124,9 mld zł kredytów i pożyczek w 2025 roku. Kanał online coraz silniejszy

Przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego oraz udzielające pożyczek ze środków własnych sfinansowały w 2025 r. kredyty i pożyczki o wartości 124,9 mld zł – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Rynek rósł w tempie blisko 14% rocznie, a coraz większą jego część przejmuje sprzedaż online, która zbliżyła się już do udziału tradycyjnych placówek. Branża pozostaje przy tym oparta w większości na umowach cywilnoprawnych, a nie etatach, a najwięcej kredytów i pożyczek trafia do klientów z województwa mazowieckiego.
Pośrednicy kredytowi udzielili w 2025 r. kredytów i pożyczek za 124,9 mld zł. Sprzedaż online już depcze po piętach placówkom
Rynek pośrednictwa kredytowego rośnie szybciej niż w 2024 r.
Badaniem GUS za 2025 r. objęto 174 podmioty prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego lub udzielające pożyczek ze środków własnych. Spośród nich 93 udzielały pożyczek z własnego kapitału, 77 pośredniczyło w sprzedaży kredytów i pożyczek we współpracy z bankami, a 4 prowadziły działalność mieszaną. Łączna wartość udzielonych kredytów i pożyczek wyniosła 124,9 mld zł, co oznacza wzrost o 13,9% w porównaniu z 2024 r. Zdecydowana większość tej kwoty – 112,3 mld zł – trafiła do osób fizycznych, a 12,6 mld zł do przedsiębiorstw.
W strukturze wartościowej rynku dominowały kredyty hipoteczne, odpowiadające za 48,5% wszystkich udzielonych kredytów i pożyczek, oraz pożyczki udzielane ze środków własnych pośredników (44,7%). Pożyczki i kredyty gotówkowe stanowiły jedynie 5,7% rynku, mimo że pod względem liczby zawieranych umów to właśnie ten segment jest najbardziej masowy.
Sprzedaż online depcze po piętach placówkom stacjonarnym
Struktura kanałów sprzedaży pokazuje postępującą cyfryzację branży. Bezpośrednio w placówkach udzielono w 2025 r. kredytów i pożyczek o wartości 46,3 mld zł, co stanowiło 37,1% całego rynku – wciąż najwięcej, ale przewaga nad kanałem online wyraźnie się kurczy. Drogą internetową sfinansowano już 42,3 mld zł, czyli 33,9% rynku. Pozostałą część rynku podzielili między siebie agenci (17,3 mld zł, 17,3%), sprzedaż bezpośrednio u klienta (11,6 mld zł, 9,3%) oraz kanał telefoniczny, który pozostaje marginalny (2,0 mld zł, 1,6%).
Co istotne, kanały online i stacjonarny obsługują zupełnie inny profil klienta. Wśród podmiotów udzielających pożyczek ze środków własnych internet odpowiadał aż za 72,7% wartości sprzedaży, podczas gdy w segmencie współpracującym z bankami dominującym kanałem pozostała placówka (65,5% wartości sprzedaży tej grupy podmiotów) – co potwierdza, że bardziej sformalizowane produkty bankowe, takie jak kredyty hipoteczne, wciąż wymagają częściej fizycznego kontaktu z klientem.
Mazowieckie i śląskie liderami rynku
Geograficznie rynek pośrednictwa kredytowego pozostaje mocno skoncentrowany. Województwo mazowieckie odpowiadało za 41,1 mld zł udzielonych kredytów i pożyczek, czyli 32,9% wartości całego rynku – więcej niż suma kolejnych trzech województw razem wziętych. Na drugim miejscu uplasowało się śląskie z wynikiem 13,7 mld zł (11,0%), a na trzecim dolnośląskie z 10,7 mld zł (8,6%). Najmniejszą wartość kredytów i pożyczek odnotowano w województwach podlaskim (2,2 mld zł) i świętokrzyskim (2,3 mld zł).
Branża pracuje głównie na zleceniach, nie na etatach
Na koniec 2025 r. w badanych podmiotach pracowało łącznie 17,2 tys. osób, jednak zdecydowana większość z nich – 9,7 tys., czyli 56,4% – była zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło lub kontraktu menedżerskiego. Na umowę o pracę, powołanie, mianowanie lub wybór zatrudnionych było jedynie 5,1 tys. osób (29,6%), a kolejne 2,5 tys. (14,3%) prowadziło działalność na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców, czyli jako osoby samozatrudnione. Model ten jest szczególnie widoczny wśród podmiotów współpracujących z bankami, gdzie na jedną osobę zatrudnioną na etacie przypadały ponad pięć osób na zleceniu lub w samozatrudnieniu. Sieć dystrybucji tworzyło 1124 oddziały i przedstawicielstwa.
Wyniki finansowe: przychody rosną szybciej niż koszty
Dane o sytuacji finansowej GUS zaprezentował dla 122 podmiotów prowadzących pełną księgowość, dla których pośrednictwo kredytowe lub udzielanie pożyczek było działalnością jedyną lub dominującą. Przychody z całokształtu działalności tej grupy wzrosły o 15,6% do 8009 mln zł, a koszty zwiększyły się wolniej – o 13,3% – do 6342 mln zł. Dzięki tej różnicy wynik netto badanych podmiotów wzrósł o 20,8%, z 1062,1 mln zł do 1282,7 mln zł. Spośród 122 przedsiębiorstw 97 wypracowało łącznie dodatni wynik netto w wysokości 1365 mln zł, a 25 poniosło straty na łączną kwotę 82 mln zł.
Wartość aktywów badanych podmiotów wzrosła o 14,0% do 21 649 mln zł, przy czym aktywa trwałe (51,3% majątku) nieznacznie przeważały nad obrotowymi (48,7%). W strukturze pasywów zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły 81,3% sumy bilansowej, a kapitały własne – 18,7%.
Krótsze okresy spłaty mimo rosnącej wartości kredytów
Ciekawym sygnałem jest skrócenie średniego okresu spłaty większości produktów kredytowych. Średni okres spłaty kredytu hipotecznego zmniejszył się z 366 do 299 miesięcy, kredytu gotówkowego z 81 do 75 miesięcy, a pożyczki gotówkowej z 42 do 33 miesięcy. W górę poszedł jedynie okres spłaty pożyczek udzielanych ze środków własnych pośredników – z 16 do 18 miesięcy. Skrócenie okresów kredytowania przy jednoczesnym wzroście wartości sprzedaży może wskazywać na rosnącą zdolność kredytową klientów oraz malejące koszty finansowania w 2025 r.