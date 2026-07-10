Najnowsza projekcja NBP zmienia ścieżkę wzrostu PKB na 2026 r. do 3,7% i jednocześnie wyraźnie rewiduje w górę ścieżkę inflacji — do 2,9% w 2026 r. i 2,7% w 2027 r., wobec odpowiednio 2,3% i 2,4% w projekcji marcowej. Motorem wzrostu ma być przyspieszenie inwestycji dzięki funduszom KPO, ale bank centralny ocenia ryzyko dla inflacji w 2028 r. jako przechylone w górę.

Makroekonomia

Projekcja NBP: PKB w 2026 r. zrewidowany do 3,7%, a inflacja wróci powyżej 2,9%

PKB 2026 (projekcja) 3,7% ▼ z 3,9% w projekcji marcowej Inflacja CPI 2026 2,9% ▲ z 2,3% w projekcji marcowej Wynagrodzenia 2026 6,4% wobec 8,7% w 2025 r. Inwestycje (nakłady brutto) 2026 +7,1% przyspieszenie z 4,4% w 2025 r.

Wzrost gospodarczy: 2026 rok przyspieszenia, 2027 rok spowolnienia

NBP prognozuje, że dynamika PKB wyniesie 3,7% w 2026 r. — nieco poniżej marcowej prognozy (3,9%) — po czym wyraźnie wyhamuje do 2,8% w 2027 r. i odbije do 3,0% w 2028 r. Rok 2025 zamknął się wzrostem 3,6%, a w samym II kw. 2026 r. dane bieżące (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, fundusz płac) wskazują na przyspieszenie dynamiki PKB do 3,8% r/r po spadku do 3,5% w I kw. Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje popyt krajowy, napędzany przyspieszeniem inwestycji, choć wkład eksportu netto do wzrostu PKB pozostaje ujemny przez większą część horyzontu projekcji.

Projekcja dynamiki PKB: lipiec 2026 vs marzec 2026 (%, r/r)

Wśród czynników spowalniających wzrost w dalszym horyzoncie NBP wymienia: niższe wykorzystanie środków unijnych po szczycie w 2026 r., podwyższony poziom stopy oszczędności gospodarstw domowych, rosnące wydatki związane z transformacją energetyczną oraz ograniczony popyt zagraniczny — w strefie euro NBP obniżył prognozę wzrostu na 2026 r. do 0,5% (z 1,1% w marcu), a w Niemczech do 0,7% (z 1,0%).

Inflacja: wyraźna rewizja w górę, ryzyko przechylone ku wyższym odczytom w 2028 r.

Inflacja CPI ma wynieść 2,9% w 2026 r. i 2,7% w 2027 r. — to znacząca rewizja w górę względem marcowej projekcji (odpowiednio 2,3% i 2,4%). Na tę zmianę wpływają przede wszystkim wzrost cen importu (paliwa, usługi transportowe i wypoczynkowe) oraz rosnąca presja popytowa, znajdująca odzwierciedlenie w przejściowo dodatniej luce popytowej w 2026 r. Inflacja bazowa ma wynieść 3,1% w 2026 r., 3,0% w 2027 r. i spaść do 2,4% w 2028 r., gdy zacznie wygasać presja kosztowa związana z sytuacją na światowych rynkach surowców.

Projekcja inflacji CPI: lipiec 2026 vs marzec 2026 (%, r/r)

Wskaźnik 2024 2025 2026 2027 2028 PKB (r/r, %) — lipiec 2026 3,2 3,6 3,7 2,8 3,0 PKB (r/r, %) — marzec 2026 3,0 3,6 3,9 2,9 2,9 CPI (r/r, %) — lipiec 2026 3,6 3,6 2,9 2,7 2,2 CPI (r/r, %) — marzec 2026 3,6 3,6 2,3 2,4 2,3 Wynagrodzenia (r/r, %) — 8,7 6,4 5,8 5,5 Nakłady brutto na środki trwałe (r/r, %) — 4,4 7,1 1,6 2,7 Saldo rachunku bieżącego (% PKB) — -0,9 -0,9 -1,1 -0,6

Zestawienie na podstawie tablic z projekcji NECMOD, lipiec 2026 r. Wartości za 2024 r. dla wynagrodzeń, inwestycji i rachunku bieżącego nie zostały podane w opublikowanych tablicach kwartalnych. Źródło danych: NBP.

Bank centralny ocenia, że prawdopodobieństwo utrzymania inflacji w przedziale odchyleń od celu (1,5-3,5%) wynosi 79% w 2026 r., ale spada do 40% w 2027 r. i 33% w 2028 r. — sygnał rosnącej niepewności co do trwałości powrotu inflacji do celu w miarę wydłużania horyzontu projekcji. NBP wprost wskazuje na przewagę ryzyka w górę dla inflacji CPI w 2028 r., przy zbliżonym do symetrycznego rozkładzie ryzyk dla ścieżki PKB.

Rok Ścieżka centralna CPI Przedział 50% (dolny) Przedział 50% (górny) Prawdopodobieństwo pozostania w paśmie 1,5-3,5% 2026 2,9% 2,4% 3,3% 79% 2027 2,7% 1,5% 4,0% 40% 2028 2,2% 0,8% 3,9% 33%

Rozkład prawdopodobieństwa ścieżki inflacji CPI wg wykresu wachlarzowego, projekcja lipiec 2026 r. Źródło danych: NBP.

Rynek pracy: rekordowo niskie bezrobocie, ale wolniejszy wzrost płac i mniej etatów w sektorze publicznym

Stopa bezrobocia ma pozostać stabilna w całym horyzoncie projekcji, w okolicach 3,0-3,2%. Jednocześnie wyraźnie hamuje dynamika wynagrodzeń — z 8,7% w 2025 r. do 6,4% w 2026 r., 5,8% w 2027 r. i 5,5% w 2028 r. — co bezpośrednio przekłada się na prognozowane wyhamowanie dynamiki spożycia prywatnego gospodarstw domowych względem 2025 r. NBP odnotowuje też kontynuację spadku zatrudnienia etatowego w sektorze przedsiębiorstw (-0,8% r/r w maju 2026 r. wg BAEL) przy jednoczesnym wzroście indeksu niepełnego wykorzystania czynnika pracy (BBUI) do 5,1%, znacznie powyżej indeksu bezrobocia (3,2%) — sygnał ukrytej rezerwy siły roboczej, mimo formalnie niskiego bezrobocia.

Inwestycje: przyspieszenie napędzane funduszami KPO, potem gwałtowne wyhamowanie

Nakłady brutto na środki trwałe mają przyspieszyć z 4,4% w 2025 r. do 7,1% w 2026 r., by następnie gwałtownie wyhamować do 1,6% w 2027 r. i odbić do 2,7% w 2028 r. Kluczowym czynnikiem przyspieszenia w 2026 r. jest silny wzrost napływu funduszy unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy — do wykorzystania w 2026 i 2027 r. pozostało blisko 2/3 środków z KPO, a dane za pierwsze miesiące roku wskazują na przyspieszenie realizacji wydatków z tego funduszu. Polska pozostaje jednak w tyle za średnią unijną pod względem wykorzystania dotacji z RRF w latach 2020-2025, co pozostawia przestrzeń do dalszego przyspieszenia.

Dynamika wynagrodzeń i inwestycji (nakłady brutto na środki trwałe), 2025-2028 (%, r/r)

Handel zagraniczny: Polska trzecim największym dostawcą do strefy euro

Polska umocniła w 2025 r. pozycję na rynku unijnym, stając się trzecim największym dostawcą towarów na rynki strefy euro — za Chinami i Stanami Zjednoczonymi, a przed Czechami, Wielką Brytanią i Szwajcarią — przy czym udział Polski w imporcie strefy euro nadal rósł względem 2024 r. Wolumen polskiego eksportu towarów rósł od 2020 r. wyraźnie szybciej niż średnia unijna i niemiecka, co czyni Polskę jednym z liderów odbudowy eksportowej w regionie po pandemii. Wśród kategorii najmocniej napędzających eksport w okresie styczeń 2025-marzec 2026 dominowały odzież i dodatki, mięso i przetwory mięsne oraz komputery i maszyny biurowe, a największymi rynkami wzrostu były Niemcy, Czechy i Szwecja.

Perspektywa biznesowa: rewizja w górę ścieżki inflacji na lata 2026-2027 (z 2,3% do 2,9% i z 2,4% do 2,7%) przy jednoczesnym założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oznacza dla firm dłuższy okres podwyższonych kosztów finansowania i presji cenowej niż zakładano jeszcze w marcu — warto zrewidować założenia budżetowe na 2026-2027 r. w tym kierunku. Jednocześnie wyraźne przyspieszenie inwestycji w 2026 r. (+7,1%), napędzane funduszami KPO, to okno możliwości dla firm z branż budowlanej, technologicznej i usług dla sektora publicznego — pod warunkiem, że administracja utrzyma zapowiadane tempo wydatkowania środków unijnych, które dotąd odstawało od średniej UE.

NBP podniósł prognozę wzrostu PKB na 2026 r. do 3,7% (z 3,9% w marcu — jednocześnie rewidując w dół 2027 r. do 2,8%), przy jednoczesnej silnej rewizji w górę ścieżki inflacji: 2,9% w 2026 r. i 2,7% w 2027 r., wobec odpowiednio 2,3% i 2,4% w marcu.

Prawdopodobieństwo utrzymania inflacji w paśmie odchyleń od celu spada z 79% w 2026 r. do 33% w 2028 r. — NBP wskazuje na przewagę ryzyka w górę dla inflacji w 2028 r.

Dynamika wynagrodzeń wyraźnie hamuje — z 8,7% w 2025 r. do 5,5% w 2028 r. — co ma ograniczyć tempo wzrostu spożycia prywatnego w kolejnych latach.

Inwestycje mają przyspieszyć do +7,1% w 2026 r. dzięki funduszom KPO (do wykorzystania pozostało ok. 2/3 środków), po czym gwałtownie wyhamować do +1,6% w 2027 r.

Polska była w 2025 r. trzecim największym dostawcą towarów na rynki strefy euro, zwiększając swój udział rynkowy względem 2024 r.

Mimo stabilnie niskiego bezrobocia (ok. 3,1%) rośnie wskaźnik niepełnego wykorzystania czynnika pracy (BBUI: 5,1%), a zatrudnienie etatowe w sektorze przedsiębiorstw nadal spada.

Główne ryzyka dla projekcji to: dalszy przebieg konfliktu na Bliskim Wschodzie i jego wpływ na ceny surowców, decyzje UE ws. polityki przemysłowej i handlowej, wdrożenie ETS2 w 2028 r. oraz przyszła polityka fiskalna w warunkach wysokiego deficytu budżetowego.

Źródło danych: Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Badań Ekonomicznych, „Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD”, Warszawa, 10 lipca 2026 r. Dodatkowe źródła danych bazowych: GUS, Eurostat, Bloomberg, FAO, IHS Markit, MF, MFiPR.