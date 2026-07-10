hulajnogi
MOTORYZACJAPRAWO
Do przeczytania w2 min.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowe przepisy dla hulajnóg elektrycznych i taksówek

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy zaostrzający nadzór nad hulajnogami i rowerami elektrycznymi. Transportowy Dozór Techniczny ma uzyskać prawo do kontroli oraz wycofywania z rynku pojazdów niespełniających wymagań, a straż miejska będzie mogła sprawdzać ich prędkość i moc. Projekt reguluje także parkowanie hulajnóg współdzielonych oraz przewiduje zmiany w egzaminach na prawo jazdy i przewozach taksówkami.

Spis treści

Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt ustawy dotyczący hulajnóg elektrycznych, rowerów elektrycznych oraz innych jednośladów poruszających się po drogach, drogach dla rowerów i chodnikach. Projekt przewiduje zwiększenie kontroli nad pojazdami wprowadzanymi do sprzedaży oraz możliwość wycofywania z rynku urządzeń niespełniających wymagań technicznych.

Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim pojazdów sprzedawanych jako hulajnogi lub rowery elektryczne, które ze względu na moc silnika, prędkość albo sposób napędzania nie spełniają ustawowych definicji tych urządzeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami hulajnoga elektryczna powinna mieć konstrukcyjnie ograniczoną prędkość do 20 km/h. W przypadku rowerów elektrycznych znaczenie mają między innymi dopuszczalna moc silnika, prędkość wspomagania oraz konieczność uruchamiania napędu poprzez pedałowanie.

Większe uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego

Projekt przewiduje wzmocnienie nadzoru prowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny. TDT ma otrzymać dodatkowe narzędzia do kontroli pojazdów i części wprowadzanych do obrotu w Polsce.

Kontrole mają obejmować zarówno urządzenia sprowadzane do kraju, jak i pojazdy sprzedawane przez sklepy internetowe. TDT będzie mógł nakazać wycofanie z rynku produktów niespełniających wymagań technicznych.

Karze administracyjnej ma podlegać przedsiębiorca, który wprowadzi do sprzedaży hulajnogę elektryczną niespełniającą warunków technicznych lub wyposażoną w rozwiązania umożliwiające zwiększenie prędkości powyżej 20 km/h.

Przepisy mają również objąć usuwanie fabrycznych ograniczeń prędkości w hulajnogach i rowerach elektrycznych. Straż miejska ma otrzymać uprawnienia do kontroli prędkości i mocy takich pojazdów.

Parkowanie hulajnóg współdzielonych

Ministerstwo planuje także uregulowanie zasad parkowania hulajnóg elektrycznych i innych pojazdów współdzielonych.

Hulajnogi oferowane przez wypożyczalnie będą mogły być pozostawiane wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Pojazdy zaparkowane niezgodnie z przepisami będą mogły zostać usunięte na koszt właściciela.

Według resortu zmiana ma ograniczyć pozostawianie hulajnóg na chodnikach i w miejscach utrudniających poruszanie się pieszym, osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom z wózkami dziecięcymi.

Kaski i minimalny wiek użytkowników

Ministerstwo przypomniało również o przepisach obowiązujących od 3 czerwca 2026 roku. Dzieci do 16. roku życia muszą używać kasków podczas jazdy rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego.

Minimalny wiek umożliwiający korzystanie z hulajnogi elektrycznej wynosi 13 lat.

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Resort zapowiedział także zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców. Z egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B ma zostać usunięta część przeprowadzana na placu manewrowym.

Egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy mają być nagrywane. Ministerstwo planuje również uproszczenie bazy pytań egzaminacyjnych, aby były one bardziej zrozumiałe.

Nowe wymagania dla taksówek

Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury obejmuje również zmiany dotyczące przewozu osób taksówkami.

Planowane jest rozszerzenie wymogów dotyczących niekaralności kierowców. Obywatele państw trzecich mają przedstawiać informację o niekaralności z rejestru państwa pochodzenia.

Pośrednicy organizujący przewóz osób będą zobowiązani do sprawdzania, czy wykorzystywane pojazdy mają dodatkowe badanie techniczne wymagane dla taksówek, odpowiednie ubezpieczenie OC oraz aplikację mobilną spełniającą wymagania dotyczące kas rejestrujących.

Ministerstwo planuje także wprowadzenie ogólnopolskiego identyfikatora kierowcy taksówki.

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

BEZPIECZEŃSTWO

UODO chce szybszego usuwania deepfake’ów i danych wykradzionych w cyberatakach

0
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pozytywnie ocenia uwzględnienie przez...
PRACA I KARIERA

Nowe przepisy o PIP już obowiązują. Przedsiębiorcy apelują o rozsądek w kontrolach

0
Reforma Inspekcji Pracy weszła w życie 8 lipca i...
PRACA I KARIERA

Praca zostanie wstrzymana podczas największych upałów. Rząd określił limity temperatur

0
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało rozporządzenie określające...
BIZNES

Nieuczciwa konkurencja XXI wieku. Dlaczego firmy tracą przewagę, choć nikt nie kradnie dokumentów

0
Najgroźniejszy konkurent nie zawsze wychodzi z firmy z teczką...
MEDIA

UODO: media potrzebują wspólnych standardów ochrony danych osobowych

0
Zasady anonimizacji danych, archiwizacja materiałów prasowych ze stron internetowych,...
Wiadomości

Volkswagen pod presją BYD. Kryzys sprzedaży w Chinach się pogłębia

0
W drugim kwartale 2026 roku globalne dostawy Grupy Volkswagen...

Praca zostanie wstrzymana podczas największych upałów. Rząd określił limity temperatur

0
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało rozporządzenie określające...

Nieuczciwa konkurencja XXI wieku. Dlaczego firmy tracą przewagę, choć nikt nie kradnie dokumentów

0
Najgroźniejszy konkurent nie zawsze wychodzi z firmy z teczką...

UODO chce szybszego usuwania deepfake’ów i danych wykradzionych w cyberatakach

0
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pozytywnie ocenia uwzględnienie przez...

Nowe przepisy o PIP już obowiązują. Przedsiębiorcy apelują o rozsądek w kontrolach

0
Reforma Inspekcji Pracy weszła w życie 8 lipca i...

Porsche 911 jako lokata kapitału? Co 4. egzemplarz w Polsce od początku ma jednego właściciela

0
Kupowanie luksusowych aut to nie tylko kwestia pasji, ale...

UODO: media potrzebują wspólnych standardów ochrony danych osobowych

0
Zasady anonimizacji danych, archiwizacja materiałów prasowych ze stron internetowych,...

Kancelaria podatkowa ukarana za przejęte konto e-mail. Prezes UODO nałożył ponad 11 tys. zł kary

0
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski nałożył karę...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
temperatura
Praca zostanie wstrzymana podczas największych upałów. Rząd określił limity temperatur
Następny artykuł
Volkswagen
Volkswagen pod presją BYD. Kryzys sprzedaży w Chinach się pogłębia