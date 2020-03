Kultura organizacyjna w Twojej firmie

To, czy dana firma osiągnie na lokalnym rynku spektakularny sukces czy też druzgocącą porażkę, uzależnione jest od przynajmniej kilku czynników. Podczas optymalizacji działań firmy przeważnie na celownik brane są takie aspekty jak modele zarządzania, proces rekrutacji czy dystrybucja zasobów finansowych. Zadziwiająco często zapomina się o tym, że kultura organizacyjna również ma niebagatelne znaczenie.

Czym właściwie jest kultura organizacyjna w firmie? Jakie są zasady tworzenia kultury organizacyjnej? Kultura organizacyjna – co można dzięki niej zyskać?

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Koniecznie przeczytaj poniższy tekst. Może zainspiruje Cię on do wprowadzenia wartościowych zmian w Twojej firmie, dzięki którym będzie ona mogła jeszcze bardziej rozwinąć biznesowe skrzydła?

Czym właściwie jest kultura organizacyjna w firmie?

Chcąc zoptymalizować działanie firmy, trzeba wziąć pod lupę także kulturę organizacyjną. Zanim jednak w tym obszarze zaczną być wprowadzane zmiany, to wypada się zapoznać z definicją tego terminu. Kultura organizacyjna jest swoistym zbiorem norm społecznych czy też systemów wartości, jakie obowiązują w ramach danej jednostki organizacyjnej, jaką jest firma. Dowiedz się więcej, czym jest kultura organizacyjna na blogu Harbingers, a konkretnie na https://harbingers.io/ Znajdziesz tam garść ciekawych porad oraz jeszcze więcej inspirujących artykułów, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój Twojego biznesu.

Jakie są zasady tworzenia kultury organizacyjnej?

Tworząc kulturę organizacyjną w firmie, trzeba jasno określić, jakie wartości będą miały naczelne znaczenie przy prowadzeniu działań biznesowych. Nie bez znaczenia pozostaje także obranie odpowiedniego modelu zarządzania pracownikami. Dzisiejsza rzeczywistość biznesowa wymaga tego, aby pracownicy byli elastyczni i posiadali wiedzę z różnych dziedzin, którą potrafią kreatywnie wykorzystać przy realizacji określonych zadań. Managerom z kolei w dzisiejszych czasach o wiele bliżej do coachów, niż do przysłowiowego sierżanta stojącego z pałką nad wystraszonym pracownikiem.

Kultura organizacyjna – co można dzięki niej zyskać?

Warto pamiętać o tym, że kształtowanie kultury organizacyjnej to proces, który może trwać stosunkowo długo, jednak prawdziwe perełki potrzebują odpowiedniej ilości czasu, by dojrzeć. Chcąc, by teoretyczne założenia sprawdzały się w praktyce, trzeba pracownikom dać jasne instrukcje postępowania w trudnych sytuacjach, które będą zgodne z wartościami przyjętymi przez firmę. Sam przekonaj się o tym, ile może zyskać Twoja firma dzięki wartościowej kulturze organizacyjnej!