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Praca zostanie wstrzymana podczas największych upałów. Rząd określił limity temperatur

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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowe zasady dotyczące pracy podczas upałów. Po przekroczeniu 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniu lub 32 stopni na otwartej przestrzeni praca będzie musiała zostać czasowo wstrzymana. Niższe progi temperatury będą natomiast zobowiązywały pracodawców do wprowadzenia dodatkowych przerw, skrócenia czasu pracy lub zmiany godzin wykonywania obowiązków.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało rozporządzenie określające maksymalne temperatury, przy których możliwe będzie wykonywanie pracy. Po przekroczeniu wskazanych wartości pracodawca będzie zobowiązany do czasowego wstrzymania pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami praca będzie musiała zostać wstrzymana, gdy temperatura przekroczy:

  • 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach,
  • 32 stopnie Celsjusza podczas pracy na otwartej przestrzeni.

Rozporządzenie określa również niższe progi temperatury, po osiągnięciu których pracodawcy będą musieli zastosować rozwiązania techniczne lub organizacyjne ograniczające narażenie pracowników na upał.

W przypadku pracy w pomieszczeniach próg wyniesie 25 stopni Celsjusza dla osób wykonujących prace ciężkie oraz 28 stopni Celsjusza dla pozostałych pracowników. Dla pracy wykonywanej na zewnątrz będzie to 25 stopni Celsjusza.

Po osiągnięciu tych wartości pracodawca będzie zobowiązany między innymi do obniżenia temperatury na stanowisku pracy albo zmiany organizacji pracy. Możliwe rozwiązania obejmują dodatkowe przerwy, skrócenie czasu pracy oraz zmianę godzin wykonywania obowiązków, tak aby ograniczyć pracę w najgorętszej części dnia.

Obecne przepisy Kodeksu pracy już teraz zobowiązują pracodawców do ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracownik może przerwać wykonywanie obowiązków lub opuścić stanowisko, jeżeli warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia. Powinien wcześniej poinformować o tym przełożonego. Za czas powstrzymania się od pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie po sześciu miesiącach od publikacji. Oznacza to, że nowe zasady zaczną obowiązywać w przyszłym roku.

Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się również 23 czerwca do Głównego Inspektora Pracy o przeprowadzenie wzmożonych kontroli podczas tegorocznych upałów. Kontrole mają dotyczyć przestrzegania przez pracodawców obowiązków związanych z ochroną pracowników przed skutkami wysokich temperatur.

Według sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski 59,2 proc. respondentów popiera wprowadzenie przepisów przewidujących skrócenie czasu pracy lub dzień wolny po przekroczeniu określonej temperatury. Przeciwko takim rozwiązaniom opowiedziało się 26,6 proc. badanych.

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