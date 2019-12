Jakie oferty pracy proponuje agencja zatrudnienia?

Agencje zatrudnienia proponują wiele ofert pracy, które są dostosowane do potrzeb poszczególnych typów pracowników. Za ich pośrednictwem bez trudu można więc znaleźć zarówno zajęcie stałe, jak i tymczasowe w kraju lub za granicą. Oferowane ogłoszenia dostępne są też w firmach z różnorodnych branż.

W jakich branżach można się zatrudnić przez agencję zatrudnienia?

Praca przez agencję zatrudnienia kojarzy się najczęściej z podjęciem zajęcia zarobkowego w firmach zajmujących się produkcją lub magazynowaniem. W rzeczywistości, proponowane przez nią oferty mogą być bardziej zróżnicowane. Wiele zależy jednak od charakteru i profilu działalności konkretnej placówki. Należy przy tym zaznaczyć, że renomowane agencje zatrudnienia specjalizują się często w dostarczaniu ogłoszeń z różnorodnych branż. Do takich firm należy, np. Randstad. Najnowsze oferty zatrudnienia za jej pośrednictwem można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa, pod adresem: https://www.randstad.pl.

W jakich sektorach można zatem podjąć pracę przez agencję? Wybór okazuje się naprawdę szeroki. Poza magazynowaniem i produkcją, na kandydatów czekają oferty związane z zatrudnieniem w firmach zajmujących się m.in. finansami i bankowością, sprzedażą, obsługą klienta, telemarketingiem, gastronomią, marketingiem, IT, administracją, reklamą czy HR. Co ważne, za pośrednictwem agencji bez trudu można znaleźć ogłoszenia skierowane zarówno do wykwalifikowanych specjalistów, jak i osób z małym doświadczeniem zawodowym, które dopiero wkraczają na rynek pracy.

Praca tymczasowa i stała

Bardzo często agencje pracy skupiają się na dostarczaniu ofert dotyczących zatrudnienia tymczasowego. To szczególny rodzaj pracy świadczonej jedynie przez określony czas, którego zasady wyznacza prawo. Zgodnie z przepisami, aby podjąć takie zajęcie, konieczne jest podpisanie umowy między trzema stronami: pracownikiem, tzw. pracodawcą użytkownikiem i właśnie agencją. Co istotne, praca tymczasowa w jednej firmie może być wykonywana jedynie przez 18 miesięcy w okresie kolejnych 36 miesięcy.

Tego typu oferty skierowane są często do osób, które dopiero rozpoczynają karierę, a także do pracowników, którzy chcą się przekwalifikować lub od dłuższego czasu pozostają bezrobotni. Tak naprawdę mogą z nich jednak skorzystać wszyscy ci, którym zależy na rozwoju kompetencji z danej dziedziny, a także szybkim zarobieniu pieniędzy.

Wiele agencji zatrudnienia oferuje też pracę stałą. Ogłoszenia tego typu dotyczą zarówno stanowisk niższego szczebla, jak i tych przeznaczonych dla fachowców z danej branży.

Oferty pracy w kraju i za granicą

W zależności od typu agencji pracy, może ona zaproponować oferty zatrudnienia w Polsce lub za granicą. Niektóre placówki, zwłaszcza te większe, dostarczają obu typów ogłoszeń. Daje to szerokie możliwości wyboru. Biorąc pod uwagę indywidualne preferencje pracowników, mają oni zatem szansę na rozwijanie swojej kariery również w środowisku międzynarodowym. Co ważne, zaaplikowanie na ofertę pracy w innym kraju za pośrednictwem agencji daje im gwarancję bezpieczeństwa i legalności zatrudnienia.