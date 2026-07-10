Grupa mcr S.A. (wcześniej Grupa Mercor S.A.), specjalizująca się w technologiach związanych z bezpieczeństwem pożarowym, w roku obrotowym 2025/2026 (1 kwietnia 2025 – 31 marca 2026 r.) wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 181,2 mln zł (wzrost o 10,7%). EBITDA wyniosła -3,4 mln zł a wynik netto -10 mln zł.

Wyniki minionego roku odzwierciedlają etap przejściowy w jakim jest obecnie Grupa mcr, m.in. wpływ mają na nie efekty transakcji sprzedaży części aktywów i koszty związane z transakcją (ok. 14 mln zł).

1 października 2025 r. Grupa sfinalizowała sprzedaż działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego i wentylacji pożarowej na rzecz Grupy Kingspan, globalnego dostawcy technologii izolacyjnych i systemowych rozwiązań dla budynków. Maksymalna cena za udziały w spółkach objętych transakcją wynosi 420 mln zł, z czego 330 mln zł Grupa już otrzymała, a do 90 mln zł stanowi płatność odroczoną, uzależnioną od realizacji określonych progów skonsolidowanej EBITDA do 31 marca 2026 r. Ostatecznego rozliczenia należy się spodziewać we wrześniu br.

Transakcja z Grupą Kingspan obejmowała również sprzedaż marki Mercor, czego konsekwencją jest zmiana nazwy na mcr oraz nowe hasło: „TECHNOLOGIE BEZPIECZNEGO JUTRA”, odzwierciedlające strategiczną transformację Grupy.

W styczniu 2026 r. Grupa zakończyła skup akcji własnych przeprowadzony w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży. W okresie 13-16 stycznia nabyto łącznie 6,28 mln akcji po cenie 21,5 zł za akcję, przeznaczając na ten cel blisko 135 mln zł.

Kluczowym wydarzeniem w minionym roku była finalizacja sprzedaży działów Wentylacji Pożarowej i Oddymiania Grawitacyjnego Grupie Kingspan. To druga w historii firmy tak duża sprzedaż wydzielonej części biznesu, po zbyciu w 2013 biznesu opartego na drzwiach i bramach przeciwpożarowych. Obecnie trwa proces transformacji naszej Grupy i dostosowania skali operacyjnej do nowej struktury. W związku z tym wyniki minionego roku obrotowego odzwierciedlają etap przejściowy, czyli wpływ mają na nie efekty sprzedaży części aktywów – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „mcr” S.A.

Patrząc w przyszłość, koncentrujemy się na specjalistycznych rozwiązaniach z zakresu aktywnych systemów gaśniczych, bezpieczeństwa wspieranego technologiami cyfrowymi. Dodatkowo posiadamy udziały w spółce Elmech, producencie magazynów energii. Uważamy, że branża bezpieczeństwa budowlanego podda się globalnemu trendowi i również będzie przechodzić cyfrową transformację. Przewidujemy, że przyszłością jest prewencja oparta w coraz większym stopniu na elektronice, zaawansowanej analityce danych i inteligentnych sieciach, a urządzenia ochrony przeciwpożarowej będą coraz silniej integrowane ze środowiskiem Internetu Rzeczy (IoT) oraz nadrzędnymi systemami zarządzania budynkiem (systemy klasy PSIM, BMS, etc.). Poszczególne elementy zabezpieczeń muszą na bieżąco komunikować się z cyfrowym krwiobiegiem obiektu, automatyzując procedury ratunkowe i wyprzedzając stany awaryjne. mcr S.A., w ramach zaktualizowanej misji, traktuje tę technologiczną ewolucję jako absolutny priorytet oraz jako swoją szansę. To esencja naszego hasła „TECHNOLOGIE BEZPIECZNEGO JUTRA” – podkreśla Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „mcr” S.A.

Aktualnie Grupa dostarcza rozwiązania obejmujące aktywne systemy gaśnicze, w tym stałe urządzenia gaśnicze wodne, które chronią ludzi i mienie oraz minimalizują ryzyko zniszczeń. Oferta obejmuje również innowacyjne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, oparte o technologie Internetu Rzeczy (IoT) i transmisję bezprzewodową, a także nowoczesne systemy zarządzania obiektami. Grupa nadal zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji budowlanych oraz oddzielenia przeciwpożarowe spełniające rygorystyczne normy. W portfolio Grupy znajdują się ponadto przemysłowe magazyny energii dla zakładów produkcyjnych i infrastruktury krytycznej, wspierające transformację energetyczną.

W roku obrotowym 2025/226 Grupa wygenerowała przychody z rynku polskiego na poziomie 52,3% przychodów, czyli 94,7 mln zł. Z kolei 47,7% sprzedaży, czyli 86,5 mln zł, pochodziła z rynków zagranicznych.

WYNIKI GRUPY MCR (dawniej „MERCOR”) PO ROKU OBROTOWYM 2025/26

w tys. zł 2025/26 2024/25 Zmiana Przychody ze sprzedaży 181 159 163 719 10,7% Sprzedaż zagraniczna 86 452 89 096 -3,0% Sprzedaż w Polsce 94 707 74 623 26,9% Zysk brutto ze sprzedaży 31 519 31 350 0,5% Marża brutto na sprzedaży 17,40% 19,14% -1,74 p.p. EBITDA -3 429 9 229 -137,2% Marża EBITDA -1,89% 5,64% -7,53 p.p. EBIT -16 061 -562 – Marża EBIT -8,87% -0,34% -8,53 p.p. Wynik netto -10 029 3 200 -413,4% Marża netto -5,54% 1,95% -7,49 p.p.

W związku ze zbyciem w dniu 1 października 2025 roku działalności Spółki i jej spółek zależnych w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej, działalność ta traktowana jest zaniechana. Działalność zaniechana wygenerowała w okresie 1.04.2025-31.03.2026 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 188,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości 232,3 mln zł.