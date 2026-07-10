Archicom sprzedał 1321 mieszkań w pierwszym półroczu 2026 roku

Archicom, ogólnopolski deweloper mieszkaniowy z Grupy Echo, sprzedał w pierwszym półroczu 2026 roku 1321 lokali, wobec 1162 rok wcześniej. W samym drugim kwartale spółka zawarła 719 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz przekazała klientom 425 mieszkań. Wyniki potwierdzają stabilną aktywność sprzedażową oraz konsekwentną realizację harmonogramu operacyjnego, przy utrzymaniu całorocznych celów strategicznych.

Stabilna sprzedaż na sześciu największych rynkach

W drugim kwartale 2026 roku Archicom utrzymał zrównoważoną strukturę sprzedaży na wszystkich rynkach, na których prowadzi działalność. Najwięcej mieszkań sprzedał w Warszawie (185), Poznaniu (157), Łodzi (152) i Wrocławiu (147). Łącznie od początku roku spółka sprzedała 1321 lokali, poprawiając wynik z analogicznego okresu ubiegłego roku.

– Pierwsze półrocze potwierdza, że konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię rozwoju. Naszą siłą pozostaje zdywersyfikowana geograficznie oferta oraz portfolio odpowiadające na potrzeby różnych grup klientów. W 2026 roku koncentrujemy się na wzmacnianiu pozycji na kluczowych rynkach, szczególnie w Warszawie, rozwoju segmentu popularnego oraz dalszym zwiększaniu efektywności operacyjnej. Segment popularny pozostaje dziś jednym z głównych motorów naszego wzrostu i zakładamy, że do końca roku jego udział w strukturze sprzedaży wzrośnie do około 50%, przy jednoczesnym utrzymaniu silnej oferty premium – mówi Justyna Kawa, CFO i członkini zarządu Archicom.

Ponad tysiąc mieszkań przekazanych klientom

W drugim kwartale Archicom przekazał klientom 425 lokali, wobec 380 rok wcześniej. Łącznie od początku 2026 roku spółka zrealizowała 1137 przekazań, w porównaniu z 404 lokalami w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej mieszkań przekazano w Poznaniu (269), a następnie w Warszawie (62), Wrocławiu (51), Łodzi (37) i Krakowie (6).

– Podtrzymujemy cele operacyjne na 2026 rok, zakładające sprzedaż na poziomie 3200-3500 mieszkań oraz przekazanie 3000-3200 lokali. Harmonogram realizowanych inwestycji sprawia, że podobnie jak w poprzednich latach druga połowa roku będzie znacznie bardziej intensywna zarówno pod względem uruchamiania nowych projektów, jak i sprzedaży oraz przekazań mieszkań. Plany w zakresie nowych inwestycji pozwalają nam z optymizmem patrzeć na realizację tegorocznych założeń – mówi Justyna Kawa, CFO i członkini zarządu Archicom.

Wyniki pierwszego półrocza stanowią kolejny etap realizacji długoterminowej strategii Archicom, zakładającej umacnianie pozycji na największych rynkach mieszkaniowych oraz rozwój oferty w segmentach odpowiadających aktualnym potrzebom klientów.