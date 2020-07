ITMAGINATION pomoże wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów w Nestle Polska

Polski software house ITMAGINATION rozpoczął realizację projektu dla światowego lidera branży FMCG – Nestle Polska. W polskim oddziale firmy zostanie wdrożony system z obszaru Document Management System, który zoptymalizuje wewnętrzny obieg dokumentów oraz pomoże firmie realizować strategię zrównoważonego rozwoju, poprzez ideę „paperless approach”.

Prace projektowe dla polskiego oddziału lidera FMCG rozpoczęły się w maju i potrwają do września br. Przygotowanie rozwiązania z obszaru Document Management System (DMS) wpisuje się w ogólnoświatowy trend. Według raportu firmy badawczej Mordor Intelligence, rynek DMS w 2019 roku wart był 4,9 mld dolarów, gdy w 2025 roku szacunki opiewają na 10,2 mld dolarów. Średnioroczny wzrost wartości tego segmentu (CAGR) wyniesie ponad 13 proc.

Takie rozwiązania mają optymalizować proces rozliczeń, ułatwiać zarządzanie tysiącami stron dokumentów oraz zwiększać bezpieczeństwo danych, które przechowywane są w chmurze. Podobne założenie przyświeca ekspertom realizującym projekt, którzy dzięki cyfryzacji pomogą łatwiej funkcjonować pracownikom dużej organizacji.

Świat biurowy wciąż nie jest „paperless”

Pełna cyfryzacja zarządzania dokumentami umożliwi zastosowanie tzw. „paperless approach”, które poza efektami czysto operacyjnymi, zrealizuje politykę zrównoważonego rozwoju. Motywacją dla stosowania technologii są działania proekologiczne w ramach organizacji. Niestety w większości miejsc pracy tak jeszcze się nie dzieje. Firma Brother (producent urządzeń biurowych) w 2019 roku przeprowadziła badanie, którego wyniki nie są optymistyczne. 80 proc. szefów firm stwierdziło, że drukują obecnie taką samą albo większą ilość dokumentów niż 2 lata temu, a 69 proc. uważa, że zawsze będą w jakimś stopniu potrzebowali papieru do efektywnej pracy.

– Doświadczenie naszej firmy ze współpracy z międzynarodowymi korporacjami pozwoliło nam podjąć kolejny projekt, tym razem dla światowego lidera branży FMCG. Stworzenie aplikacji webowej do zarządzania obiegiem dokumentów w biurze takiej organizacji jest wyzwaniem, ponieważ musi ona spełniać najwyższe standardy efektywności i bezpieczeństwa. Jako zespół doceniamy projekty, które oprócz rozwoju technologicznego klienta, niosą pozytywne skutki dla środowiska. Tutaj, zastosowanie koncepcji „bezpapierowego biura” znacznie zredukuje negatywny wpływ działalności polskiego biura Nestle na przyrodę – mówi Marek Boratyński, manager dywizji Software Developement w ITMAGINATION.

Niestety mimo dynamicznie postępującej cyfryzacji, wciąż równolegle rośnie globalny rynek papierniczy, który mniej wspiera zrównoważoną politykę. Według raportu Reports and Data, globalny rynek papierniczy wzrośnie z 519 mld dolarów w 2019 roku do 680 mld dolarów w 2027 roku.

Po wdrożeniu systemu we wrześniu monitorowane będą działania produkcyjne, aby zoptymalizować jego działanie i dopasować do środowiska pracy. Wynikiem prac zespołu będzie aplikacja web zbudowana w oparciu o technologie Angular (odpowiedzialna za wizualną warstwę aplikacji) i .Net Core (niezbędna do programowania aplikacji przeznaczonych dla chmury obliczeniowej).