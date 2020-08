Firmowa strona na Drupalu, czyli CMS dla dużego biznesu

Wybór systemu do zarządzania treścią dla strony internetowej jest kluczową decyzją, która zaważy na jej działaniu i funkcjonalności w przyszłości. W dzisiejszym artykule bierzemy pod lupę jeden z najpopularniejszych CMS-ów dostępnych na rynku, czyli Drupal. Jak sprawdzi się korporacyjna strona internetowa na Drupalu i co takiego ma w sobie ten system, że jego wybór jest odpowiedni? Sprawdźmy to.

Bezpieczeństwo

Od wielu lat mówi się, że Drupal to jeden z najbezpieczniejszych systemów zarządzania treścią na rynku i nie jest to absolutnie przesada, gdyż ciągły proces pracy nad zabezpieczeniami tego systemu zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Drupal zawiera wiele funkcji zabezpieczeń i prywatności, takich jak wymuszanie silnych haseł, ograniczenie częstości logowania oraz uwierzytelnianie danych, które wpływają na zmniejszenie zagrożeń ataków hakerskich.

Zespół bezpieczeństwa w Drupalu regularnie bada luki w zabezpieczeniach i wydaje odpowiednie dokumentacje z zaleceniami, które dotyczą danego problemu. Jeszcze jednym ważnym elementem jest system kontroli dostępu CMS-a, który jest znacznie bardziej szczegółowy niż w przypadku innych systemów zarządzania treścią. Użytkownikom można przypisywać role z różnymi stopniami dostępu i różnymi zakresami uprawnień. W zależności od potrzebnego poziomu dostępu, userzy otrzymują konkretne role, dzięki czemu z witryny może korzystać wiele osób o różnym poziomie zaufania, a to szczególnie ważne w przypadku firmowej strony internetowej.

Elastyczność i skalowalność

Drupal zapewnia możliwość niestandardowych funkcjonalności, które integrują się z witryną za pomocą modułów, dzięki czemu strona internetowa jest w stanie gonić za technologią wraz z wprowadzaniem coraz to nowszych możliwości. Na oficjalnej stronie systemu dostępnych jest kilkadziesiąt tysięcy płatnych i bezpłatnych modułów tworzonych przez milionową społeczność Drupala, dzięki którym można poszerzyć funkcjonalności witryny, zależnie od aktualnych potrzeb.

Warto też wspomnieć, że potężne możliwości Drupala umożliwiają stworzenie każdego rodzaju strony dla biznesu: od informacyjnej po rozbudowany portal z blogiem czy sklep internetowy i rozwijać witrynę wraz z dynamiką rozwoju działalności. Nawet najbardziej zaawansowane witryny, odpowiednio skonfigurowane, posiadające kilkunastu autorów, będą dobrze zarządzać dużą liczbą odwiedzających stronę. Otwarty kod źródłowy, do którego użytkownicy mają dostęp ze względu na fakt, że Drupal działa, jako open source, pozwala dokonywać programistom modyfikacji, dzięki czemu otrzymujemy całkowitą możliwość dostosowania witryny do potrzeb biznesu.

Zarządzanie i edycja zawartości

Strona firmowa jest miejscem, które może charakteryzować się dużą ilością contentu w różnej formie, dlatego zarządzanie dużą zawartością treści na witrynach ogromnych rozmiarów, może okazać się problematyczne. Funkcje zarządzania treścią w Drupal CMS zostały zaprojektowane tak, by obsługiwać różne poziomy złożoności i zaawansowania strony. System zapewnia niestandardowe taksonomie do kategoryzowania i organizowania treści, ale też zapewnia elastyczne znakowanie i atrybuty treści, które można ze sobą łączyć i tworzyć niestandardowe typy widoków oraz contentu. Obsługa strony na Drupalu i tworzenie na niej treści jest możliwe, dzięki edytorowi WYSIWYG, umożliwiającym poprawki bezpośrednio podczas przeglądania strony.

Wielojęzyczność

Duży biznes równa się ogromne zasięgi. Dotarcie do szerokiego grona odbiorców wiąże się z koniecznością wielu wersji językowych strony. Drupal jest systemem, który zapewnia tłumaczenie wszystkich treści na stronie, bez dodatkowych modułów. Strona na Drupalu w podstawowej wersji może być przetłumaczona na ponad 90 języków, dzięki czemu organizacje biznesowe mogą docierać do klientów w ich własnym języku, co zdecydowanie pozytywnie wpływa na nawiązywanie jakichkolwiek relacji.

Drupal CMS dla dużego biznesu – podsumowanie

Czy Drupal jest najlepszym rozwiązaniem dla firmowej strony, która ma wspierać duży biznes? Jeśli zależy Ci na CMS-ie, który dopasuje się do Twoich potrzeb i będzie mógł być rozwijany zależnie od charakteru działalności i tempa jej rozwoju, to jak najbardziej tak. Wybierając Drupala otrzymujesz rozwiązanie, które nie starzeje się szybko i zagwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa nie tylko Tobie, ale także użytkownikom, którzy będą korzystać z witryny. Szukając CMS-a, który będzie elastyczny, skalowalny, bezpieczny i innowacyjny to zdecydowanie Drupal stanowi właściwy wybór.

Artykuł powstał we współpracy z agencją Drupal Solution.