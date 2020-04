Dynamiczny rozwój w Pointpack S.A. w Q1 2020 r.

Pointpack S.A. prognozuje, że w okresie 1 stycznia – 31 marca 2020 r. nastąpił wzrost przychodów spółki o 143% w stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. Jednocześnie spółka intensyfikuje rozwój własnych algorytmów sztucznej inteligencji (AI), prowadząc prace badawczo – rozwojowe nad rozwiązaniami optymalizującymi koszty logistyczne na etapie „ostatniej mili”. Zgodnie z szacunkami, mają one wspomóc branżę kurierską i e-commerce w lepszym dostosowaniu infrastruktury do nagłej zmiany dynamiki na rynku, np. podczas szczytów sezonowych lub podczas pandemii.

Na podstawie wstępnej agregacji przychodów ze sprzedaży za Q1 2020 r. Pointpack S.A. spodziewa się dziewiątego kwartału z rzędu, w którym wzrost przychodów ze sprzedaży przekroczy 100% w ujęciu rok do roku. Ich wysokość oszacowano na 9 009,9 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. wyniosły one 3 701,3 tys. zł.

Ostatni kwartał br. był w spółce okresem kolejnego etapu komercjalizacji autorskiego systemu IT. Cieszymy się, że nasza marka, rozwiązania i usługi cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród kurierów i sieci detalicznych. Oczywiście, na nasze wyniki z ostatniego kwartału miała też wpływ sytuacja rynkowa, związana z wybuchem pandemii koronawirusa. Szacujemy, że zainicjowana w ten sposób transformacja w handlu sprawi, że segment e-commerce będzie przez najbliższe miesiące impulsem do pobudzenia gospodarki oraz przełoży się na jeszcze szybszy rozwój naszej spółki. Liczba realizowanych przesyłek stabilnie rośnie, co pozwala nam z optymizmem patrzeć na rynek i działalność spółki – tłumaczy Marek Piosik, prezes Pointpack S.A.

Spółka realizuje w ramach współpracy z NCBiR projekt rozwoju inteligentnej sieci infrastruktury logistyki miejskiej o wartości 6,5 mln zł. Prowadzone prace B+R zmierzają do opracowania inteligentnej sieci połączonych punktów obsługowych (sklepów) oraz samoobsługowych (automatów kurierskich) umożliwiających w przestrzeni miejskiej skorzystanie z istniejących na rynku usług kurierskich i doręczycielskich.

Prowadzimy prace nad autorskimi narzędziami wykorzystującymi algorytmy sztucznej inteligencji. Pozwolą one Spółce oraz uczestnikom sektora KEP (kuriersko-pocztowego), handlowego i logistyki miejskiej na ograniczenie własnych kosztów, związanych z początkowym i końcowym etapem procesu logistycznego(tzw. pierwsza i ostatnia mila). Efektem projektu będzie zbudowanie systemu interoperacyjnej, inteligentnej sieci logistyki miejskiej, składającej się m.in. z punktów i urządzeń nadawczo-odbiorczych w obszarze pierwszej i ostatniej mili. Rozwiązania tego typu powinny przyczynić się do usprawnienia działalności uczestników branży, przed którą pandemia koronowirusa stawia coraz większe wyzwania. Nasz system udrożni proces dostaw i infrastrukturę logistyczną, co w obliczu dynamicznie rosnącej liczby przesyłek kurierskich usprawni system i obniży koszty – przekonuje Marek Piosik, prezes Pointpack S.A.

W ramach rozwoju działalności Pointpack S.A. kontynuuje długoterminową współpracę z firmą Cleveron w zakresie integracji systemowej oraz dystrybucji automatów i robotów

nadawczo-odbiorczych tej spółki na polskim rynku. Jednocześnie Spółka umożliwia integracje swojej platformy technologicznej i ułatwia wejście na rynek automatów kurierskich kolejnym producentom, także z Polski. Pointpack S.A. nie wyklucza również rozbudowy własnej infrastruktury sieci punktów nadawczo – odbiorczych o automaty kurierskie.