Materiały POS dbają o wizerunek i zwiększają zyski marek

Materiały POS to nośniki reklamy Below The Line, które zwracają uwagę konsumentów na marki oraz ich produkty w punktach sprzedaży. Dzięki materiałom POS możliwe jest motywowanie klientów do podjęcia zakupowych decyzji, a także pozycjonowanie wizerunku i komunikacji marki w ich świadomości. Dzięki temu POS-y są efektywnymi narzędziami marketingowymi zwiększającymi sprzedaż.

76% decyzji zakupowych podejmowanych jest w sklepach

Takie wnioski opublikowano w raporcie badania Point of Purchase Advertising International. Konsumenci niezwykle chętnie podejmują impulsowe decyzje zakupowe, do których motywuje ich atrakcyjności oferty, atmosfera panująca w sklepie sprzyjająca zakupom, a także materiały POS wspierające sprzedaż w punktach handlowych.

Materiały POS przyjmują wiele form i pełnią zróżnicowane funkcje dostosowane do lokalizacji w sklepie oraz designu. Wśród typowych rozwiązań POS należy wymienić m.in. kategorię produktową, która ma na celu wyróżnienie produktów na półkach na tle konkurencji oraz ułatwienie konsumentom wyboru. Do takich POS-ów zalicza się m.in. wobblery, stoppery, shelf-linery czy toppery.

Drugą istotną kategorią POS-ów są standy reklamowe. Są one kluczowe dla wspierania sprzedaży w zakresie tzw. secondary placementu, czyli umieszczania produktów poza jego kategorią produktową. Standy mogą również służyć do promocji towarów w strefach przykasowych, które odznaczają się największą efektywnością sprzedaży impulsowej.

Trendy w projektowaniu materiałów POS

Współcześnie stosowane produkty wspierające sprzedaż to nowoczesne i zaawansowane materiały, które efektywnie przyciągają i skupiają uwagę konsumentów, wywołują w nich pożądane emocje oraz skutecznie motywują do zakupu. Proces projektowania i produkcji materiałów POS w dużej mierze opiera się na konieczności wykorzystania wiedzy z zakresu technologii produkcyjnych, nowoczesnych rozwiązań technicznych, shopper marketingu, projektowania oraz psychologii zakupowej.

Podczas projektowania materiałów POS należy pamiętać o wizerunku i charakterze promowanej marki, założeniach kampanii promocyjnej, sezonowości oraz dostosowaniu do specyfiki docelowej grupy odbiorców. Displaye czy standy świetnie sprawdzają się również jako narzędzie do rebrandingu.

Według badania agencji POPAI wśród aktualnych trendów w projektowaniu materiałów POS dużą rolę odgrywają podświetlane standy reklamowe, które zgodnie z raportem przygotowanym przez POPAI zwiększają prawdopodobieństwo zakupu aż o 23%. Wśród innych kluczowych technologii wdrażanych w materiałach wspierających sprzedaż zalicza się m.in. głośniki kierunkowe, czujniki ruchu i aromatyzery. Dzięki jednoczesnemu angażowaniu zmysłu wzroku, zapachu i słuchu możliwe jest zmaksymalizowanie zaangażowania konsumenta. Według POPAI POS-y z zaimplementowanymi aromatyzerami są w stanie zaangażować konsumentów o 75% mocniej względem standów oddziałujących wyłącznie na zmysł wzroku czy słuchu.

