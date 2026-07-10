Polacy zgromadzili na emeryturę rekordowe 425,6 mld zł. OFE dały najlepszy wynik w historii

Rok 2025 był najlepszym w historii polskiego systemu emerytalnego pod względem przyrostu oszczędności – wynika z opublikowanego przez UKNF „Raportu o stanie rynku emerytalnego w Polsce na koniec 2025 roku”. Uczestnicy II i III filaru zgromadzili łącznie 425,6 mld zł, o 118,2 mld zł więcej niż rok wcześniej. Za znaczną częścią tego wzrostu stoi hossa na giełdzie – otwarte fundusze emerytalne wypracowały średnią stopę zwrotu na poziomie 42%, najwyższą od początku funkcjonowania II filaru. Jednocześnie towarzystwa emerytalne zarobiły mniej niż rok wcześniej, a coraz więcej uczestników PPK wycofuje zgromadzone środki.

425,6 mld zł Aktywa w systemie emerytalnym +118,2 mld zł r/r 42% Średnia stopa zwrotu OFE za 2025 r. rekord w historii 21,5 mln Liczba rachunków emerytalnych +0,6 mln r/r 643,8 mln zł Wynik netto towarzystw emerytalnych (PTE) -10% r/r

Rekordowy przyrost oszczędności emerytalnych

Na koniec 2025 r. w ramach wszystkich form oszczędzania emerytalnego – OFE, PPE, IKE, IKZE i PPK – funkcjonowało 21,5 mln rachunków, o 0,6 mln więcej niż rok wcześniej. Wartość zgromadzonych na nich aktywów wzrosła do 425,6 mld zł, czyli o 38,4% w skali roku. To zdecydowanie najwyższy przyrost od lat: rok wcześniej aktywa zwiększyły się o 19,8 mld zł, a w 2025 r. – o 118,2 mld zł. Największy wkład w ten wzrost miały otwarte fundusze emerytalne, których aktywa zwiększyły się o 80,5 mld zł, ale rekordową dynamiką wyróżniły się też dobrowolne produkty III filaru – IKZE (+50,1%), PPK (+49,0%) i IKE (+37,2%).

Wykres 1. Wartość aktywów według produktu emerytalnego (mln zł)

OFE: najlepszy rok w historii, ale coraz mniej pieniędzy zostaje w funduszach

Otwarte fundusze emerytalne zarządzały na koniec 2025 r. aktywami netto o wartości 293,5 mld zł, zbliżając się do poziomu sprzed reformy z 2014 r. Rok 2025 na warszawskiej giełdzie był wyjątkowo udany – WIG zyskał 47,3%, a WIG20 45,3%, co przy dominującym zaangażowaniu OFE w krajowe akcje przełożyło się na średnią stopę zwrotu funduszy na poziomie blisko 42% (wobec 5% rok wcześniej). To najwyższy wynik w całej historii II filaru. W perspektywie ostatnich pięciu lat OFE wypracowały łącznie 125% zwrotu, czyli o 81 pkt proc. więcej niż wyniosła skumulowana inflacja w tym okresie.

Dobra koniunktura nie zmienia jednak długoterminowego trendu: mechanizm „suwaka bezpieczeństwa”, który stopniowo przenosi kapitał OFE na subkonta w ZUS w ciągu 10 lat poprzedzających wiek emerytalny, zabrał funduszom w 2025 r. aż 11,9 mld zł – o 2,2 mld zł więcej niż rok wcześniej. Dla porównania, nowe składki wpływające z ZUS do OFE wyniosły tylko 4,8 mld zł. Ujemne saldo tego mechanizmu udało się zrównoważyć dzięki wpływom z dywidend spółek notowanych w portfelach OFE, ale UKNF wprost wskazuje, że w kolejnych latach „suwak” będzie coraz silniej ciążył na wartości zarządzanych przez OFE aktywów, w miarę jak w proces wchodzą kolejne, liczniejsze roczniki.

IKE i IKZE: Polacy coraz chętniej oszczędzają sami

Najbardziej dynamicznie rósł segment dobrowolnego, indywidualnego oszczędzania. Liczba rachunków IKE zwiększyła się o 23,3% do 1,19 mln, a IKZE o 29,8% do 770 tys. Wartość zgromadzonych na nich aktywów wzrosła odpowiednio o 37,2% (do 31,3 mld zł) i 50,1% (do 18,2 mld zł). W 2025 r. otwarto łącznie 313,1 tys. nowych IKE i 213,6 tys. nowych IKZE – to zdecydowanie więcej niż rok wcześniej i razem niemal 54% wszystkich nowych rachunków emerytalnych założonych w 2025 r. UKNF interpretuje ten wzrost jako sygnał rosnącej świadomości finansowej Polaków i potrzeby samodzielnego zabezpieczania przyszłości emerytalnej, niezależnie od systemu powszechnego.

PPK: rosną aktywa, ale też skala wypłacanych zwrotów

Pracownicze plany kapitałowe zakończyły 2025 r. – czwarty pełny rok funkcjonowania po wdrożeniu – z 4,9 mln uczestników i aktywami o wartości 45,1 mld zł, czyli o niemal 50% wyższymi niż rok wcześniej. Niepokojącym sygnałem jest jednak utrzymująca się tendencja do wycofywania środków: wartość zwrotów z PPK wzrosła w 2025 r. o 41% do 2,74 mld zł, po wzroście o 25% rok wcześniej i aż 174% w 2023 r. Uczestnicy PPK mogą wypłacać środki wielokrotnie w trakcie trwania programu, bez konieczności formalnej rezygnacji, tracą jednak przy tym premię od państwa, a kapitał pomniejszany jest o potrącenia. UKNF zwraca uwagę, że utrwalenie się tej praktyki może obniżyć przyszłe świadczenia uczestników po osiągnięciu 60. roku życia, i przypomina, że na 2026 r. przypada ustawowy przegląd funkcjonowania PPK, który ma być okazją do zwiększenia atrakcyjności programu.

Wykres 2. Liczba rachunków i wartość aktywów w systemie emerytalnym (2021-2025)

Towarzystwa emerytalne: mniej zysku mimo hossy na giełdzie

Paradoksalnie, rekordowe wyniki OFE nie przełożyły się na lepsze wyniki finansowe zarządzających nimi powszechnych towarzystw emerytalnych. Łączny wynik netto ośmiu PTE wyniósł w 2025 r. 643,8 mln zł, o 10% mniej niż rok wcześniej. Powodem był gwałtowny, niemal czterokrotny wzrost kosztów wpłat na Fundusz Gwarancyjny – z 56,5 mln zł do 213,2 mln zł (+277%), związany z mechanizmem dopłat wynikającym z dynamicznego wzrostu wartości aktywów OFE. Mimo niższego zysku wszystkie osiem towarzystw zdecydowało się wypłacić dywidendę z zysku za 2024 r. – łącznie 617,4 mln zł, o 71% więcej niż rok wcześniej, co stanowiło 96% zysków netto sektora. Kapitały własne PTE pozostają solidne: na koniec 2025 r. wynosiły łącznie 2,7 mld zł, czyli 84% sumy bilansowej, wyraźnie powyżej wymogów regulacyjnych.

Wykres 3. Zagregowany wynik finansowy netto PTE (mln zł)

Rynek pozostaje skoncentrowany

Mimo rosnącej konkurencji ze strony IKE i IKZE, rynek emerytalny w Polsce pozostaje wysoce skoncentrowany. Dwa największe PTE zarządzają łącznie ponad 53% wartości aktywów netto wszystkich funduszy emerytalnych, a trzy największe – 66%. Struktura ta nie zmieniła się istotnie względem 2024 r. Same OFE odpowiadają za 69% wszystkich aktywów zgromadzonych w systemie emerytalnym, a rachunki ich członków stanowią 65% wszystkich rachunków emerytalnych w Polsce – choć to właśnie ten segment jako jedyny odnotował w 2025 r. spadek liczby rachunków, o 2,1%, co wynika ze specyfiki OFE jako produktu zamkniętego dla nowych uczestników od 2014 r.

Metodologia. Dane pochodzą z raportu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego „Informacja o stanie rynku emerytalnego w Polsce na koniec 2025 roku”. Raport obejmuje powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE) i dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (DFE), pracownicze towarzystwa emerytalne (PrTE), a także produkty III filaru: pracownicze programy emerytalne (PPE), indywidualne konta emerytalne (IKE), indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), pracownicze plany kapitałowe (PPK) oraz ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE). Wszystkie porównania dotyczą stanu na koniec 2024 r. i 2025 r.

Źródło danych UKNF. Opracowanie własne na podstawie danych UKNF.