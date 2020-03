Do Polski napływają nowe marki hotelowe

Jakie hotele otworzyły się w ostatnim czasie w naszym kraju? Jakie rozpoczną działalność? Jakie nowe marki pojawią się na rynku?

Najszybciej rozwijającym się rynkiem hotelowym w kraju jest Warszawa, która według danych Walter Herz, dysponuje dziś 15 tys. pokoi hotelowych. Otwarcia planowane w najbliższych trzech latach przyniosą natomiast miastu około 5 tys. kolejnych pokoi hotelowych. Poza stolicą, segment hotelowy najszybciej rośnie w Krakowie i Trójmieście. Krakowskie zaplecze hotelowe, liczące dziś 12 tys. pokoi, w dwuletniej perspektywie wzrośnie o ponad 2,5 tys. pokoi.

Po otwarciu w Gdańsku największego w Trójmieście, hotelu Radisson Hotel & Suites z 340 pokojami, wchodzącego w skład kompleksu Deo Plaza nad Motławą, tamtejszy rynek liczy prawie 7 tys. pokoi. Nowe obiekty, które mają zostać otwarte do końca 2022 roku dostarczą zaś około 1,7 tys. miejsc noclegowych, podaje Walter Herz.

Warszawa

Od kilku miesięcy w Warszawie funkcjonuje Motel One Warszawa Chopin z 333 pokojami. To pierwszy obiekt tej marki w Polsce. W minionym roku wszedł też na warszawski rynek biznesowo-lifestyle’owy holel Vienna House Mokotow Warsaw, który zlokalizowany jest w biurowej części Mokotowa. W ścisłym centrum miasta, przy ulicy Widok pojawił się zaś hotel sieci Puro ze 148 pokojami, restauracją, barem, salami konferencyjnymi i przestrzenią fitness.

Niebawem w Warszawie otworzy się Hotel Nobu, należący do sieci znanych lifestylowych hoteli i restauracji, która powstała dzięki współpracy Roberta De Niro, szefa kuchni Nobu Matsushisa i producenta Meir Tepera. Hotel zajmie nowo wybudowany gmach oraz budynek dawnego hotelu Rialto przy ulicy Wilczej.

Pod koniec drugiego kwartału br. ma zostać otwarty w Warszawie także butikowy hotel Sadie Best Western z 66 pokojami, zamiast istniejącego dotąd w tym miejscu hotelu Harenda. Na stołecznej mapie hotelowej pojawi się wkrótce również hotel Radisson RED.

Pod szyldem Hampton by Hilton będzie natomiast działał hotel, który powstaje przy ulicy Mszczonowskiej, obok centrum handlowego Reduta. Do dyspozycji gości będzie w nim około 150 pokoi.

Wśród nowych warszawskich obiektów hotelowych wymienić należy także zapowiadany przez Polski Holding Hotelowy hotel Moxy & Residence Inn oraz pierwszy w Polsce i w Europie hotel marki Vīb, należącej do sieci Best Western Hotels & Resorts, który ma mieścić się w budynku zajmowanym dotychczas przez Apartamenty Zgoda by DeSilva w ścisłym centrum Warszawy.

Na warszawskiej Pradze przy ulicy Targowej zadebiutuje natomiast Tulip Residences, pierwszy hotel tej marki w Polsce.

W przyszłym roku w Warszawie otworzy się również pierwszy obiekt grupy hotelowej Barceló. Czterogwiazdkowy hotel, działający pod marką Occidental położony będzie na Powiślu u zbiegu ulic Zajęczej i Wybrzeża Kościuszkowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Powiśle. Zaoferuje 150 pokoi, przestrzeń konferencyjną oraz bar na dachu budynku.

Niemiecka grupa hotelowa Meininger wprowadzi natomiast pierwszy w Polsce i drugi w Europie Środkowo-Wschodniej hotel nowej marki z klasy ekonomicznej, adresowany do rodzin, osób podróżujących biznesowo i backpackerów. Budynek, w którym znajdzie się hotel Meininger Warszawa z ponad 150 pokojami istnieje, a firma planuje zakończyć jego modernizację do końca 2022 roku.

Hotel nowej marki z segmentu life style planuje również wprowadzić Orbis. Zlokalizowany w sercu Warszawy, przy ulicy Brackiej hotel TRIBE Warszawa Bracka zaoferuje 113 pokoi, bar i restaurację, zaplecze konferencyjne i strefę fitness. Hotel zlokalizowany w miejscu dawnej siedziby Orbisu ma zostać otwarty w 2022 roku.

Wniosek o pozwolenie na budowę hotelu złożyła także spółka NDI Smolna, powiązana z sopocką firmą deweloperską NDI. Inwestor zamierza postawić sześciopiętrowy budynek w pasie zieleni między ulicą Smolną i alejami Jerozolimskimi w Warszawie, nieopodal ronda de Gaulle’a.

Kraków

W Krakowie przy Alei Róż jesienią ubiegłego roku został otwarty hotel ibis Styles Kraków Santorini z 63 pokojami. Na ostatni kwartał przyszłego roku jest natomiast zaplanowane oddanie przy ulicy Mogilskiej kolejnego hotelu tej marki z 259 pokojami. W stolicy Małopolski pojawić ma się również hotel Radisson RED Kraków.

Spółka AMW Hotele, wchodząca w skład Grupy Polskiego Holdingu Hotelowego zapowiedziała z kolei wprowadzenie na krakowski rynek ekskluzywnej marki Le Méridien. Rebranding ma przejść istniejący hotel Royal, który po zmianie marki zaoferuje około 100 pokoi w doskonałej lokalizacji.

Inna, nowa, lifestylowa marka, która pojawić ma się w Krakowie w 2022 roku to TRIBE. Hotel TRIBE Kraków Stare Miasto, położony przy ulicy Worcella, obok istniejącego Mercure Kraków Stare Miasto, Galerii Krakowskiej i dworca kolejowego dostarczyć ma 170 stylowych pokoi, restaurację, kącik kawowy i bar, centrum fitness i saunę.

W pierwszym kwartale przyszłego roku gości przyjmie także Mercure Kraków Fabryczna City. 200 pokojowy hotel, w którym znajdzie się również 3,5 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni konferencyjnej, 2 tys. mkw. powierzchni fitness & spa z basenem oraz bar i restauracja powstanie w ramach realizowanej w Krakowie inwestycji Fabryczna City. W zabytkowych budynkach na terenie kompleksu mieścić się będzie też sześć innych restauracji, z których jedna dysponowała będzie własnym browarem z piwem warzonym na miejscu.

Wrocław

We Wrocławiu, w którym według danych Walter Herz, do dyspozycji podróżujący jest ponad 5 tys. pokoi hotelowych, planowane hotele przyniosą łącznie ponad 2 tys. pokoi.

Pod koniec ubiegłego roku wrocławskie portfolio sieci Best Western poszerzyło się o drugi w mieście hotel tej marki. Czterogwiazdkowy Best Western Premier Hotel City Center położony u zbiegu ulic Piłsudskiego i Gwarnej oferuje 64 pokoje. Przed końcem przyszłego roku we Wrocławiu ma zostać otwarty także hotel Holiday Inn Express Wrocław ze 142 pokojami.

Jeszcze w tym roku ma natomiast powitać gości, powstający w dawnym pałacu Leipzigerów we Wrocławiu pięciogwiazdkowy hotel Altus Palace. W zmodernizowanym, zabytkowym budynku znajdzie się 81 pokoi. Operatorem hotelu będzie spółka Dobry Hotel.

Na projekt hotelowy we Wrocławiu podpisała także umowę sieć hoteli Vienna House. Nowy obiekt pod marką Vienna House Easy ma zostać otwarty w 2022 roku.

Katowice

– W Katowicach, które dysponują ponad 2,2 tys. pokoi, po otwarciu hoteli będących w trakcie realizacji i w fazie planowania podaż zwiększy się o prawie 1,9 tys. pokoi – podaje Andrzej Szymczyk, Associate Director Hospitality Department w Walter Herz.

W tym roku w Katowicach gości przyjąć ma hotel Diament Plaza Katowice, który po rozbudowie zaoferuje 135 pokoi. Przy ulicy Młyńskiej otworzy się także Mercure Katowice City Center z 268 pokojami. Przy alei Korfantego trwa zaś budowa czterogwiazdkowego hotelu Puro, dzięki któremu katowicki rynek wzbogaci się o około 247 pokoi. Jego otwarcie planowane jest w pierwszym kwartale 2022 roku.

Wśród nowych katowickich obiektów hotelowych jest też hotel Qubus z 97 pokojami oraz dwumarkowy Kyriad i Première Classe, który zaoferuje łącznie około 200 pokoi. W miejscu wyburzonego, słynnego hotelu Silesia w ścisłym centrum miasta stanie natomiast Nova Silesia. Cała inwestycja obejmować będzie dwa czternastokondygnacyjne budynki biurowe, które przyniosą 30 tys. mkw. powierzchni i siedmiokondygnacyjny hotel ze 150 pokojami.

Sieć Vienna House u zbiegu ulic Sokolskiej i Piotra Skargi otworzy natomiast w Katowicach swój drugi hotel. Czterogwiazdkowy Vienna House R.evo z 203 pokojami łączył będzie funkcje hotelu z apartamentami na dłuższe pobyty.

Poznań

W Poznaniu przy ulicy Zielonej w pobliżu parku Chopina powstanie z kolei pierwszy w naszym kraju hotel sieci Occidental, należącej do hiszpańskiej Grupy Barcelo.

Pod koniec zeszłego roku Polski Holding Hotelowy otworzył zaś w mieście pierwszy w Polsce hotel marki Moxy, należący do sieci Marriott International, największej sieci hotelarskiej na świecie. Moxy Poznań Airport, położony w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Poznań-Ławica, oferuje 120 pokoi.

Kupiec Poznański, będący jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków w mieście, wzbogaci się natomiast o nową funkcję – hotel z sieci Marriott. Obiekt pod marką AC by Marriott zaoferuje około 150 pokoi, restaurację, bar oraz powierzchnie konferencyjne. Ma zostać otwarty w 2022 roku.

Nowe hotele w kurortach

Nowe hotele rosną też w polskich kurortach. Sieć Radisson podpisała umowy franczyzowe na hotele : Radisson Resort Szklarska Poręba, Radisson Resort Kołobrzeg, Radisson Blu Ostroda Mazury Lakes, Radisson Blu Sopot, które łącznie z Radisson RED Warsaw i Radisson RED Kraków dostarczą na nasz rynek ponad 1000 pokoi.

W Kołobrzegu między ulicą Kasprowicza, Kołłątaja i Kościuszki powstaje też czternastokondygnacyjny hotel Baltic Wave z 468 apartamentami, panoramicznym basenem typu infinity-edge, krytym kompleksem basenowym, strefą spa&wellness, barem i kawiarnią widokową, restauracjami i centrum konferencyjnym. Hotel, który będzie działał pod marką Crowne Plaza Resort w ramach sieci Intercontinental Hotel Group, ma być gotowy na koniec 2021 roku.

Krótko po otwarciu obiektu w Nowym Targu, sieć hoteli B&B Hotels otworzyła także na początku tego roku hotel B&B Rzeszów Centrum przy ulicy Grottgera w Rzeszowie z 64 pokojami i zapleczem konferencyjnym. Od jesieni ubiegłego roku funkcjonuje w Rzeszowie również nowy hotel przy lotnisku. Holiday Inn Express Rzeszów Airport oferuje 120 pokoi w standardzie trzech gwiazdek.

W Szczyrku przy ulicy Górskiej zlokalizowany będzie zaś hotel Aries Residence & SPA Szczyrk. Dostarczy 118 pokoi i apartamentów, sale konferencyjne i restaurację oraz pierwszy w Szczyrku Aqua Aries ze strefą basenową i blisko 400 metrowym saunarium.

W Świeradowie-Zdroju przy ulicy Zakopiańskiej powstać ma z kolei kompleks w standardzie pięciogwiazdkowym z 79 pokojami i 52 apartamentami oraz częścią wypoczynkowo-rozrywkową.

270 pokoi zaoferuje natomiast czterogwiazdkowy hotel marki Hotels&Preference Luxury. Obiekt, który otworzy się w Szklarskiej Porębie w 2021 roku będzie pierwszym obiektem tej sieci w Polsce i największą realizacją hotelową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w technologii modułowej. Będzie to pierwszy obiekt sieci Hotels&Preference w Polsce.

W Szklarskiej Porębie pod koniec minionego roku otwarty został hotel Platinum Mountain Hotel & SPA. Pięciogwiazdkowy obiekt oferuje 147 pokoi, salon dr Irena Eris Beauty Partner, przestrzeń konferencyjną oraz jeden z większych w kurorcie, kryty basen i basen zewnętrzny w kształcie naturalnego stawu. W Wiśle grupa Górskie Resorty buduje zaś pięciogwiazdkowy hotel Crystal Mountain Hotel.

5 gwiazdek na hotelowym niebie

W naszym kraju rośnie też liczba obiektów o najwyższym standardzie. – W zeszłym roku otwartych zostało w Polsce osiem hoteli pięciogwiazdkowych, a ich liczba zwiększyła się do 76. Wkrótce będziemy mogli także obserwować kolejne otwarcia tej klasy obiektów – informuje Andrzej Szymczyk.

– Znacznie więcej powstanie jednak hoteli niższej kategorii, których usługi skierowane są do szerszego grona klientów niż hoteli z najwyższej półki. W najbliższych latach powinno się pojawić również więcej obiektów usytuowanych poza najbardziej oczywistymi lokalizacjami w centrach dużych miast. W ten naturalny sposób rynek hotelowy będzie sukcesywnie zagospodarowywał popyt na mikrorynkach lokalnych – dodaje.