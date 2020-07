Kolejny test euro okolic 4,50 zł

Euro po raz kolejny zbliża się do okolic 4,50 zł. Dzieje się to pomimo dobrej sytuacji na rynku i siły euro względem pozostałych głównych walut. Strach pomyśleć, co będzie po korekcie.

Złoty znów testuje poziom 4,50 względem euro

Polska waluta po raz kolejny traci na wartości i zbliża się do pułapu 4,50 zł za 1 euro. Względem pozostałych głównych walut ruch ten nie jest aż tak widoczny, ze względu na ich słabość względem euro. Do europejskiej waluty w ostatnich dniach wyraźnie tracił zarówno dolar jak i frank szwajcarski. Euro pokazuje również dużą siłę względem funta, ale jest jeszcze daleko od poziomów z marca. Wielu analityków zastanawia się co musiałoby się stać by przekroczyć barierę 4,50 zł za euro, ale patrząc jak blisko już byliśmy, to wcale nie dużo może o tym zdecydować.

Wzrost PKB w Chinach przyspiesza

Pekin po raz kolejny publikuje istotnie lepsze od oczekiwań dane. Wzrost gospodarczy w ujęciu miesięcznym wynosi 11,5% wobec oczekiwanych 9,6%. Tak wysoka wartość jest wynikiem niskiego punktu odniesienia z powodu pandemii. W ujęciu rocznym jest to zaledwie 3,2%. Zaledwie, gdyż Chiny przyzwyczaiły nas do znacznie wyższych wartości tego parametru. Warto jednak zwrócić uwagę, że oczekiwania analityków były jednak niższe. Co ciekawe, lepiej wypadła również produkcja przemysłowa, ale niespodziewanie zobaczyliśmy lekki spadek w sprzedaży detalicznej.

Kanada nie zmienia stóp procentowych

Wczoraj Bank Kanady opublikował decyzję w sprawie stóp procentowych. Pozostały one na niezmienionym poziomie 0,25%. Oznacza to, że wciąż są one delikatnie wyższe niż w USA. Inwestorzy bali się spadku stóp procentowych w okolice 0%, co wyraźnie było widać w kursach walut. Po decyzji dolar kanadyjski zyskiwał na wartości względem dolara amerykańskiego. Było to najprawdopodobniej wynikiem zamykania pozycji inwestycyjnej mającej na celu grę na spadek stóp procentowych.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – indeks NY Empire State,

15:15 – USA – produkcja przemysłowa.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl