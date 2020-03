Najlepsi specjaliści SEM spotkają się w Krakowie Branża warta ponad 2 mld złotych rośnie w tempie 6,1 proc. rocznie

Krajowy rynek marketingu w wyszukiwarkach w 2020 roku ma osiągnąć wartość ponad 2 mld złotych, odnotowując coroczny wzrost o 6,1 procent[1].

Tylko dwie trzecie firm w Polsce wykorzystuje Internet do pozyskiwania nowych klientów lub reklamowania swoich usług[2].

Polscy specjaliści są cenieni na świecie, czego dowodem jest m.in. ich uczestnictwo w jury międzynarodowych konkursów.

Ekspertów od pozycjonowania można spotkać na semKRK #14 – wydarzeniu organizowanym przez DevaGroup, które odbędzie się 6 marca w krakowskim Muzeum Manggha.

Przedsiębiorstwa w Polsce coraz częściej korzystają z możliwości plasowania reklam oraz pozycjonowania strony w wynikach wyszukiwania. Krajowy rynek marketingu w wyszukiwarkach (search advertising) w tym roku osiągnie wartość ponad 2 mld złotych, a przeciętne wydatki na reklamę w przeliczeniu na jednego użytkownika Internetu wzrosną do 71 PLN[3].

– Mimo rosnącej wiedzy o nowych narzędziach reklamowych, wiele firm wciąż nie wykorzystuje w pełni marketingu online w swojej codziennej pracy. Tylko dwie trzecie przedsiębiorstw w Polsce używa Internetu do pozyskiwania nowych klientów lub reklamy[4] – zauważa Krzysztof Marzec, CEO DevaGroup. – Jedną z przeszkód może być brak wiedzy czy doświadczenia. Pierwsze kroki w branży można stawiać, zdobywając wiedzę z poradników o marketingu w wyszukiwarkach lub na wydarzeniach skupiających specjalistów z całej Polski.

Najlepszym miejscem do rozpoczęcia takiej nauki w najbliższym czasie będzie semKRK #14 organizowane przez DevaGroup, które odbędzie się 6 marca w Krakowie. Wydarzenie poświęcone tematyce marketingu w wyszukiwarkach oraz analityki skupi specjalistów z całej Polski. Eksperci będą się dzielić m.in. wiedzą na temat Google Ads, Google Search Console, planowania struktury serwisu, linkowaniu oraz pozycjonowania.

Wydarzenie poprowadzi Krzysztof Marzec, ekspert z prawie 15-letnim doświadczeniem w branży marketingowej i jeden z polskich specjalistów docenianych globalnie. W nadchodzącej edycji prestiżowego konkursu European Search Awards będzie pełnił funkcję Head Judge na Polskę, został także nominowany do grona sędziów w Global Search Awards. W Krakowie Marzec będzie dzielił się m.in. wiedzą z zakresu tworzenia reklam zoptymalizowanych pod Google Ads. Na semKRK #14 wystąpią również m.in.: Anna Karczewska (When.pl), Paweł Rabinek (Redseo), Sebastian Heymann (EACTIVE #wiemyjak), Michał Suski (Surfer SEO), Kamil Demidowski (Fox Strategy), Monika Kołodziejczyk (ThinkDigital), Albert Czajkowski (Czajkowski.Consulting).

– Wartość branży rośnie średnio o 6,1 procent rocznie[5] – rośnie również jej konkurencyjność. Jednocześnie rzeczywistość, z którą pracujemy, codziennie się zmienia – wyszukiwarki nieustannie wprowadzają nowe funkcje czy zasady, które wpływają na pozycjonowanie stron – komentuje Krzysztof Marzec. Zdaniem eksperta, w tak dynamicznej branży kluczem do osiągnięcia sukcesu są trzy podstawowe zasady:

Wieloaspektowe podejście do kampanii

Często słyszy się o kampaniach, których sukces oparł się na wykorzystaniu wyłącznie jednego mechanizmu związanego z pozycjonowaniem. Zarówno sędziowie w konkursach branżowych, jak i klienci częściej jednak doceniają kompleksowe podejście do wyzwań. To oznacza wykorzystanie różnorodnych metod pozycjonowania oraz reklamy, bez ograniczania się tylko do jednej z nich.

Poszukiwanie opinii z zewnątrz

Częste dyskusje z osobami z branży i networking na branżowych wydarzeniach umożliwiają spojrzenie „z zewnątrz” na nasze działania. Dlatego wydarzenia w rodzaju semKRK stanowią niezwykle cenną okazję dla osób, które chcą rozwiać swoje wątpliwości dotyczące danej kampanii czy porozmawiać z ekspertami na temat prowadzonych przez nich działań.

Nieustanne poszerzanie wiedzy

W tak dynamicznie zmieniającej się branży nieustanne poszerzanie swojej wiedzy jest konieczne. Oprócz śledzenia najnowszych wiadomości, warto również bywać na wydarzeniach dla specjalistów, aby wymienić doświadczenia. W ten sposób można nie tylko nawiązać ważne kontakty, ale również odkryć nowe sposoby na optymalizację prowadzonych działań czy poznać nowe narzędzia przydatne w codziennej pracy marketingowca.

