124,9 mld zł kredytów i pożyczek w 2025 roku. Kanał online coraz silniejszy

Przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego oraz udzielające pożyczek ze środków własnych sfinansowały w 2025 r. kredyty i pożyczki o wartości 124,9 mld zł – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Rynek rósł w tempie blisko 14% rocznie, a coraz większą jego część przejmuje sprzedaż online, która zbliżyła się już do udziału tradycyjnych placówek. Branża pozostaje przy tym oparta w większości na umowach cywilnoprawnych, a nie etatach, a najwięcej kredytów i pożyczek trafia do klientów z województwa mazowieckiego.

RYNEK FINANSOWY / GUS

Pośrednicy kredytowi udzielili w 2025 r. kredytów i pożyczek za 124,9 mld zł. Sprzedaż online już depcze po piętach placówkom

124,9 mld zł Wartość udzielonych kredytów i pożyczek +13,9% r/r 48,5% Udział kredytów hipotecznych w wartości sprzedaży największy segment 33,9% Udział sprzedaży on-line w wartości kredytów blisko poziomu placówek 1 282,7 mln zł Wynik netto badanych podmiotów +20,8% r/r

Rynek pośrednictwa kredytowego rośnie szybciej niż w 2024 r.

Badaniem GUS za 2025 r. objęto 174 podmioty prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego lub udzielające pożyczek ze środków własnych. Spośród nich 93 udzielały pożyczek z własnego kapitału, 77 pośredniczyło w sprzedaży kredytów i pożyczek we współpracy z bankami, a 4 prowadziły działalność mieszaną. Łączna wartość udzielonych kredytów i pożyczek wyniosła 124,9 mld zł, co oznacza wzrost o 13,9% w porównaniu z 2024 r. Zdecydowana większość tej kwoty – 112,3 mld zł – trafiła do osób fizycznych, a 12,6 mld zł do przedsiębiorstw.

W strukturze wartościowej rynku dominowały kredyty hipoteczne, odpowiadające za 48,5% wszystkich udzielonych kredytów i pożyczek, oraz pożyczki udzielane ze środków własnych pośredników (44,7%). Pożyczki i kredyty gotówkowe stanowiły jedynie 5,7% rynku, mimo że pod względem liczby zawieranych umów to właśnie ten segment jest najbardziej masowy.

Wykres 1. Wartość udzielonych kredytów i pożyczek według rodzaju (mln zł)

Sprzedaż online depcze po piętach placówkom stacjonarnym

Struktura kanałów sprzedaży pokazuje postępującą cyfryzację branży. Bezpośrednio w placówkach udzielono w 2025 r. kredytów i pożyczek o wartości 46,3 mld zł, co stanowiło 37,1% całego rynku – wciąż najwięcej, ale przewaga nad kanałem online wyraźnie się kurczy. Drogą internetową sfinansowano już 42,3 mld zł, czyli 33,9% rynku. Pozostałą część rynku podzielili między siebie agenci (17,3 mld zł, 17,3%), sprzedaż bezpośrednio u klienta (11,6 mld zł, 9,3%) oraz kanał telefoniczny, który pozostaje marginalny (2,0 mld zł, 1,6%).

Co istotne, kanały online i stacjonarny obsługują zupełnie inny profil klienta. Wśród podmiotów udzielających pożyczek ze środków własnych internet odpowiadał aż za 72,7% wartości sprzedaży, podczas gdy w segmencie współpracującym z bankami dominującym kanałem pozostała placówka (65,5% wartości sprzedaży tej grupy podmiotów) – co potwierdza, że bardziej sformalizowane produkty bankowe, takie jak kredyty hipoteczne, wciąż wymagają częściej fizycznego kontaktu z klientem.

Wykres 2. Wartość udzielonych kredytów i pożyczek według kanału dystrybucji w 2025 r. (mln zł)

Mazowieckie i śląskie liderami rynku

Geograficznie rynek pośrednictwa kredytowego pozostaje mocno skoncentrowany. Województwo mazowieckie odpowiadało za 41,1 mld zł udzielonych kredytów i pożyczek, czyli 32,9% wartości całego rynku – więcej niż suma kolejnych trzech województw razem wziętych. Na drugim miejscu uplasowało się śląskie z wynikiem 13,7 mld zł (11,0%), a na trzecim dolnośląskie z 10,7 mld zł (8,6%). Najmniejszą wartość kredytów i pożyczek odnotowano w województwach podlaskim (2,2 mld zł) i świętokrzyskim (2,3 mld zł).

Wykres 3. Wartość udzielonych kredytów i pożyczek według województw w 2025 r. (mln zł)

Branża pracuje głównie na zleceniach, nie na etatach

Na koniec 2025 r. w badanych podmiotach pracowało łącznie 17,2 tys. osób, jednak zdecydowana większość z nich – 9,7 tys., czyli 56,4% – była zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło lub kontraktu menedżerskiego. Na umowę o pracę, powołanie, mianowanie lub wybór zatrudnionych było jedynie 5,1 tys. osób (29,6%), a kolejne 2,5 tys. (14,3%) prowadziło działalność na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców, czyli jako osoby samozatrudnione. Model ten jest szczególnie widoczny wśród podmiotów współpracujących z bankami, gdzie na jedną osobę zatrudnioną na etacie przypadały ponad pięć osób na zleceniu lub w samozatrudnieniu. Sieć dystrybucji tworzyło 1124 oddziały i przedstawicielstwa.

Wyniki finansowe: przychody rosną szybciej niż koszty

Dane o sytuacji finansowej GUS zaprezentował dla 122 podmiotów prowadzących pełną księgowość, dla których pośrednictwo kredytowe lub udzielanie pożyczek było działalnością jedyną lub dominującą. Przychody z całokształtu działalności tej grupy wzrosły o 15,6% do 8009 mln zł, a koszty zwiększyły się wolniej – o 13,3% – do 6342 mln zł. Dzięki tej różnicy wynik netto badanych podmiotów wzrósł o 20,8%, z 1062,1 mln zł do 1282,7 mln zł. Spośród 122 przedsiębiorstw 97 wypracowało łącznie dodatni wynik netto w wysokości 1365 mln zł, a 25 poniosło straty na łączną kwotę 82 mln zł.

Wartość aktywów badanych podmiotów wzrosła o 14,0% do 21 649 mln zł, przy czym aktywa trwałe (51,3% majątku) nieznacznie przeważały nad obrotowymi (48,7%). W strukturze pasywów zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły 81,3% sumy bilansowej, a kapitały własne – 18,7%.

Wykres 4. Wyniki finansowe 122 podmiotów pośrednictwa kredytowego (mln zł)

Krótsze okresy spłaty mimo rosnącej wartości kredytów

Ciekawym sygnałem jest skrócenie średniego okresu spłaty większości produktów kredytowych. Średni okres spłaty kredytu hipotecznego zmniejszył się z 366 do 299 miesięcy, kredytu gotówkowego z 81 do 75 miesięcy, a pożyczki gotówkowej z 42 do 33 miesięcy. W górę poszedł jedynie okres spłaty pożyczek udzielanych ze środków własnych pośredników – z 16 do 18 miesięcy. Skrócenie okresów kredytowania przy jednoczesnym wzroście wartości sprzedaży może wskazywać na rosnącą zdolność kredytową klientów oraz malejące koszty finansowania w 2025 r.

Metodologia. Dane pochodzą z badania GUS „Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2025 r.”, którym objęto 174 podmioty prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego lub udzielające pożyczek ze środków własnych. Dane finansowe (przychody, koszty, wynik netto, bilans) dotyczą 122 podmiotów prowadzących pełną księgowość, dla których ta działalność była jedynym lub dominującym rodzajem działalności. Dane za 2024 r. prezentowane są dla zbiorowości badanej za 2025 r. i mogą różnić się od danych opublikowanych w informacji sygnalnej z 10.07.2025 r.

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.