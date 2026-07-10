Justyna Kawa, CFO i członkini zarządu Archicom
Justyna Kawa, CFO i członkini zarządu Archicom
FIRMY
Do przeczytania w1 min.

Archicom sprzedał 1321 mieszkań w pierwszym półroczu 2026 roku

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Archicom sprzedał w pierwszym półroczu 2026 roku 1321 mieszkań, wobec 1162 lokali rok wcześniej. W samym drugim kwartale deweloper zawarł 719 umów oraz przekazał klientom 425 mieszkań. Spółka podtrzymuje całoroczny cel sprzedaży na poziomie 3200–3500 lokali i zakłada, że druga połowa roku będzie bardziej intensywna pod względem uruchamiania inwestycji, sprzedaży oraz przekazań.

Spis treści

Archicom, ogólnopolski deweloper mieszkaniowy z Grupy Echo, sprzedał w pierwszym półroczu 2026 roku 1321 lokali, wobec 1162 rok wcześniej. W samym drugim kwartale spółka zawarła 719 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz przekazała klientom 425 mieszkań. Wyniki potwierdzają stabilną aktywność sprzedażową oraz konsekwentną realizację harmonogramu operacyjnego, przy utrzymaniu całorocznych celów strategicznych.

Stabilna sprzedaż na sześciu największych rynkach

W drugim kwartale 2026 roku Archicom utrzymał zrównoważoną strukturę sprzedaży na wszystkich rynkach, na których prowadzi działalność. Najwięcej mieszkań sprzedał w Warszawie (185), Poznaniu (157), Łodzi (152) i Wrocławiu (147). Łącznie od początku roku spółka sprzedała 1321 lokali, poprawiając wynik z analogicznego okresu ubiegłego roku.

– Pierwsze półrocze potwierdza, że konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię rozwoju. Naszą siłą pozostaje zdywersyfikowana geograficznie oferta oraz portfolio odpowiadające na potrzeby różnych grup klientów. W 2026 roku koncentrujemy się na wzmacnianiu pozycji na kluczowych rynkach, szczególnie w Warszawie, rozwoju segmentu popularnego oraz dalszym zwiększaniu efektywności operacyjnej. Segment popularny pozostaje dziś jednym z głównych motorów naszego wzrostu i zakładamy, że do końca roku jego udział w strukturze sprzedaży wzrośnie do około 50%, przy jednoczesnym utrzymaniu silnej oferty premium – mówi Justyna Kawa, CFO i członkini zarządu Archicom.

Ponad tysiąc mieszkań przekazanych klientom

W drugim kwartale Archicom przekazał klientom 425 lokali, wobec 380 rok wcześniej. Łącznie od początku 2026 roku spółka zrealizowała 1137 przekazań, w porównaniu z 404 lokalami w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej mieszkań przekazano w Poznaniu (269), a następnie w Warszawie (62), Wrocławiu (51), Łodzi (37) i Krakowie (6).

– Podtrzymujemy cele operacyjne na 2026 rok, zakładające sprzedaż na poziomie 3200-3500 mieszkań oraz przekazanie 3000-3200 lokali. Harmonogram realizowanych inwestycji sprawia, że podobnie jak w poprzednich latach druga połowa roku będzie znacznie bardziej intensywna zarówno pod względem uruchamiania nowych projektów, jak i sprzedaży oraz przekazań mieszkań. Plany w zakresie nowych inwestycji pozwalają nam z optymizmem patrzeć na realizację tegorocznych założeń – mówi Justyna Kawa, CFO i członkini zarządu Archicom.

Wyniki pierwszego półrocza stanowią kolejny etap realizacji długoterminowej strategii Archicom, zakładającej umacnianie pozycji na największych rynkach mieszkaniowych oraz rozwój oferty w segmentach odpowiadających aktualnym potrzebom klientów.

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

FIRMY

SatRev łączy własne satelity z danymi Airbus i rozwija usługi analityczne

0
SatRev, wrocławska spółka sektora new-space, z portfela notowanej na...
FIRMY

Kuba Fast nowym prezesem Revolut Bank UAB

0
Kuba Fast obejmuje stanowisko prezesa (CEO) spółki Revolut...
FIRMY

Matexi Polska zwiększyło sprzedaż mieszkań o 15%

0
Matexi Polska zakończyło pierwsze półrocze 2026 roku z wynikiem...
FIRMY

CVC Capital Partners pozyskało 3 mld euro dla funduszu Catalyst III

0
CVC Capital Partners (AEX: CVC) ogłasza finalne zamknięcie CVC...
FIRMY

Pierwsza umowa Synektik w krajach bałtyckich. System da Vinci trafi do szpitala uniwersyteckiego w Kownie

0
Giełdowy dostawca i producent zaawansowanych rozwiązań medycznych podpisał umowę...
Wiadomości

Sprzedaż aktywów Grupie Kingspan zmieniła Grupę Mercor w mcr. Spółka przedstawia nowe wyniki

0
Grupa mcr S.A. (wcześniej Grupa Mercor S.A.), specjalizująca się...

Victoria Dom sprzedała 803 mieszkania. Wynik wzrósł o 33 proc.

0
Victoria Dom sprzedała 803 mieszkania w pierwszym półroczu 2026...

OKAM Capital pozyskał 100 mln zł z emisji obligacji

0
OKAM Capital zakończył emisję obligacji o wartości 100 mln...

Agata Feltynowska dołącza do zespołu MPS w Brother Polska

0
Brother Polska wzmacnia kompetencje w obszarze Managed Print Services...

Medicalgorithmics z 55-proc. wzrostem przychodów w II kwartale 2026 r.

0
Medicalgorithmics S.A. kończy II kwartał 2026 r. szacunkowymi skonsolidowanymi...

SatRev łączy własne satelity z danymi Airbus i rozwija usługi analityczne

0
SatRev, wrocławska spółka sektora new-space, z portfela notowanej na...

Kuba Fast nowym prezesem Revolut Bank UAB

0
Kuba Fast obejmuje stanowisko prezesa (CEO) spółki Revolut...

Maciej Górski prezesem OX2 w Polsce

0
8 lipca 2026 r. Maciej Górski objął stanowisko Prezesa...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom
Victoria Dom sprzedała 803 mieszkania. Wynik wzrósł o 33 proc.
Następny artykuł
Krzysztof Krempeć, prezes Mcr.
Sprzedaż aktywów Grupie Kingspan zmieniła Grupę Mercor w mcr. Spółka przedstawia nowe wyniki