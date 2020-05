Mark Barnett nowym prezesem Mastercard Europe

Mastercard poinformował dziś o powołaniu Marka Barnetta na stanowisko prezesa europejskiego oddziału firmy z siedzibą w Brukseli. W nowej roli Barnett będzie odpowiedzialny za strategię, wybór kierunków działania i rozwój wszystkich aspektów działalności Mastercard w regionie. Działalność Mastercard w Europie obejmuje obecnie 53 kraje i ponad 950 milionów konsumentów, którym firma służy dzięki współpracy ze sprzedawcami detalicznymi, instytucjami finansowymi i innymi organizacjami. Barnett będzie raportował do Gilberto Caldarta, prezesa Mastercard ds. rynków międzynardowych, i dołączy do zarządu Mastercard od 1 czerwca 2020 r.

Mark Barnett skomentował tę zmianę w następujący sposób: „To ważny czas dla Mastercard, szczególnie w Europie, dlatego cieszę się, że mogę przewodzić tak dynamicznemu i zróżnicowanemu regionowi. Mastercard, jako jedyna firma technologiczna w Europie obsługuje wszelkiego rodzaje transakcje bezgotówkowe, dzięki czemu ma wyjątkowe możliwości, aby oferować proste i bezpieczne sposoby na dokonywanie i otrzymywanie płatności w całym regionie. Z entuzjazmem będę nadal rozwijać w naszej firmie kulturę, dzięki której nie tylko tworzymy innowacje technologiczne, ale też wszystkim, z którymi współpracujemy, służymy jako preferowany partner w biznesie. W całej Europie Mastercard otwiera nowe możliwości przed konsumentami, firmami i gospodarkami. Cieszę się, że mogę kierować zespołem i biznesem zorientowanym nie tylko na osiąganie pozytywnych wyników, ale też na sprawianie, by codzienne życie stawało się lepsze i prostsze”.

„Mark wnosi do zespołu ogromną wiedzę, doświadczenie oraz udokumentowane sukcesy w rozwijaniu współpracy z ważnymi partnerami, przy jednoczesnym tworzeniu kultury, która promuje nowe sposoby myślenia i realizacji założonych celów” – powiedział Gilberto Caldart, prezes Mastercard ds. rynków międzynardowych. „Mark udowodnił, że rozwój biznesu jest dla niego priorytetem, podobnie jak budowanie wiodącej pozycji Mastercard w różnych segmentach produktowych i na różnch rynkach. Jego osiągnięcia na poziomie krajowym, w tym w zakresie transformacji biznesu Mastercard i rozszerzenia go na nowe rodzaje usług płatniczych, czynią go idealną osobą do dalszego rozwijania działalności firmy w całej Europie”.

Przed powołaniem na nowe stanowisko Mark Barnett pełnił rolę szefa Mastercard w Wielkiej Brytanii, Irlandii, krajach nordyckich i bałtyckich. Jego szeroka wiedza na temat branży oraz nowych technologii płatniczych była decydującym czynnikiem sukcesu Mastercard w wielu krajach. Barnett dołączył do Mastercard w 2003 r. Od tego czasu pełnił w firmie różne funkcje: m.in. zarządzał pionem usług doradczych firmy w Europie, a następnie na całym świecie. Mark może pochwalić się ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy w sektorach płatności i bankowości detalicznej.

Barnett zastąpi obecnego prezesa Mastercard Europe, Javiera Pereza, który przejdzie na emeryturę z końcem tego roku. Perez pracował w Mastercard od 1996 r. i zanim został prezesem europejskiego oddziału Mastercard, którą to funkcję pełnił przez ostatnie 15 lat, piastował w organizacji różne stanowiska dyrektorskie. Perez, związany z Mastercard przez blisko ćwierć wieku, zdołał zbudować w tym czasie światowej klasy zespół, wspierając przełomowy rozwój płatności bezgotówkowych w Europie oraz współpracując z firmami, rządami i regulatorami, aby stymulować innowacje i budować zaufanie do systemów płatności.

„Dzięki Javierowi Mastercard rozwinął współpracę z wieloma kluczowymi klientami, wchodził na nowe rynki i maksymlanie wykorzystywał nowo pojawiające się regulacje. Jego zasługą była ponadto dywersyfikacja naszej działalności, która stała się trampoliną do dalszego rozwoju i uczyniła Mastercard prawdziwym liderem rynku w całej Europie. Javier pozostawi po sobie wspaniałą spuściznę, dlatego w imieniu całej naszej organizacji pragnę szczerze podziękować mu za znaczący wkład, jaki wniósł w budowę firmy” — powiedział Gilberto Caldart.