Jak branża OZE walczy z koronawirusem

Większość branż w Polsce i na Świecie zmaga się z konsekwencjami pandemii COVID-19. Wiele podmiotów odczuwa braki personalne czy płynność dostaw. Ci, którzy odpowiednio zabezpieczyli swój biznes na chude czasy, zyskują nie tylko płynność finansową, stabilność firmy i personelu, ale także zaufanie Klientów, którzy nie zostali pozostawieni bez opieki nawet w trudnych czasach. Czy można było przygotować biznes na taki scenariusz? Jak radzi sobie branża OZE na rynku polskim? O sytuacji w branży opowiada Michał Skorupa, Prezes zarządu FOTON Technik, Grupa innogy.

Czy na ten kryzys można było się przygotować?

Sytuacja zaskoczyła z pewnością wiele firm, nie tylko z naszej branży. Zawsze trzeba mieć opracowany plan B, a nawet C. W naszym przypadku zadziałały już istniejące procedury, które dopasowaliśmy do nowej rzeczywistości. Przewagą FOTON Technik jest odpowiednie zaplecze magazynowe, świetnie przygotowani Doradcy, Konsultanci oraz ekipy instalatorów. Ponadto działamy aktywnie w zmieniających się warunkach na rynku. Wprowadziliśmy system zamówień online i telefonicznych z możliwością zdalnego i bezpiecznego podpisywania umów. Nasi Konsultanci płynnie umawiają doradców techniczno-handlowych z naszymi Klientami, a wszystkie formalności realizowane są zdalnie. Dzięki temu, że nie jesteśmy w pełni zależni od dostaw z Chin i mamy spore zasoby magazynowe na miejscu jesteśmy w stanie płynnie i kompleksowo wykonać projekt, podpisać umowę i wykonać instalację u Klienta.

Czy koronawirus wpłynął na ceny instalacji?

W FOTON Technik ceny instalacji fotowoltaicznych nie zmieniły się ze względu na panujący kryzys. Korzystając z programów dofinansowań możemy jeszcze bardziej skrócić czas zwrotu inwestycji. Ponadto w FOTON Technik oferujemy Klientom specjalną linię kredytową od Partnerów FOTON Technik, która pozwala na zmianę kosztu miesięcznego rachunku za energię na ratę kredytu. Takie udogodnienie pozwala jeszcze lepiej dostosować się do obecnych potrzeb Klientów, którzy stoją przed decyzją zakupową.

Na co dzisiaj zwracają uwagę Klienci?

Na bieżąco zbieramy informacje od naszych Konsultantów czy Instalatorów. Klienci najbardziej cenią sobie wygodę, przejrzystość umów, jakość wykonania i pełne wsparcie techniczne. To dzięki kompleksowości usług jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby Klienta, a dodatkowo wesprzeć go w procesie poinstalacyjnym podczas przeglądów czy wymian gwarancyjnych. Wszyscy lubimy być pod opieką stabilnej firmy. Dzięki temu mamy pewność, że niezależnie od sytuacji, zawsze pomoże nam rozwiązać problem. W taki sposób działamy w FOTON Technik i dzięki tym wartościom udaje nam się nie tylko walczyć z kryzysem, ale udowadniamy naszym Klientom, że mogą na nas liczyć w każdych warunkach.

Co zyskują Klienci korzystając z usług FOTON Technik?

Nasi Klienci mają pewność, że zostaną przeprowadzeni przez cały proces zamówienia i instalacji w sposób profesjonalny. To właśnie dzięki tej kompleksowości usług jesteśmy w stanie poprowadzić naszego Klienta od przygotowania planu instalacji, aż po finalną realizację. Dzięki świetnemu zapleczu wykwalifikowanych pracowników i dobrze przygotowanym zasobom magazynowym jesteśmy w stanie bez przeszkód i opóźnień wykonywać zlecane nam instalacje szybko, profesjonalnie, zachowując najwyższe standardy w taki sam sposób, jak miało to miejsce przed wybuchem pandemii. Instalacje dla Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw (do 50kWp) realizujemy na bieżąco, dostosowując je do potrzeb i wymagań Klientów.

Kto ma szanse przetrwać kryzys?

Przetrwają najsilniejsi, ale też najbardziej przedsiębiorczy. Kryzys z pewnością wyrządzi wiele szkód. Zauważamy, że popyt na moduły fotowoltaiczne w Polsce zmalał w trakcie pandemii, ale nie ustał zupełnie. Dziś obserwujemy wzrost sprzedaży, to dobry znak. Szczególnie narażone na kryzys są firmy, które w dużej mierze zależne były od płynności dostaw modułów i elementów od lokalnych dystrybutorów i hurtowników. Ten model biznesowy może utrudnić rozwój, a nawet zamknąć dużo mniejszych przedsiębiorstw. W naszej branży aktualnie produkcja z Chin stanowi ok. ¾ dostaw. W FOTON Technik jesteśmy długoterminowo zabezpieczeni w dostęp do wszelkich potrzebnych w naszej działalności komponentów.

Jaki wpływ długoterminowy może mieć wirus na sektor OZE?

Na bieżąco analizujemy sytuację. Tak naprawdę każdego dnia sprawdzamy, jak COVID-19 wpływa na nasz biznes i decyzje Klientów. Ten rok w prognozach był bardzo optymistyczny. Trudno jest odpowiedzialnie powiedzieć, co będzie dalej. To nowa i nieznana sytuacja. Klienci, co nie jest bez znaczenia dla nas, uczą się żyć w tej nowej rzeczywistości, ale też zmagają się z problemami finansowymi, co ma przełożenie na decyzje zakupowe. Na bieżąco monitorujemy i tworzymy taki model działania, aby odpowiadał aktualnej sytuacji i pozytywnie wpływał na prowadzenie biznesu, a nie go zamrażał. W prowadzonym przez nas biznesie możliwe jest wdrażanie i przestrzeganie takich procedur, które umożliwiają w pełni realizowanie przez nas dalszej działalności, która się od początku opiera się na jakości i bezpieczeństwie.

Czy obecna sytuacja ma wpływ na realizowanie programu Mój Prąd dla Klientów?

W tym momencie nadal realizowane są rządowe projekty wspierające inwestowanie w systemy fotowoltaiczne zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców oraz rolników. Rządowy program „Mój Prąd” pozwala na zmniejszenie kosztu inwestycji o 5000 tys. złotych. Dodatkowo można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, która jest wyliczana indywidualnie. Dzięki temu czas zwrotu z inwestycji w domową fotowoltaikę może wynieść jedynie 6 lat.