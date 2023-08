Mercor odnotowuje dwucyfrowy wzrost przychodów i zysku netto w I kw. 2023/24

Grupa „MERCOR” S.A. po I kwartale roku obrotowego 2023/24 (01.04.2023-30.06.2023) odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 12,7% r/r do 152,2 mln zł. Zysk netto wzrósł r/r o 14% i wyniósł 12,6 mln zł. EBIT Grupy w omawianym okresie kształtował się na poziomie 15,5 mln zł (-8,3%), a EBITDA wyniosła 20,5 mln zł (-4,15% r/r).

Wyniki za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 pokazują naszą dobrą sytuację operacyjną i finansową. Cieszą dwucyfrowe wzrosty przychodów i zysku netto rok do roku. Utrzymujemy solidny poziom marż. Dlatego jako zarząd zarekomendowaliśmy wypłatę dywidendy w wysokości 1,51 zł na akcję. Oznacza to, że chcemy przeznaczyć na ten cel 23,5 mln zł, czyli ok. połowę wyniku netto Grupy – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

W I kwartale roku obrotowym 2023/24 Grupa wygenerowała przychody z rynku krajowego na poziomie 49,1% przychodów, czyli 74,7 mln zł. Z kolei 50,9% sprzedaży, czyli 77,5 mln zł, pochodziła z rynków zagranicznych.

Nasze przychody osiągane na zagranicznych rynkach wzrosły rok do roku o 26%. Od lat budujemy naszą reputację również poza Polską, mając w swoim portfolio realizacje dla prestiżowych obiektów w wielu krajach. Wyróżniamy się na globalnym rynku wysokim poziomem innowacyjności – zaznacza Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Stabilny wzrost zamówień

Obecna sytuacja w Grupie pod względem pozyskiwanych zamówień jest zadowalająca. W lipcu 2023 r. Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 48,5 mln zł, czyli na porównywalnym poziomie co w analogicznym okresie ub.r. Z kolei w okresie ostatnich sześciu miesięcy, czyli od lutego do lipca 2023 roku, Grupa pozyskała zamówienia o wartości ok. 315,8 mln zł wobec 294,5 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 7% – podaje na koniec Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

WYNIKI GRUPY „MERCOR” W I KWARTALE 2023/24: