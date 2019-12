Faktoring cichy

Nawet niewielkie opóźnienia w zapłacie faktur mogą spowodować problemy finansowe zwłaszcza małej firmy, a także zablokować możliwość rozwoju. Firma, która będzie stała w miejscu, skazana jest na bankructwo, bo konkurencja nie śpi. Czekanie tygodniami aż kontrahent wywiąże się z umowy i dokona wpłaty, może przesądzić o losie firmy, dlatego warto ustabilizować kwestię finansową i korzystać z faktoringu, który oferowany jest nie tylko dużym podmiotom gospodarczym, lecz także niewielkim firmom. Ważne, by rozsądnie podejść do tego tematu.

Faktoring – z czym to się wiąże?

Nie każdy zna tę definicję a faktoring w prostym tłumaczeniu to nic innego jak zamiana nieopłaconych faktur na gotówkę. Oczywiście należy pamiętać, że korzystając faktoringu, każdy przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę oraz przesłać do klienta, a także do banku bądź firmy, z którą podpisał usługę faktoringu. Dalsze etapy są proste, bo każda faktura ma swój termin zapłaty i osoba zobowiązana musi zapłacić należność zgodnie z wytycznymi. Terminy zapłacenia faktury przez kontrahentów zazwyczaj wynoszą nawet kilka tygodni, co niestety może burzyć finanse firmy, a korzystając z usługi faktoringu, pieniądze otrzymuje się nawet w ciągu kilku godzin, co jest dużym uproszczeniem. By wybrać najlepszego faktora, warto wcześniej sprawdzić faktoring ranking, gdzie bez trudu uda się znaleźć najlepsze firmy faktoringowe i zawrzeć korzystne umowy.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Znajomość samej definicji faktoringu nie wystarczy, trzeba też wiedzieć, jakie są jego rodzaje, by wybrać ten, który będzie dopasowany do faktycznych potrzeb firmy. Należy wyróżnić:

– faktoring pełny. Występuje wtedy, gdy faktor przejmuje pełną odpowiedzialność za opłacenie faktury, czyli firma otrzymuje pieniądze w krótkim czasie i nie musi się interesować dalszym postępowaniem w tej sprawie. Klient po otrzymaniu informacji musi zapłacić należną gotówkę firmie faktoringowej, (tutaj warto sprawdzić faktoring ranking), która w przypadku opóźnień może wystąpić na drogę windykacji, oczywiście już bez udziału firmy, która swoje pieniądze dostała

– faktoring niepełny. W praktyce oznacza to, że firma wystawiająca fakturę musi dopilnować, by klient zapłacił zobowiązanie w terminie. Należy pamiętać, iż w tym przypadku kontrahent nie płaci pieniędzy faktorowi, lecz przedsiębiorcy, który wydał fakturę. Ten z kolei ma obowiązek zwrócić tę sumę faktorowi, który opłacił ją wcześniej. Takie działania to regres i ważne jest, by przestrzegać terminów. Decydując się na taki rodzaj faktoringu, warto najpierw sprawdzić poziom ryzyka, gdyż może okazać się, że kontrahent nie zapłaci faktury i firma będzie stratna

Faktoring cichy

Nie tylko rodzaje faktoringu mają tak naprawdę znaczenie, lecz także jego formy. Jeśli już udało się wybrać faktora, to teraz czas przeanalizować jaka forma faktoringu sprawdzi się w firmie. Faktoring cichy polega na tym, że klient nie zostaje poinformowany, że wystawiona faktura znajduje się w faktoringowym systemie. Należy jednak pamiętać, iż taka forma jest związana bezpośrednio z faktoringiem niepełnym i to firma musi dopilnować, aby klient uregulował należność zgodnie z terminem. Jednym słowem mówiąc, skoro kontrahent nie wie, na jakich zasadach opłacana jest faktura, to firma musi zając się wszystkimi formalnościami i zadbać o regres. O faktoringu jawnym będzie mowa wtedy osoba, na którą została wystawiona faktura, zostanie powiadomiona, iż firma korzysta z faktoringu. W tym przypadku to na faktora spada odpowiedzialność za załatwienie formalności i ściągnięcie należności z kontrahenta.

Dla kogo faktoring cichy?

W praktyce faktoring cichy stosuje się w przypadkach, gdy w umowach między kontrahentami występuje często zawarty zakaz cesji. Z uwagi na zwiększone ryzyko faktoring cichy jest droży od tradycyjnego, a decyzja zależy od dokładnej analizy sytuacji finansowej obydwu kontrahentów.

Wybierz faktoring najlepszy dla firmy

Faktoring jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla dużych, jak i średnich firm, które współpracują z dużą ilością klientów. Szukając najlepszego faktora, warto najpierw przeanalizować sytuację finansową firmy, jeśli jest stabilna, to warto skusić się na takie rozwiązanie. Dokonując porównania ofert firm faktoringowych, można zapoznać się z dokładnymi szczegółami i sprawdzić jakie wady i zalety niesie za sobą oraz przede wszystkim jak wybrać odpowiedni rodzaj i formę faktoringu.

Wyszukiwarka prawdę Ci powie

Z pomocą może przyjść porównywarka ofert kilkudziesięciu firm faktoringowych – sprawdź ranking firm faktoringowych. Świadomość realnych oszczędności, zmniejszone ryzyko i zaoszczędzony czas z pewnością powinny przypaść do gustu wielu przedsiębiorcom.