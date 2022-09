Kiedy szukasz sposobu na finansowanie firmy, do głowy przychodzi Ci: kredyt, leasing, dotacje, inwestor lub emisje akcji. Metody te nie zawsze są jednak dostępne lub opłacalne. Każda forma finansowania spełnia inną funkcję i ma własne plusy i minusy, dlatego warto znać ich jak najwięcej — możesz ich wtedy używać na przemian, aby zapewnić swojej firmie stabilne źródło gotówki. W poniższym artykule poznasz faktoring, czyli metodę finansowania opartą na wystawionych fakturach oraz dowiesz się, jak działa firma faktoringowa.

Faktoring co to?

Faktoring to w dużym uproszczeniu, sprzedaż wystawionych faktur i zamiana ich na gotówkę. Wiele firm z sektora B2B sprzedaje swoje produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności. Oznacza to, że zapłata przychodzi o wiele później niż sprzedaż. Jeśli chcesz dostać pieniądze za wystawioną fakturę od razu, bez czekania, możesz przekazać ją firmie faktoringowej, która wypłaci Ci pieniądze w ciągu 24 godzin. Faktoring jest więc usługą finansową, która umożliwia firmom szybszy rozwój dzięki poprawie i zabezpieczeniu płynności finansowej.

Wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności?

Jeśli sprzedajesz swoje produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności, to wiesz, że na spłatę faktury można czekać 14, 30 lub aż 60 dni. Zapewne wiesz też, że klienci nie zawsze płacą na czas i w rzeczywistości na pieniądze czeka się o wiele dłużej. Powoduje to wiele problemów płatniczych i utrudnia bieżące finansowanie firmy. W tym czasie trzeba zakupić nowe surowce, zapłacić pracownikom, uregulować podatki i ZUS, spłacić ratę kredytową i leasingową. Firmy faktoringowe rozwiązują ten problem poprzez zamianę faktur na gotówkę.

Firma faktoringowa — jak działa?

Firma faktoringowa to instytucja finansowa, która finansuje swoich klientów — firmy takie jak Twoja — poprzez skupowanie ich wierzytelności. Ty przesyłasz swoje faktury, a firma faktoringowa przesyła Ci na konto do 90% wartości faktury. Czas oczekiwania na wypłatę środków od firmy faktoringowej może być różny. Na przykład, w Bibby Financial Services na pieniądze czekasz do 24 godzin.

Następnie firma faktoringowa monitoruje spływ należności od Twoich odbiorców, a Ty zajmujesz się rozwojem biznesu. Kiedy Twój klient opłaci wystawioną fakturę, firma finansująca wypłaca Ci pozostałą kwotę pomniejszoną o uzgodnione wynagrodzenie. Faktoring sprawia, że nie tracisz czasu na ściganie klientów spóźniających się z zapłatą i odzyskujesz pieniądze zamrożone w fakturach.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Istnieje wiele rodzajów faktoringu, dzięki czemu usługa ta jest wszechstronna i przystosowana do każdego typu biznesu. Wyróżnia się m.in.:

Faktoring z regresem (niepełny) — dla firm posiadających stałe grono wiarygodnych klientów.

Faktoring bez regresu (pełny) — dla firm, które poszukują finansowania i dodatkowo chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów.

Faktoring eksportowy — produkt dedykowany firmom, które chcą zacząć lub już współpracują z kontrahentami zagranicznymi.

Faktoring dla transportu — doskonałe narzędzie dla firm z branży transportowej.

Faktoring dla małych firm — dla firm z rocznymi przychodami do 3 mln zł.

Faktoring odwrotny — dla firm, które chcą szybciej płacić swoim dostawcom, aby otrzymywać rabaty i nie martwić się płynnością finansową.

Faktoring i cesja wierzytelności

Ważnym zagadnieniem w faktoringu jest cesja wierzytelności, czyli przeniesienie uprawnień i obowiązków, które przysługują wierzycielowi (Tobie) na innego nabywcę (firmę faktoringową). Korzystając z faktoringu pełnego, przekazujesz firmie faktoringowej (faktorowi) prawo do odebrania zapłaty od Twojego klienta i potem to faktor czeka na spłatę faktury lub w razie konieczności, zajmuje się windykacją należności. Warto zauważyć, że w przypadku faktoringu pełnego (bez regresu) to firma faktoringowa bierze na siebie całe ryzyko związane z niezapłaceniem pieniędzy w terminie, jak również wszelkie koszty, jakie wiążą się z administrowaniem zaległościami. Dzięki temu nie musisz się martwić niewypłacalnością klientów.

Ile kosztuje finansowanie faktur?

Koszt faktoringu zależy od wielu czynników i bez wcześniejszej rozmowy bardzo trudno podać dokładną kwotę. Co wpływa na cenę tej usługi? Są to między innymi: liczba kontrahentów oraz wystawionych faktur, terminy płatności, szacowany obrót, rodzaj faktoringu i wierzytelności Twoich klientów. Porównując oferty, warto też sprawdzić ich zakres – tańsza usługa nie zawsze znaczy lepsza. Na przykład, faktoring pełny kosztuje więcej niż inne rodzaje faktoringu, ale oferuje dodatkową ochronę poprzez ubezpieczenie Twojej działalności przed niepłacącymi klientami. Nawet jeśli klient zbankrutuje i nie spłaci wystawionych faktur, ty i tak otrzymasz pieniądze. Dlatego właśnie każdy rodzaj faktoringu ma inną cenę – bo każdy ma odmienną specyfikę i zakres. Aby zapewnić Ci punkt odniesienia, możemy powiedzieć, że cena faktoringu niepełnego (bez ubezpieczenia przed złymi długami) kosztuje zazwyczaj od 0,5% do 3% wartości faktury.

Zalety faktoringu

Współpraca z firmą faktoringową to o wiele więcej niż tylko dostęp do dodatkowego źródła gotówki. Usługa faktoringowa to przede wszystkim dbanie o płynność finansową firmy, oszczędność czasu i pracy oraz zabezpieczenie przychodów ze sprzedaży. Do zalet faktoringu możemy zaliczyć:

Odzyskanie pieniędzy „zamrożonych” w fakturach. Warunki mogą się różnić w poszczególnych firmach faktoringowych. W Bibby Financial Services otrzymujesz na konto 90% wartości faktury w 24 godziny od przesłania dokumentów.

Dzięki większym zasobom gotówki możesz szybciej rozwijać produkcję i sprzedaż.

Nie martwisz się terminami płatności od klientów. To firma faktoringowa monitoruje spływ należności i ściga klientów, kiedy spóźniają się z zapłatą. Oszczędzasz dzięki temu czas i redukujesz poziom stresu.

Firma faktoringowa pomaga Ci weryfikować nowych klientów, zanim nawiążesz z nimi współpracę. Nie każdy kontrahent jest tym, za kogo się podaje i bez dokładnej weryfikacji, łatwo paść ofiarą oszusta. Jeśli korzystasz z faktoringu, możesz tego uniknąć.

Ubezpieczenie przed złymi długami — korzystając z faktoringu pełnego, masz gwarancję, że dostaniesz swoje pieniądze nawet w przypadku niewypłacalności kontrahenta. Możesz spokojnie planować wydatki, wiedząc, że nie zabraknie ci gotówki.

Pozyskanie faktoringu jest o wiele łatwiejsze niż wnioskowanie o kredyt. Firma faktoringowa nie ocenia Twojej firmy według tych samych kryteriów, których używają banki – liczą się wierzytelności Twoich klientów. W Bibby Financial Services umowę podpiszesz szybko i całkowicie przez Internet!

Finansowanie faktur to elastyczna metoda finansowania, która skaluje się wraz z Twoją działalnością. Nie podpisujesz umowy na konkretną kwotę finansowania – jeśli szybko się rozwijasz, faktoring rozwija się wraz z Tobą.

Faktoring to nie dług, dzięki czemu wpływa pozytywnie na wskaźniki finansowe Twojej firmy. Oznacza to też większe bezpieczeństwo – w czasach kryzysowych, nie będziesz miał do spłacenia żadnego długu.

Dodatkowe usługi

W momencie podpisania umowy faktoringowej zyskujesz o wiele więcej niż tylko źródło finansowania. Firma faktoringowa poza finansowaniem faktur wykonuje wiele dodatkowych usług, które mają na celu zwiększenie Twojej płynności finansowej i ułatwienie prowadzenia biznesu. Przed nawiązaniem współpracy z nowym klientem, sprawdzi dla Ciebie, czy jest on tym, za kogo się podaje i czy warto wchodzić z nim we współpracę. Jest wiele przypadków oszustów, którzy podszywają się pod znane firmy, aby wyłudzić od przedsiębiorców produkty lub usługi, a następnie zniknąć bez zapłaty.

Firma faktoringowa sprawdza nowych kontrahentów w takich bazach danych jak Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, Biuro Informacji Gospodarczej, Krajowy Rejestr Długów, Wykaz podatników VAT lub CEIDG. Współpracuje też z wywiadowniami gospodarczymi (polskimi i zagranicznymi), które dostarczają dodatkowych informacji na temat Twoich potencjalnych kontrahentów. Jeśli klient jest niewypłacalny lub ma nawyk spłacania faktur po czasie, powie Ci o tym albo odradzi współpracę, albo pomoże skonstruować umowę tak, abyś był bezpieczny.

Część firm faktoringowych, w tym Bibby Financial Services, ma w swojej ofercie również monitoring należności, dzięki czemu nie będziesz musiał się martwić terminami zapłaty lub przypominaniem klientom o zaległych fakturach, oraz windykacją. Wszystko po to, żebyś nie musiał się martwić o płynność finansową Twojej firmy i mógł koncentrować się na rozwoju.