Ministerstwo Infrastruktury opracowało projekt ustawy dotyczący hulajnóg elektrycznych, rowerów elektrycznych oraz innych jednośladów poruszających się po drogach, drogach dla rowerów i chodnikach. Projekt przewiduje zwiększenie kontroli nad pojazdami wprowadzanymi do sprzedaży oraz możliwość wycofywania z rynku urządzeń niespełniających wymagań technicznych.

Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim pojazdów sprzedawanych jako hulajnogi lub rowery elektryczne, które ze względu na moc silnika, prędkość albo sposób napędzania nie spełniają ustawowych definicji tych urządzeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami hulajnoga elektryczna powinna mieć konstrukcyjnie ograniczoną prędkość do 20 km/h. W przypadku rowerów elektrycznych znaczenie mają między innymi dopuszczalna moc silnika, prędkość wspomagania oraz konieczność uruchamiania napędu poprzez pedałowanie.

Większe uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego

Projekt przewiduje wzmocnienie nadzoru prowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny. TDT ma otrzymać dodatkowe narzędzia do kontroli pojazdów i części wprowadzanych do obrotu w Polsce.

Kontrole mają obejmować zarówno urządzenia sprowadzane do kraju, jak i pojazdy sprzedawane przez sklepy internetowe. TDT będzie mógł nakazać wycofanie z rynku produktów niespełniających wymagań technicznych.

Karze administracyjnej ma podlegać przedsiębiorca, który wprowadzi do sprzedaży hulajnogę elektryczną niespełniającą warunków technicznych lub wyposażoną w rozwiązania umożliwiające zwiększenie prędkości powyżej 20 km/h.

Przepisy mają również objąć usuwanie fabrycznych ograniczeń prędkości w hulajnogach i rowerach elektrycznych. Straż miejska ma otrzymać uprawnienia do kontroli prędkości i mocy takich pojazdów.

Parkowanie hulajnóg współdzielonych

Ministerstwo planuje także uregulowanie zasad parkowania hulajnóg elektrycznych i innych pojazdów współdzielonych.

Hulajnogi oferowane przez wypożyczalnie będą mogły być pozostawiane wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Pojazdy zaparkowane niezgodnie z przepisami będą mogły zostać usunięte na koszt właściciela.

Według resortu zmiana ma ograniczyć pozostawianie hulajnóg na chodnikach i w miejscach utrudniających poruszanie się pieszym, osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom z wózkami dziecięcymi.

Kaski i minimalny wiek użytkowników

Ministerstwo przypomniało również o przepisach obowiązujących od 3 czerwca 2026 roku. Dzieci do 16. roku życia muszą używać kasków podczas jazdy rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego.

Minimalny wiek umożliwiający korzystanie z hulajnogi elektrycznej wynosi 13 lat.

Zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Resort zapowiedział także zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców. Z egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B ma zostać usunięta część przeprowadzana na placu manewrowym.

Egzaminy na wszystkie kategorie prawa jazdy mają być nagrywane. Ministerstwo planuje również uproszczenie bazy pytań egzaminacyjnych, aby były one bardziej zrozumiałe.

Nowe wymagania dla taksówek

Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury obejmuje również zmiany dotyczące przewozu osób taksówkami.

Planowane jest rozszerzenie wymogów dotyczących niekaralności kierowców. Obywatele państw trzecich mają przedstawiać informację o niekaralności z rejestru państwa pochodzenia.

Pośrednicy organizujący przewóz osób będą zobowiązani do sprawdzania, czy wykorzystywane pojazdy mają dodatkowe badanie techniczne wymagane dla taksówek, odpowiednie ubezpieczenie OC oraz aplikację mobilną spełniającą wymagania dotyczące kas rejestrujących.

Ministerstwo planuje także wprowadzenie ogólnopolskiego identyfikatora kierowcy taksówki.