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Zwolnienie to test wartości firmy. Dlaczego warto zadbać o zdrowotny outplacement

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Employer branding nie kończy się w momencie rozstania z pracownikiem. To właśnie sposób przeprowadzenia zwolnienia często najmocniej wpływa na reputację firmy, opinie byłych pracowników i atmosferę w zespole. Dlatego coraz większe znaczenie zyskuje outplacement zdrowotny, łączący wsparcie psychoterapeutyczne i osteopatyczne dla osób odchodzących z organizacji.

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Employer branding zwykle kojarzy się z tym, jak firma traktuje pracowników, którzy w niej zostają – benefitami, atmosferą, elastycznością. Rzadziej mówi się o tym, że wizerunek pracodawcy równie mocno kształtuje się w momencie, gdy pracownik firmę opuszcza. A to właśnie zwolnienie – nie onboarding czy roczna ocena – bywa najbardziej emocjonalnym punktem całej relacji pracownik–pracodawca, i najlepiej zapamiętywanym.

Dlaczego sposób zwalniania wpływa na reputację firmy

Według danych Instytutu Gallupa pracownicy, którzy czują, że organizacja rzeczywiście się o nich troszczy, są o 59% mniej skłonni do poszukiwania nowej pracy – to statystyka dotycząca zaangażowania osób pozostających w firmie, ale mechanizm działa też w drugą stronę. Osoby zwalniane, które doświadczyły profesjonalnego i empatycznego wsparcia, rzadziej zostawiają negatywne opinie na LinkedIn czy Glassdoor, chętniej pozostają w dobrych relacjach z byłym pracodawcą i – co istotne z perspektywy rekrutacji – nierzadko wracają do niego w przyszłości albo polecają go innym.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swoich wytycznych z 2022 r. dotyczących zdrowia psychicznego w miejscu pracy jednoznacznie wskazuje, że odpowiedzialność pracodawcy za dobrostan pracownika nie kończy się wraz z ostatnim dniem zatrudnienia. Firmy, które to rozumieją, traktują offboarding – w tym programy outplacementowe – jako naturalne przedłużenie polityki wellbeingowej, a nie wyłącznie formalność kadrową.

Zwolnienie jako moment krytyczny – dla pracownika i dla marki pracodawcy

Z perspektywy osoby zwalnianej utrata pracy pozostaje jednym z najsilniejszych stresorów życiowych – uruchamia oś stresu, podnosi poziom kortyzolu i przekłada się na konkretne, mierzalne skutki: problemy ze snem, napięcie mięśniowe, spadek odporności, obniżony nastrój. Z perspektywy pracodawcy to właśnie ten moment – trudny, emocjonalny, obserwowany przez cały zespół – najsilniej weryfikuje deklaracje o „trosce o ludzi” zapisane w wartościach firmy.

Standardowy outplacement, ograniczony do pomocy w pisaniu CV i treningu rozmów kwalifikacyjnych, adresuje wyłącznie warstwę zawodową. Tymczasem wellbeing – rozumiany zgodnie z modelem Instytutu Gallupa jako suma dobrostanu fizycznego, psychicznego, społecznego i finansowego – wymaga czegoś więcej: realnego wsparcia dla ciała i psychiki w okresie, gdy oba są przeciążone.

Dlaczego kompleksowa opieka to nie dodatek, lecz standard odpowiedzialnego outplacementu

Kompleksowa opieka w outplacemencie zdrowotnym nie powinna być traktowana jako dodatkowy benefit, lecz jako standard odpowiedzialnego podejścia do pracownika odchodzącego z organizacji. Zwolnienie z pracy uruchamia jednocześnie reakcje psychiczne i fizyczne: lęk, napięcie, poczucie utraty kontroli, problemy ze snem, bóle karku, barków czy trudności z oddychaniem. Dlatego skuteczne wsparcie powinno obejmować zarówno rozmowę z psychoterapeutą, który pomaga uporządkować emocje, przepracować negatywne przekonania i odzyskać sprawczość, jak i pracę osteopatyczną z ciałem, napięciem oraz regulacją autonomicznego układu nerwowego. Dla pracodawcy taki program jest czytelnym sygnałem, że outplacement nie jest jedynie formalnym elementem restrukturyzacji, lecz realnym działaniem wspierającym człowieka w jednym z najbardziej obciążających momentów jego życia zawodowego.

Pomagamy odzyskać balans organizmu, relaks oraz komfort psychiczny i fizyczny w trudnym okresie zmiany

Firmy planujące odpowiedzialne programy outplacementowe mogą uwzględnić w nich wsparcie zdrowia dostępne w centrum 3xZdrowie przy ul. Limanowskiego 15 w Krakowie. Taka pomoc może stać się praktycznym elementem procesu rozstania z pracownikiem — pokazującym, że organizacja dba nie tylko o formalną stronę zwolnienia, ale również o dobrostan osoby odchodzącej z firmy.

3xzdrowie

Firmy zainteresowane wdrożeniem programu outplacementu zdrowotnego dla pracowników mogą skontaktować się z centrum 3xZdrowie w Krakowie.

E-mail: [email protected]

Treści zawarte w tym artykule mają charakter informacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem, psychoterapeutą ani osteopatą. W przypadku nasilonych objawów lękowych, depresyjnych lub myśli rezygnacyjnych warto skorzystać z pomocy specjalisty zdrowia psychicznego.

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