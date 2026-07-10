Krzysztof Krempeć, prezes Mcr.
Krzysztof Krempeć, prezes mcr. / fot. mat. prasowe
FIRMY
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Sprzedaż aktywów Grupie Kingspan zmieniła Grupę Mercor w mcr. Spółka przedstawia nowe wyniki

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Grupa mcr S.A., wcześniej działająca jako Grupa Mercor, osiągnęła w roku obrotowym 2025/2026 przychody ze sprzedaży w wysokości 181,2 mln zł, o 10,7 proc. wyższe niż rok wcześniej. EBITDA wyniosła minus 3,4 mln zł, a strata netto sięgnęła 10 mln zł. Na wyniki wpłynęły koszty transformacji oraz sprzedaży części działalności Grupie Kingspan, wynoszące około 14 mln zł. Po zakończeniu transakcji spółka koncentruje się na aktywnych systemach gaśniczych, rozwiązaniach cyfrowych, technologiach IoT oraz magazynach energii.

Grupa mcr S.A. (wcześniej Grupa Mercor S.A.), specjalizująca się w technologiach związanych z bezpieczeństwem pożarowym, w roku obrotowym 2025/2026 (1 kwietnia 2025 – 31 marca 2026 r.) wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 181,2 mln zł (wzrost o 10,7%). EBITDA wyniosła -3,4 mln zł a wynik netto -10 mln zł.

Wyniki minionego roku odzwierciedlają etap przejściowy w jakim jest obecnie Grupa mcr, m.in. wpływ mają na nie efekty transakcji sprzedaży części aktywów i koszty związane z transakcją (ok. 14 mln zł).

1 października 2025 r. Grupa sfinalizowała sprzedaż działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego i wentylacji pożarowej na rzecz Grupy Kingspan, globalnego dostawcy technologii izolacyjnych i systemowych rozwiązań dla budynków. Maksymalna cena za udziały w spółkach objętych transakcją wynosi 420 mln zł, z czego 330 mln zł Grupa już otrzymała, a do 90 mln zł stanowi płatność odroczoną, uzależnioną od realizacji określonych progów skonsolidowanej EBITDA do 31 marca 2026 r.  Ostatecznego rozliczenia należy się spodziewać we wrześniu br.

Transakcja z Grupą Kingspan obejmowała również sprzedaż marki Mercor, czego konsekwencją jest zmiana nazwy na mcr oraz nowe hasło: „TECHNOLOGIE BEZPIECZNEGO JUTRA”, odzwierciedlające strategiczną transformację Grupy.

W styczniu 2026 r. Grupa zakończyła skup akcji własnych przeprowadzony w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży. W okresie 13-16 stycznia nabyto łącznie 6,28 mln akcji po cenie 21,5 zł za akcję, przeznaczając na ten cel blisko 135 mln zł.

 Kluczowym wydarzeniem w minionym roku była finalizacja sprzedaży działów Wentylacji Pożarowej i Oddymiania Grawitacyjnego Grupie Kingspan. To druga w historii firmy tak duża sprzedaż wydzielonej części biznesu, po zbyciu w 2013 biznesu opartego na drzwiach i bramach przeciwpożarowych. Obecnie trwa proces transformacji naszej Grupy i dostosowania skali operacyjnej do nowej struktury. W związku z tym wyniki minionego roku obrotowego odzwierciedlają etap przejściowy, czyli wpływ mają na nie efekty sprzedaży części aktywów – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „mcr” S.A.

Patrząc w przyszłość, koncentrujemy się na specjalistycznych rozwiązaniach z zakresu aktywnych systemów gaśniczych, bezpieczeństwa wspieranego technologiami cyfrowymi. Dodatkowo posiadamy udziały w spółce Elmech, producencie magazynów energii. Uważamy, że branża bezpieczeństwa budowlanego podda się globalnemu trendowi i również będzie przechodzić cyfrową transformację. Przewidujemy, że przyszłością jest prewencja oparta w coraz większym stopniu na elektronice, zaawansowanej analityce danych i inteligentnych sieciach, a urządzenia ochrony przeciwpożarowej będą coraz silniej integrowane ze środowiskiem Internetu Rzeczy (IoT) oraz nadrzędnymi systemami zarządzania budynkiem (systemy klasy PSIM, BMS, etc.). Poszczególne elementy zabezpieczeń muszą na bieżąco komunikować się z cyfrowym krwiobiegiem obiektu, automatyzując procedury ratunkowe i wyprzedzając stany awaryjne. mcr S.A., w ramach zaktualizowanej misji, traktuje tę technologiczną ewolucję jako absolutny priorytet oraz jako swoją szansę. To esencja naszego hasła „TECHNOLOGIE BEZPIECZNEGO JUTRA”  – podkreśla Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „mcr” S.A.

Aktualnie Grupa dostarcza rozwiązania obejmujące aktywne systemy gaśnicze, w tym stałe urządzenia gaśnicze wodne, które chronią ludzi i mienie oraz minimalizują ryzyko zniszczeń. Oferta obejmuje również innowacyjne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, oparte o technologie Internetu Rzeczy (IoT) i transmisję bezprzewodową, a także nowoczesne systemy zarządzania obiektami. Grupa nadal zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji budowlanych oraz oddzielenia przeciwpożarowe spełniające rygorystyczne normy. W portfolio Grupy znajdują się ponadto przemysłowe magazyny energii dla zakładów produkcyjnych i infrastruktury krytycznej, wspierające transformację energetyczną.

W roku obrotowym 2025/226 Grupa wygenerowała przychody z rynku polskiego na poziomie 52,3% przychodów, czyli 94,7 mln zł. Z kolei 47,7% sprzedaży, czyli 86,5 mln zł, pochodziła z rynków zagranicznych.

WYNIKI GRUPY MCR (dawniej „MERCOR”) PO ROKU OBROTOWYM 2025/26

w tys. zł 2025/26 2024/25 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 181 159 163 719 10,7%
Sprzedaż zagraniczna 86 452 89 096 -3,0%
Sprzedaż w Polsce 94 707 74 623 26,9%
Zysk brutto ze sprzedaży 31 519 31 350 0,5%
Marża brutto na sprzedaży 17,40% 19,14% -1,74 p.p.
EBITDA -3 429 9 229 -137,2%
Marża EBITDA -1,89% 5,64% -7,53 p.p.
EBIT -16 061 -562
Marża EBIT -8,87% -0,34% -8,53 p.p.
Wynik netto -10 029 3 200 -413,4%
Marża netto -5,54% 1,95% -7,49 p.p.

 

W związku ze zbyciem w dniu 1 października 2025 roku działalności Spółki i jej spółek zależnych w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej, działalność ta traktowana jest zaniechana. Działalność zaniechana wygenerowała w okresie 1.04.2025-31.03.2026 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 188,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości 232,3 mln zł.

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