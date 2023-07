MERCOR po roku obrotowym 2022/23 – dwucyfrowe wzrosty przychodów i wyników operacyjnych

Grupa „MERCOR” S.A., producent zaawansowanych technologii i jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, po roku obrotowym 2022/23 (01.04.2022-31.03.2023) odnotowała dynamiczną poprawę kluczowych wyników finansowych. Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 26,7% r/r do 628,4 mln zł. Grupa zwiększyła też wyniki operacyjne. Zysk netto wyniósł 47,2 mln zł (+45,4% r/r), EBIT sięgnął 68,8 mln zł (+56,1%), a EBITDA wyniosła 87,6 mln zł (+50,1% r/r).

W samym IV kwartale Grupa Mercor zwiększyła przychody ze sprzedaży o 16,2% r/r do ponad 159 mln zł. Zysk netto w tym okresie sięgnął blisko 10,4 mln zł wobec 7,4 mln zł rok wcześniej, co daje wzrost aż o 40,8% r/r. Z kolei EBIT wyniósł 13,8 mln zł (+27,9%), a EBITDA była na poziomie ponad 19 mln zł (+32,9 r/r).

Za nami udany rok obrotowy 2022/2023, w którym poza znacznym wzrostem przychodów poprawiliśmy także osiągane marże w kluczowych obszarach działalności. Z uwagi na coraz większy stopień zaawansowania technicznego obiektów, w minionym roku obrotowym mogliśmy zaobserwować rosnące zainteresowanie naszymi usługami. Technologie przemysłowe wymagają coraz więcej zabezpieczeń o wysokim poziomie kompleksowości i innowacyjności, a my dostarczamy tego typu rozwiązania naszym partnerom – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

W roku obrotowym 2022/23 Grupa wygenerowała przychody z rynku krajowego na poziomie 50,2% przychodów, czyli 315,5 mln zł. Z kolei 49,8% sprzedaży pochodziło z rynków zagranicznych.

W naszej branży niezwykle ważna jest dywersyfikacja działalności i oparcie sprzedaży o wiele rynków. Chociażby z tego względu skutki ewentualnego spowolnienia w poszczególnych krajach czy regionach są dla nas mniej odczuwalne, a czasem stwarzają także rynkowe szanse, ponieważ wtedy bardziej konkurencyjni cenowo dostawcy zyskują na znaczeniu. Warto podkreślić, że w całym roku obrotowym wystąpiła wyraźna dynamika wzrostu sprzedaży zagranicznej, która wyniosła blisko 26%. Wzrost sprzedaży na rynku polskim w tym okresie również był dwucyfrowy i przekroczył 27%. Szczególnie cieszy nas dynamiczny rozwój jednej z młodszych spółek w Grupie – DFM Doors – która zajmuje się działalnością w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych i wygenerowała drugi co do wielkości wynik pod względem przychodów ze sprzedaży – zaznacza Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

WYNIKI GRUPY „MERCOR” W 2022/23:

w tys. zł 2022/23 2021/22 Zmiana IVQ 2022/23 IVQ 2021/22 Zmiana Przychody ze sprzedaży 628 358 496 029 26,68% 159 082 136 919 16,19% sprzedaż zagraniczna 312 821 248 319 25,98% 78 858 68 968 14,34% sprzedaż w Polsce 315 537 247 710 27,38% 80 224 67 951 18,06% Zysk brutto ze sprzedaży 156 194 116 811 33,72% 34 832 30 805 13,07% Marża brutto na sprzedaży (%) 24,86% 23,55% 1,31 p.p. 21,90% 22,50% -0,6 p.p. EBITDA 87 624 58 377 50,10% 19 082 14 362 32,86% Marża EBITDA 13,94% 11,77% 2,17 p.p. 12,00% 10,49% 1,51 p.p. EBIT 68 751 44 034 56,13% 13 811 10 801 27,87% Marża EBIT (%) 10,94% 8,88% 2,06 p.p. 8,68% 7,89% 0,79 p.p. Zysk netto 47 218 32 479 45,38% 10 391 7 379 40,82% Marża netto (%) 7,51% 6,55% 0,96 p.p. 6,53% 5,39% 1,14 p.p.

Grupa Mercor rozwija nadal nowe obszary działalności, czyli magazyny energii, za który w Grupie odpowiada Elmech-ASE oraz inteligentne rozwiązania z obszaru Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0 realizowane przez niedawno powołaną spółkę MCR Tech Lab.

W minionym roku obrotowym dużo pozytywnych informacji płynęło z MCR Tech Lab, który pozyskuje coraz więcej projektów. To innowacyjne i niestandardowe realizacje dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Liczymy, że w kolejnych latach udział nowych spółek w przychodach Grupy będzie wzrastał – zaznacza Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.

Obserwowany wzrost przychodów

Warto też zaznaczyć, że obecna sytuacja w Grupie jest zadowalająca. Dobrze oddaje to fakt, że w maju 2023 r. Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 53 mln zł w porównaniu z wartością 47,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 12%. W okresie od grudnia 2022 do maja 2023 r. Grupa pozyskała zamówienia o wartości ok. 302,2 mln zł wobec 275,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 10% – podaje na koniec Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.