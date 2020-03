Domino’s Pizza z nową rekomendacją kupna. Google wyda miliardy na biura i centra danych

Sesja w Stanach Zjednoczonych w dniu 26 lutego może zakończyć słabą passę indeksów giełdowych, która trwała od czterech sesji. Na otwarciu rynku w środę indeks Dow Jones zyskał 354 pkt, co przełożyło się na wzrost o 1,3 proc. Indeks S&P 500 wzrósł na otwarciu o 1,3 proc., a Nasdaq Composite o 1,7 proc. Byki próbują wykorzystać przecenione akcje do zakupów po niższych cenach, licząc na to, że apogeum strachu związane z koronawirusem i jego możliwym wpływem na gospodarkę już minęło.

Spoglądając na wzrost wartości akcji z poszczególnych sektorów, najwięcej zyskują spółki technologiczne, ponad 1 proc. W dalszej kolejności plasuje się sektor opieki zdrowotnej, przemysłowy oraz finansowy, który rośnie o ponad 0,7 proc. Z informacji płynących z poszczególnych spółek, właściciel Google poinformował o tym, że w tym roku zainwestuje ponad 10 mld dolarów w biura i centra danych w całych Stanach Zjednoczonych. Nowe inwestycje będą koncentrować się na 11 stanach, w tym Massachusetts, Nowym Jorku i Ohio. Sundar Pichai, CEO Alphabet, na swoim blogu napisał, że dzięki tym inwestycjom powstaną tysiące miejsc pracy – w tym wzrośnie zatrudnienie w Google, w ramach prac budowlanych, w centrach danych i obiektach energii odnawialnej oraz pojawią się nowe możliwości dla przedsiębiorstw w okolicznych miastach i lokalnych społecznościach. W czwartym kwartale 2019 r. całkowite koszty i wydatki technologicznego giganta wzrosły aż o 19 proc. do ponad 36,8 mld USD.

Po wczorajszych lepszych od oczekiwań wynikach sieci marketów budowlanych Home Depot pojawiła się nowa rekomendacja odnośnie ceny docelowej dla akcji spółki. Zdaniem analityków Bernsteina cena docelowa została podniesiona ze 192 do 225 USD. Również UBS podniósł swój cel z 250 USD do 268 USD, co oznacza cenę wyższą od wczorajszej ceny zamknięcia o 13 proc. Średnia cena docelowa dla HD na Wall Street to 249,33 USD. Firma ma łącznie 20 rekomendacji kupna, 12 trzymaj i 2 sprzedaj – wynika z danych zebranych przez agencję Bloomberg.

20 lutego spółka Domino’s Pizza podała lepsze od oczekiwań wyniki finansowe, o których pisaliśmy w ówczesnym komentarzu. Dziś DPZ dostała kolejną rekomendację i wyższą cenę docelową od Argus Research Corp. Analitycy firmy podnieśli rekomendację, do kupuj, z trzymaj, a cenę docelową ustalili na poziomie 420 USD. Jest ona wyższa o 14 proc. od ostatniego zamknięcia. Po wynikach cena akcji sieci pizzeri ustanowiła najwyższy poziom w historii i mimo ostatniego zamieszania na rynkach akcji, nadal się przy tym poziomie utrzymuje. Na Wall Street DPZ ma 11 rekomendacji kupna, 13 trzymaj i 2 sprzedaj.

Departament Zarządzania Aktywami

Copernicus Capital TFI S.A.