Dwie nowe marki w portfelu Sfinks Polska

Gastronomiczna spółka Sfinks Polska, do której należą sieci restauracji Sphinx, Piwiarnia Warki, Chłopskie Jadło, Fabryka Pizzy i WOOK, wprowadziła na rynek dwie nowe marki – KEBAPI oraz YOLO Chicken. Są one dostępne wyłącznie w kanale delivery. Powiększenie portfela o kolejne koncepty w dowozie, po sukcesie pierwszej marki wirtualnej – The Burgers – to odpowiedź spółki na aktualną sytuację w kraju i potrzeby rynku. Dania z menu YOLO Chicken i KEBAPI można zamawiać na portalu SmacznieiSzybko.pl. Obie marki są również sukcesywnie uruchamiane w serwisach współpracujących.

– Dostosowujemy się do obecnej sytuacji, w ostatnim czasie postawiliśmy więc w całości na usługę delivery przy zapewnieniu bezkontaktowej dostawy zamówień. Jednocześnie obserwując zapotrzebowanie ze strony klientów na różne grupy dań w dowozie, systematycznie uzupełniamy nasz portfel o nowe brandy, zwiększając atrakcyjność i różnorodność oferty w kanale online. Liczymy, że najnowsze propozycje KEBAPI i YOLO Chicken bazujące na lubianych przez Polaków daniach i dodatkach tak samo jak w przypadku The Burgers szybko zyskają zwolenników, zwłaszcza wśród tych klientów, którzy poszukują różnorodnych smaków w dowozie – mówi Dorota Cacek, wiceprezes spółki Sfinks Polska.

Oferta KEBAPI to osiem kebabów przygotowywanych w oparciu o atrakcyjne dodatki podawanych na świeżo wypiekanych bułkach PITA z warzywami i z wybranym sosem. Wszystkie propozycje dostępne są z orientalnie przyprawionym mięsem lub w opcji wegetariańskiej – z falafelem. Klienci do wyboru mają wersję klasyczną, z zapiekanym serem, na ostro, z hummusem, z koftą, a także z krążkami cebulowymi, frytkami czy nachosami. W dostawie pojawiły się też zestawy złożone z trzech lub sześciu różnych kebabów, a także przekąski, w tym hummus z pitą i warzywami czy sezamowe kulki z toffi. Dania KEBAPI można zamawiać m.in. w Warszawie, a także w Częstochowie, Łodzi, Poznaniu czy w Zielonej Górze.

Motywem przewodnim YOLO Chicken jest z kolei kurczak. Na menu nowej marki składa się 5 kanapek ze stripsami z kurczaka w wersji klasycznej, z serem, BBQ, z bekonem, a także na ostro z papryczką jalapeño. Ponadto oferta obejmuje też 6 zestawów ze stripsami bądź ze skrzydełkami barbeque, a także 3 rodzaje qurritos podawanych w tortilli z kultowym sosem do wyboru. Oferta YOLO Chicken jest aktualnie dostępna m.in. w Poznaniu, Malborku oraz w stolicy.

W ramach pierwszej marki wirtualnej – The Burgers – wdrożonej przez Sfinksa pod koniec 2019 roku serwowane są z kolei burgery w autorskiej wersji z boczniakami, z doritosami oraz klasycznej czy z serem. Dla wegetarian przygotowane zostały propozycje z falafelami i hummusem. Dania The Burgers wyróżnia przygotowywany na miejscu, własnej receptury sos. Do wyboru są również rozmaite dodatki i przekąski. Z oferty można korzystać m.in. w Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.