Marcowe zamieszanie na rynku złota

W marcu br. Grupa Tavex – jeden z czołowych dealerów metali szlachetnych w Polsce – sprzedał ponad 31 133 oz złota. To o ponad 20% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W analizowanym okresie mennica Perth Mint sprzedała ponad 130 000 oz złota (wzrost o ponad 30% w porównaniu z marcem 2020 roku), natomiast U.S. Mint 88 000 oz złota, co w tym przypadku oznacza prawie 60% spadek w porównaniu z ub.r.

W 2020 roku na całym świecie sprzedano rekordowe 1 773,2 ton złota bulionowego. To aż o 40% więcej niż przed rokiem. Natomiast cena kruszcu w 2020 roku wzrosła o 25%, kończąc rok na poziomie 1 887,6 USD – wynika z raportu Światowej Rady Złota.

W marcu br. sprzedaż w Grupie Tavex, U.S. Mint oraz Perth Mint nadal utrzymywała się na wysokim poziomie. Mennice mające przede wszystkim zasięg ogólnoświatowy wygenerowały sprzedaż na poziomie 88 000 i 130 000 uncji złota. Grupa Tavex działająca głównie na rynkach europejskich osiągnęła sprzedaż na poziomie 31 133 uncji złota, co w przeliczeniu daje ponad 200 mln zł.

Mennicom coraz trudniej sprostać ponownie rosnącemu popytowi na złoto. Podobnie jak na początku pandemii odnotowywane są opóźnienia produkcyjne oraz problemy z realizacją zamówień.

W naszym przypadku sprzedaż w marcu 2021 roku pobiła dotychczasowe rekordy, w tym ten z 2020 roku. Warto również wspomnieć o tym, że w pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Tavex sprzedała ponad 73 028 oz złota inwestycyjnego (2.27 tony). To wzrost o 32% w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku ­– mówi Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex. Dzięki naszemu modelowi działania nie mieliśmy problemów z realizacją zamówień. Staramy się utrzymywać wysokie stany magazynowe oraz sprzedawać wyłącznie produkty, które fizycznie posiadamy. W marcu br. roku sprzedawaliśmy produkty zakupione od mennic w lutym. Oczywiście obecnie odnotowujemy pewne opóźnienia w dostawach, jednak aktualnie nie wpływają one na bieżącą działalność. Stale uzupełniamy swoje zapasy i już czekamy na kolejne, kwietniowe, dostawy – dodaje.