVARTA +3 221. Ruch ten wskazuje na przepływ klientów z operatorów sieciowych — zwłaszcza Polkomtela i P4 — w stronę tańszych lub niszowych ofert MVNO.

OperatorDawcaBiorcaBilans netto
Polkomtel Sp. z o.o.88 62052 943-35 677
Orange Polska S.A.82 847102 681+19 834
P4 Sp. z o.o.96 30587 521-8 784
VikingCo Poland Sp. z o.o.1 8278 052+6 225
Vectra S.A.1 0405 537+4 497
PREMIUM MOBILE Sp. z o.o.7 26011 021+3 761
OTVARTA Sp. z o.o.1 0684 289+3 221
JKL Property Sp. z o.o.1 8930-1 893
Operatorzy z największym co do wartości bezwzględnej bilansem netto w segmencie MNP, 2Q 2026 r. Źródło danych: UKE.
Telefonia stacjonarna (FNP): operatorzy B2B przejmują klientów od incumbentów

W segmencie stacjonarnym przeniesiono w 2 kwartale 2026 r. łącznie 81 840 numerów — niemal pięć razy mniej niż w telefonii komórkowej. Struktura strat i zysków wygląda tu inaczej niż na rynku mobile: to najwięksi tradycyjni operatorzy tracą najwięcej klientów netto. T-Mobile Polska odnotował bilans -16 773 (18 351 oddanych wobec zaledwie 1 578 przyjętych), Netia S.A. -12 405, a Orange Polska -4 326. Łącznie ci trzej najwięksi gracze odpowiadali za 64,9% wszystkich numerów oddanych w segmencie FNP — sygnał silnego odpływu klientów biznesowych i indywidualnych od tradycyjnych operatorów stacjonarnych.

Zaskakującym liderem po stronie przyjmujących numery okazał się BT Poland Sp. z o.o. — spółka telekomunikacyjna obsługująca głównie klientów korporacyjnych — z bilansem +11 884 (18 oddanych wobec 11 902 przyjętych). Podobny profil miały Verizon Polska (+9 137) oraz INTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak (+5 770) i StarNet Telecom (+5 158). Duże, jednorazowe transfery numerów tej skali wskazują zwykle na migrację całych pul numeracyjnych klientów korporacyjnych, a nie na indywidualne decyzje konsumenckie.

Największy bilans netto operatorów (MNP + FNP łącznie), 2Q 2026 r.
OperatorDawcaBiorcaBilans netto
T-MOBILE POLSKA S.A.18 3511 578-16 773
Netia S.A.14 6662 261-12 405
BT Poland Sp. z o.o.1811 902+11 884
Verizon Polska Sp. z o.o.1009 237+9 137
TATA COMMUNICATIONS POLAND Sp. z o.o.9 13930-9 109
INTEGRAL Katarzyna Fitas-Antczak05 770+5 770
StarNet Telecom Sp. z o.o.225 180+5 158
Orange Polska S.A.20 10315 777-4 326
Operatorzy z największym co do wartości bezwzględnej bilansem netto w segmencie FNP, 2Q 2026 r. Zestawienie UKE obejmuje podmioty, które oddały lub przyjęły min. 100 numerów w kwartale. Źródło danych: UKE.
Kwiecień jako miesiąc szczytowy — silny efekt sezonowy w FNP

O ile rynek MNP wykazywał w 2Q 2026 r. dużą stabilność miesięczną (121 111 w kwietniu, 120 400 w maju, 119 596 w czerwcu — wahania rzędu 1%), o tyle w segmencie FNP zaobserwowano silny efekt sezonowy: kwiecień odpowiadał aż za 60% całego kwartalnego wolumenu (49 088 numerów), po czym w maju liczba przeniesień spadła o 74% do 12 681, a w czerwcu częściowo odbiła do 20 071 (+58% m/m). Tak duża zmienność w segmencie stacjonarnym sugeruje, że znacząca część wolumenu FNP w kwietniu pochodziła z jednorazowych migracji dużych pul numeracyjnych klientów biznesowych, a nie z rozproszonych decyzji indywidualnych abonentów.

Perspektywa biznesowa: rynek MNP pozostaje polem walki między dużymi sieciami a MVNO — Polkomtel i P4 tracą klientów na rzecz Orange oraz tańszych marek wirtualnych (VikingCo, PREMIUM MOBILE, OTVARTA), co potwierdza presję cenową w segmencie mobile.

Rynek FNP wygląda inaczej: to gracze wyspecjalizowani w obsłudze klienta korporacyjnego (BT Poland, Verizon Polska, StarNet Telecom) przejmują numerację od tradycyjnych incumbentów (T-Mobile, Netia, Orange, TATA Communications) — sygnał, że firmy coraz częściej migrują całą infrastrukturę telefoniczną do wyspecjalizowanych dostawców usług B2B.

  • W 2Q 2026 r. przeniesiono łącznie 442 947 numerów telefonicznych w Polsce: 361 107 w sieciach ruchomych (MNP) i 81 840 w sieciach stacjonarnych (FNP).
  • Polkomtel to zdecydowany przegrany kwartału w segmencie mobile — bilans netto -35 677 numerów, największy spadek wśród wszystkich operatorów w obu segmentach.
  • Orange Polska jako jedyny z „wielkiej czwórki” komórkowej odnotował wyraźnie dodatni bilans (+19 834), zyskując 28,4% wszystkich przyjętych numerów w MNP.
  • W segmencie FNP trzej najwięksi tradycyjni operatorzy (T-Mobile, Netia, Orange) odpowiadali za 64,9% wszystkich oddanych numerów — klienci masowo migrują do wyspecjalizowanych dostawców B2B, takich jak BT Poland czy Verizon Polska.
  • Rynek MNP jest miesięcznie stabilny (wahania ok. 1%), podczas gdy FNP wykazał silny efekt sezonowy — kwiecień odpowiadał za 60% kwartalnego wolumenu.
  • Alternatywni operatorzy komórkowi (VikingCo Poland, PREMIUM MOBILE, OTVARTA, Vectra) systematycznie przejmują klientów od operatorów sieciowych, potwierdzając presję cenową na rynku mobile.
Źródło danych: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), Raport MNP w PLI CBD — 2 kwartał 2026 r. oraz Raport FNP w PLI CBD — 2 kwartał 2026 r. Dane dotyczą liczby numerów przeniesionych z wykorzystaniem Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), zarządzanej przez Prezesa UKE.
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