MSPO 2020 jednak z Polską Grupą Zbrojeniową

– Jeżeli tylko dojdą do skutku targi zbrojeniowe w Kielcach to oczywiście Polska Grupa Zbrojeniowa zaangażuje się w to przedsięwzięcie – powiedział podczas czwartkowej (09.07.) wizyty w skarżyskim Mesko Premier Mateusz Morawiecki.

– Wiem, że trwają ostatnie analizy dotyczące warunków sanitarnych, aby impreza była bezpieczna. Jeżeli te targi odbędą się to PGZ będzie głównym partnerem, tak jak to było w przeszłości. Chcę rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego – dodał Szef Rządu w wywiadzie dla Radia Kielce.

– Trwają intensywne przygotowania do MSPO, które odbędzie się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym od 8 do 11 września 2020 – potwierdza prezes zarządu Targów Kielce Andrzej Mochoń – Mamy już wiele zgłoszeń udziału od firm polskich i zagranicznych, a także pismo z potwierdzeniem udziału kraju wiodącego przysłał ambasador Wielkiej Brytanii.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego od lat, we wrześniu, staje się miejscem prezentacji największych dokonań przemysłu zbrojeniowego z całego świata.

To nie tylko kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego, ale także biznesowe spotkania i umowy zawierane pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych kontynentów. Jest to trzecia wystawa Europy, po targach w Paryżu i Londynie. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa nie odbyło się żadne wydarzenie branży.

– Słowa pana premiera w skarżyskim Mesko to jest bardzo dobra informacja dla rodzimej „zbrojeniówki”, regionu świętokrzyskiego i miasta, oczywiście także dla nas – uważa prezes Andrzej Mochoń. – Od 28 lat pracujemy nad promocją polskiego przemysłu obronnego, uczestnicząc w budowaniu wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera biznesowego. Cieszę się, że w tym roku także będzie to możliwe. To także impuls dla całej branży targowej, by udział w targach stał się jak dotychczas elementem ożywienia gospodarczego.

Poprzednia edycja MSPO zgromadziła 610 firm z 31 krajów świata, w tym 303 firmy polskie. Targi odwiedziło 58 delegacji z 49 państw. W kieleckim ośrodku pojawiło się 30,5 tysiąca gości z całego świata, w tym 13 tysięcy podczas towarzyszącego wystawie Dnia Otwartego. Partnerem Strategicznym wydarzenia od 2016 roku jest Polska Grupa Zbrojeniowa.