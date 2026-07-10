Victoria Dom sprzedała 803 mieszkania. Wynik wzrósł o 33 proc.

Victoria Dom sprzedała 803 mieszkania w pierwszym półroczu 2026 r., o 33 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy nabywców znalazły 603 lokale. Wyniki potwierdzają utrzymującą się dobrą koniunkturę na rynku mieszkaniowym oraz rosnące zainteresowanie zakupem nowych mieszkań.

Pierwsze sześć miesięcy 2026 r. upłynęło pod znakiem stabilnego wzrostu popytu na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Sprzedaż mieszkań w Victoria Dom wzrosła o jedną trzecią rok do roku, co potwierdza utrzymujące się zainteresowanie zakupem nowych lokali zarówno na potrzeby własne, jak i w celach inwestycyjnych.

– Wyniki pierwszego półrocza pokazują, że rynek mieszkaniowy pozostaje stabilny i konsekwentnie się rozwija. Obserwujemy wzrost zarówno liczby zawieranych transakcji, jak i cen mieszkań. Klienci nadal podejmują decyzje zakupowe, korzystając z szerokiej oferty dostępnych inwestycji oraz poprawiającej się dostępności finansowania – mówi Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom.

Na sytuację rynkową pozytywnie wpływa utrzymujący się wzrost wynagrodzeń, który przewyższa poziom inflacji, a także stabilizujące się koszty kredytów hipotecznych. Jednocześnie szeroka oferta mieszkań dostępnych na rynku zapewnia kupującym większy komfort wyboru i możliwość dopasowania lokalu do swoich potrzeb.

Jednocześnie deweloperzy mierzą się z rosnącymi kosztami realizacji nowych inwestycji. Coraz droższe grunty inwestycyjne, nowe wymagania techniczne dotyczące charakterystyki energetycznej budynków oraz długotrwałe procedury administracyjne zwiększają koszty przygotowania i realizacji projektów mieszkaniowych, co przekłada się na presję wzrostową

na ceny nowych mieszkań.

– W średnim i długim terminie trudno oczekiwać spadku cen nowych mieszkań. Koszty prowadzenia inwestycji systematycznie rosną, a jednocześnie w Polsce nadal utrzymują się znaczące, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe. To sprawia, że fundamenty rynku pozostają mocne i sprzyjają jego dalszemu rozwojowi – dodaje Waldemar Wasiluk.

Victoria Dom pozostaje jednym z najbardziej aktywnych deweloperów na największych rynkach mieszkaniowych w Polsce, konsekwentnie rozwijając ofertę i realizując kolejne inwestycje odpowiadające na zmieniające się potrzeby klientów.

Victoria Dom to deweloper z 28-letnim doświadczeniem. Posiada rozbudowany bank ziemi i systematycznie wprowadza do oferty kolejne inwestycje. W Polsce realizuje projekty na terenie Warszawy, Krakowa i Trójmiasta. Spółka rozwija także działalność w Niemczech prowadząc inwestycje w Berlinie i Lipsku.