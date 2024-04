Transakcje na polskim rynku VC w I kwartale 2024 r.

PFR Ventures i Inovo VC przygotowały raport podsumowujący transakcje na polskim rynku venture capital (VC) w pierwszym kwartale 2024 roku. Z danych wynika, że w tym okresie 30 spółek pozyskało 173 mln PLN od 35 funduszy.

W pierwszym kwartale 2024 roku przez polski rynek VC przepłynęło 173 mln PLN. To łączna wartość kapitału, który polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w 30 transakcjach w rodzime innowacyjne przedsiębiorstwa. Porównując najgorszy i najlepszy pierwszy kwartał z lat 2019-2023, można mówić, że wartość inwestycji wzrosła o 56% lub spadła o 72%. Względem analogicznego okresu z 2023 roku jest to spadek o 61%.

Otwarcie roku to przede wszystkim istotny spadek samej liczby spółek, które pozyskały finansowanie. Jest to związane z zakończeniem horyzontu inwestycyjnego funduszy bazujących na środkach unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Fundusze te odpowiadały w ostatnich latach za zdecydowaną większość transakcji na naszym rynku.

– Mimo spadków, dostępność środków VC jest diametralnie lepsza niż przed 2019 rokiem. Zakładamy, że sytuacja poprawi się w drugiej połowie roku, po uruchomieniu nowych funduszy z programu FENG. Oznacza to, że także drugi kwartał będzie trudnym okresem dla spółek poszukujących finansowania. W ramach FENG planujemy zainwestowanie w około 40 zespołów VC, które zasilone zostaną ponad 3,1 mld PLN. Na tę kwotę składają się środki PFR Ventures oraz inwestorów prywatnych – komentuje Aleksander Mokrzycki, wiceprezes PFR Ventures.

– Warto zauważyć, że względem wcześniejszych lat, rynek jest w dobrej kondycji. Rośnie liczba nowych polskich przedsiębiorców rozpoczynających nowe projekty technologiczne i jesteśmy w środku rewolucji technologicznej prowadzonej przez AI. Dlatego jestem spokojny, że i w tym roku sięgniemy poziomów z lat 2020 i 2023, a łączna wartość finansowania VC w całym 2024 roku wyniesie ponad 2 mld PLN – wskazuje Karol Lasota, principal w Inovo VC.

Niska liczba transakcji nie wpłynęła istotnie na rodzaj transakcji dokonywanych przez fundusze. Wciąż ponad 80% z nich to rundy o charakterze zalążkowym. Odnotowaliśmy także 5 inwestycji na poziomie rund A i B. Znacząca zmiana nastąpiła w zakresie mediany transakcji, która w ostatnich 2 kwartałach wzrosła z 1 do 3 mln PLN. Jest to związane z wygaszeniem aktywności funduszy z portfela Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które mogły inwestować właśnie do 1 mln PLN.

4 z 30 transakcji to inwestycje z udziałem funduszy PFR Ventures. Zapewniły one blisko 30% kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Większość transakcji przeprowadzona została przy istotnym udziale prywatnych polskich funduszy i aniołów biznesu. 36% kapitału dostarczyły fundusze międzynarodowe.

W gronie największych transakcji znalazły się rundy Saleor Commerce (32 mln PLN) oraz Vasa Therapeutics (24 mln PLN). Obie inwestycje miały charakter zalążkowy i sfinansowane zostały przy znaczącym udziale zagranicznego kapitału. Pięciu innym spółkom udało się pozyskać środki w przedziale od 10 do 20 mln PLN.

Pełen raport do pobrania tutaj: https://pfrventures.pl/2024Q1